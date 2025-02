Por onde anda Thomas Ravelli, ex-goleiro da Suécia?

Thomas Ravelli é um dos maiores goleiros da história do futebol sueco. Nascido em 1959, ele teve uma carreira de mais de duas décadas, defendendo as cores do Östers IF e do IFK Göteborg, além de ter uma curta passagem pelo futebol dos Estados Unidos. O Lance! te conta por onde anda Thomas Ravelli.

Pela seleção da Suécia, Ravelli se tornou um ícone, sendo o jogador com mais partidas pela equipe por muitos anos. Ele esteve presente em três grandes torneios: Copa do Mundo de 1990, Euro 1992 e Copa do Mundo de 1994. Seu momento mais memorável foi na quartas de final do Mundial de 1994, quando defendeu dois pênaltis contra a Romênia, garantindo a classificação sueca para a semifinal e ajudando o país a conquistar o terceiro lugar na competição.

Com seu estilo extrovertido e competitivo, Ravelli se destacou pela liderança, reflexos rápidos e personalidade carismática, se tornando um dos jogadores mais queridos do futebol sueco.

Os clubes em que Ravelli jogou

Ao longo de sua carreira, Ravelli defendeu poucos clubes, mas se tornou uma lenda do futebol sueco.

Clubes que Ravelli defendeu ao longo da carreira:

Östers IF (1976–1988, 1999) – Clube onde iniciou e encerrou sua carreira, conquistando três títulos suecos.

IFK Göteborg (1989–1997) – Viveu o auge da carreira, vencendo seis campeonatos suecos e uma Copa da Suécia.

Tampa Bay Mutiny (1998) – Passagem pela Major League Soccer (MLS) antes de retornar à Suécia.

Ao longo de sua trajetória, Ravelli disputou 461 jogos oficiais, sendo um dos goleiros mais longevos e respeitados da Suécia.

O legado no futebol

Thomas Ravelli foi uma peça fundamental para a seleção sueca e para os clubes que defendeu. Seu impacto no futebol é lembrado pelos seguintes feitos:

Maior número de jogos pela Suécia (143 partidas, recorde mantido por muitos anos). Herói da Copa do Mundo de 1994, com defesas decisivas nos pênaltis contra a Romênia. Bicampeão da Recopa Europeia e Liga Sueca com o IFK Göteborg. Considerado um dos melhores goleiros da Europa nos anos 90, terminando em 2º lugar no prêmio de Melhor Goleiro do Mundo de 1994. Nomeado um dos melhores jogadores da Europa pela France Football em 1994.

Sua liderança e carisma marcaram gerações de torcedores suecos, tornando-se um ícone do futebol escandinavo.

Por onde anda Thomas Ravelli?

Desde que se aposentou em 1999, Ravelli continuou ligado ao esporte e à mídia sueca. Ele se tornou um comentarista esportivo e frequentemente participa de eventos ligados ao futebol na Suécia.

Além disso, ele também participou de programas de entretenimento, como o reality show de dança "Let's Dance 2019", onde mostrou seu lado irreverente e carismático.

Hoje, Thomas Ravelli também administra negócios próprios, incluindo sua marca de produtos esportivos. Ele segue ativo nas redes sociais e é uma figura muito respeitada no futebol sueco.

Mesmo longe dos gramados, o nome de Ravelli segue sendo lembrado como um dos maiores goleiros da história da Suécia e um herói da Copa do Mundo de 1994.