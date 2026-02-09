A história de Marcos no Palmeiras; jogos, gols e estatísticas

Sua carreira é marcada por longevidade e identificação com a torcida, consolidando um legado que vai além dos títulos.

Marcos Roberto Silveira Reis ocupa um lugar singular na história do Palmeiras e do futebol brasileiro. Apelidado de "São Marcos" por defesas consideradas "milagrosas", ele se tornou um símbolo raro: um jogador amado inclusive por torcedores rivais, não apenas por qualidade técnica, mas por autenticidade, identificação e capacidade de decidir partidas sob pressão máxima. O Lance! conta a história de Marcos no Palmeiras.

Sua trajetória no Palmeiras, entre 1992 e 2011, atravessou ciclos muito distintos do clube: da consolidação de títulos na década de 1990, passando por campanhas continentais marcadas por disputas de pênaltis, até anos de instabilidade e reconstrução. Em todas as fases, Marcos foi referência de liderança e de vínculo emocional com a torcida.

A carreira não se mede por gols, mas por impacto. No caso de Marcos, o impacto foi direto em noites históricas, especialmente em mata-matas onde um goleiro pode, sozinho, alterar o destino de um clube.

A história de Marcos no Palmeiras

Jogos e números de Marcos pelo Palmeiras

Os números de Marcos pelo Palmeiras são referência de longevidade e regularidade em alto nível:

Jogos pelo Palmeiras: 533

533 Vitórias: 257

257 Empates: 146

146 Derrotas: 130

Foram 20 temporadas vinculadas ao clube, com presença prolongada como titular em um período de grande exigência. A longevidade de Marcos ganha ainda mais peso quando se observa que ele atuou em diferentes formações de elenco, trocas de treinadores e mudanças profundas na estrutura do futebol brasileiro entre os anos 1990 e 2010.

A construção do "São Marcos": da base à titularidade

Marcos chegou ao Palmeiras ainda jovem, vindo do Lençoense, e estreou no time principal em 16 de maio de 1992, em amistoso contra a Esportiva Guaratinguetá, com vitória por 4–0. Em seguida, voltou ao sub-20 e participou do título do Paulista de Juniores.

O caminho até a titularidade foi gradual. Durante anos, foi reserva de Velloso e alternou participações pontuais, muitas vezes em função de suspensões ou lesões do titular. Em 1996, já teve um sinal claro do que viria a ser sua marca: em uma partida como titular, defendeu um pênalti, ainda antes de se tornar o goleiro principal do time.

A virada definitiva aconteceu em 1999, quando uma lesão de Velloso abriu espaço para Marcos na Libertadores. A partir dali, o Palmeiras encontrou não apenas um goleiro, mas um personagem de decisão.

1999: a Libertadores, os pênaltis e o auge da carreira

A campanha da Copa Libertadores de 1999 é o ponto mais alto da carreira de Marcos pelo Palmeiras. Na competição, ele consolidou a reputação de goleiro decisivo em mata-matas, principalmente em jogos de alta tensão.

Nas quartas de final, contra o Sport Club Corinthians Paulista, Marcos foi determinante nos dois jogos. Na ida, o Palmeiras venceu por 2–0 com várias defesas decisivas que impediram o rival de marcar. Na volta, com derrota pelo mesmo placar, a vaga foi decidida nos pênaltis — e Marcos defendeu a cobrança de Vampeta, conduzindo o Palmeiras à classificação.

Na semifinal, contra o River Plate, o goleiro evitou um placar mais largo na Argentina e sustentou o time vivo para a virada no jogo de volta. Na final, contra o Deportivo Cali, o Palmeiras confirmou o título também nos pênaltis, fechando uma trajetória que consolidou Marcos como o grande nome do torneio.

Eleito o melhor jogador da Libertadores de 1999

da Libertadores de 1999 Reconhecido como revelação da competição

O especialista em pênaltis e o recorde de Marcos na Libertadores

Se há um traço estatístico que define Marcos, é seu desempenho em disputas por pênaltis e em penalidades durante partidas decisivas.

Pênaltis defendidos na história da Libertadores: 11 (recorde)

11 (recorde) Defesas de pênalti na carreira: pelo menos 33

Esse tipo de desempenho não é apenas um dado bruto: ele altera campanhas inteiras. O Palmeiras, especialmente entre 1999 e 2001, viveu uma sequência de confrontos continentais em que a classificação passou repetidamente pelas mãos de Marcos.

Em 2000, por exemplo, voltou a ser decisivo em disputas por pênaltis na Libertadores, com defesas importantes contra Peñarol e, novamente, contra o Corinthians, incluindo a defesa na cobrança de Marcelinho Carioca que levou o Palmeiras a mais uma final continental.

Seleção Brasileira e a Copa do Mundo de 2002

Marcos também deixou marca definitiva na Seleção Brasileira:

Jogos pela Seleção: 29

29 Copa do Mundo de 2002: 7 jogos como titular, sem ser substituído

No Mundial do Japão e Coreia do Sul, foi peça de segurança em um sistema que combinava força defensiva, transição rápida e alto poder ofensivo. Sua atuação consolidou o status de goleiro decisivo em jogos grandes, agora no maior palco do futebol mundial.

Além da Copa do Mundo, também conquistou títulos com a Seleção, incluindo a Copa América de 1999 e a Copa das Confederações de 2005, reforçando a dimensão internacional de sua carreira.

Títulos conquistados por Marcos no Palmeiras

A trajetória de Marcos no Palmeiras é marcada por títulos em diferentes níveis e contextos, incluindo conquistas continentais, nacionais e estaduais.

Principais títulos oficiais

Copa Libertadores da América: 1999

1999 Copa do Brasil: 1998

1998 Campeonato Brasileiro (Série A): 1993 e 1994

1993 e 1994 Campeonato Paulista: 1993, 1994, 1996 e 2008

1993, 1994, 1996 e 2008 Torneio Rio–São Paulo: 1993 e 2000

1993 e 2000 Copa Mercosul: 1998

1998 Copa dos Campeões: 2000

2000 Campeonato Brasileiro (Série B): 2003

A Libertadores de 1999 é o título mais simbólico, tanto pelo ineditismo do troféu para o clube quanto pelo protagonismo de Marcos em mata-matas e disputas por pênaltis.

Outras conquistas e torneios

Torneio Lev Yashin: 1994

1994 Copa Euro-América: 1996

1996 Taça Governador de Goiás: 1997

1997 Taça Maria Quitéria: 1997

1997 Troféu Naranja: 1997

1997 Taça Pedreira: 2002

2002 Troféu Aniversário de 100 Anos de Paulo Coelho Netto: 2002

2002 Taça 125 Anos do Corpo de Bombeiros: 2005

2005 Taça Osvaldo Brandão: 2009

A despedida e o legado palmeirense

Marcos encerrou sua carreira no Palmeiras em 18 de setembro de 2011, contra o Avaí, em empate por 1–1. Sua despedida simbolizou o fim de um ciclo de 20 anos de vínculo com o clube, marcado por longevidade rara e identificação total. Era o fim da história de Marcos no Palmeiras.

Seu legado vai além de títulos e estatísticas. Marcos representa um modelo de goleiro que decidiu campanhas, assumiu responsabilidades em momentos críticos e personificou uma relação direta com a torcida, transformando atuações em memória coletiva.

No Palmeiras, Marcos não é apenas um grande goleiro: é um capítulo inteiro da história do clube.