Por onde anda Faustino Asprilla, colombiano ex-Palmeiras?

Faustino "Tino" Asprilla é um dos jogadores mais icônicos da história do futebol colombiano. Nascido em 1969, ele se destacou como atacante habilidoso, rápido e criativo, sendo um dos principais nomes do futebol sul-americano nos anos 90. O Lance! te conta por onde anda Faustino Asprilla.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Asprilla teve uma carreira marcada por gols decisivos e lances geniais, mas também por sua personalidade irreverente e polêmicas dentro e fora de campo. Ele foi peça-chave da Colômbia nas Copas do Mundo de 1994 e 1998, além de ter brilhado em clubes como Parma, Newcastle e Palmeiras.

Seu momento mais memorável na seleção colombiana foi a vitória histórica por 5 a 0 sobre a Argentina em 1993, nas Eliminatórias da Copa do Mundo, quando marcou dois gols e ajudou a consolidar a Colômbia como uma potência emergente do futebol.

continua após a publicidade

Apesar do talento inquestionável, Asprilla era conhecido por sua irregularidade e por um estilo de vida fora dos padrões convencionais dos jogadores da época.

Os clubes em que Asprilla jogou

Ao longo de sua carreira, Asprilla passou por diversas equipes ao redor do mundo, deixando sua marca especialmente no futebol europeu e sul-americano.

continua após a publicidade

Clubes que Asprilla defendeu ao longo da carreira:

Cúcuta Deportivo (1988–1989) – Onde iniciou sua carreira profissional na Colômbia. Atlético Nacional (1989–1992, 2002) – Primeira passagem marcante, com títulos e gols importantes. Parma (1992–1996, 1998–1999) – Período de maior sucesso na Europa, conquistando títulos internacionais. Newcastle United (1996–1998) – Passagem marcante na Premier League, com atuações memoráveis, incluindo um hat-trick contra o Barcelona na Liga dos Campeões. Palmeiras (1999–2000) – Apesar da curta passagem, conquistou a Copa Rio-São Paulo e a Copa dos Campeões. Fluminense (2000–2001) – Outra experiência no futebol brasileiro, com oito gols em 12 jogos. Atlante (2001–2002) – Jogou no México antes de retornar à Colômbia. Universidad de Chile (2003) – Rápida passagem pelo futebol chileno. Estudiantes La Plata (2003–2004) – Último clube de maior expressão antes de encerrar a carreira. Cortuluá (2004) – Encerramento oficial da carreira, em um clube colombiano.

Ao longo de sua trajetória, Asprilla disputou 308 jogos oficiais e marcou 105 gols, sendo lembrado por sua habilidade e versatilidade no ataque.

O legado no futebol

Faustino Asprilla foi um dos primeiros grandes atacantes colombianos a se destacar internacionalmente. Ele abriu portas para as gerações seguintes e ajudou a colocar a Colômbia no mapa do futebol mundial nos anos 90.

Seus momentos mais marcantes incluem:

Bicampeão da Copa da UEFA com o Parma (1994–95 e 1998–99) Campeão da Recopa Europeia (1992–93) e Supercopa da UEFA (1993) com o Parma Hat-trick contra o Barcelona na Liga dos Campeões (1997), com a camisa do Newcastle Títulos nacionais com Palmeiras e Fluminense no Brasil Vice-campeão da Premier League com o Newcastle (1995–96) Um dos destaques da histórica campanha da Colômbia na Copa América de 1995

Apesar de nunca ter sido um artilheiro nato, Asprilla se destacou pela criatividade, habilidade e capacidade de decidir jogos importantes.

Por onde anda Faustino Asprilla?

Após se aposentar oficialmente do futebol em 2004, Asprilla seguiu um caminho bastante peculiar. Diferente de muitos ex-jogadores que se tornam treinadores ou comentaristas, ele investiu em diferentes áreas, incluindo negócios e entretenimento.

Atualmente, ele é presença constante na mídia colombiana, participando de programas esportivos e comentando sobre futebol. Além disso, ficou famoso por lançar sua própria marca de preservativos, que se tornou um sucesso na Colômbia.

Nos últimos anos, Asprilla também revelou histórias curiosas, como o fato de ter recusado uma oferta de um contrato milionário com o Darlington, da Inglaterra, e até mesmo sobre um episódio em que um assassino de aluguel teria oferecido matar o goleiro paraguaio Chilavert após uma briga em campo.

Apesar das polêmicas, ele mantém seu carisma e continua sendo uma figura querida pelos torcedores, especialmente na Colômbia e na Itália, onde é lembrado como um dos grandes ídolos do Parma.

Mesmo longe dos gramados, Faustino Asprilla continua sendo um dos jogadores mais irreverentes e carismáticos da história do futebol colombiano.