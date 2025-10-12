Aaron Rodgers (510) e Brett Favre (508) são ídolos dos Packers que completam as primeiras posições do ranking.

Tom Brady lidera o ranking histórico com 649 touchdowns na temporada regular, seguido por Drew Brees (571) e Peyton Manning (539).

O quarterback é a posição mais importante do futebol americano, responsável por comandar o ataque e decidir jogos com passes.

A posição de quarterback é a mais importante do futebol americano. É ele quem comanda o ataque, dita o ritmo do jogo e, muitas vezes, decide o resultado com passes que cruzam a end zone. Por isso, o número de touchdowns de passe é uma das estatísticas mais valorizadas quando falamos em legado e impacto de um jogador na NFL. O Lance! apresenta o ranking dos quarterbacks com mais touchdowns na história da NFL.

Ao longo das décadas, apenas alguns quarterbacks conseguiram manter produção suficiente para figurar entre os maiores de todos os tempos. A marca exige não apenas talento, mas também longevidade, adaptação a diferentes elencos e consistência em alto nível.

O ranking de touchdowns mostra a evolução do esporte, do jogo aéreo cada vez mais dominante e da habilidade de grandes ídolos em transformar campanhas em pontos. Figuras como Tom Brady, Drew Brees e Peyton Manning se consolidaram nesse topo, mas nomes de gerações mais recentes, como Patrick Mahomes e Josh Allen, já despontam como futuros candidatos.

Neste texto, vamos detalhar o ranking atualizado dos quarterbacks com mais touchdowns de passe na história da NFL, analisar a importância desses números e revisitar algumas curiosidades que ajudam a contar a história do futebol americano.

Ranking dos quarterbacks com mais touchdowns na história da NFL

O topo do ranking pertence a Tom Brady, líder absoluto com 649 touchdowns de passe na temporada regular. O ex-quarterback do New England Patriots e do Tampa Bay Buccaneers construiu uma carreira marcada pela longevidade e eficiência, acumulando recordes também em playoffs, onde ultrapassou a marca de 700 passes para touchdown ao considerar toda a carreira.

continua após a publicidade

Na segunda posição aparece Drew Brees, com 571 touchdowns, fruto de sua passagem brilhante pelo New Orleans Saints. Conhecido pela precisão, Brees foi um dos grandes símbolos da revolução do jogo aéreo na NFL e conquistou o título do Super Bowl em 2010.

O terceiro lugar é de Peyton Manning, que encerrou a carreira com 539 touchdowns. Considerado um dos quarterbacks mais inteligentes da história, ele transformava leituras pré-snap em pontos, sendo bicampeão do Super Bowl e dono de uma temporada histórica em 2013, quando lançou 55 touchdowns.

Logo atrás estão dois ídolos dos Green Bay Packers. Aaron Rodgers, ainda em atividade, já soma 510 touchdowns, superando Brett Favre, que parou nos 508. Rodgers se destaca pela eficiência, com baixíssimo número de interceptações, enquanto Favre marcou época pelo estilo ousado e pela conquista do Super Bowl de 1997.

Completando o top 10 estão nomes que fizeram história em suas franquias: Philip Rivers (421), Dan Marino (420), Ben Roethlisberger (418), Matthew Stafford (382) e Matt Ryan (381). Todos eles representam diferentes gerações da NFL e consolidaram sua reputação pela consistência ofensiva, mesmo que nem todos tenham conquistado títulos de Super Bowl.

O domínio de Tom Brady na NFL

Ninguém chega perto dos 649 touchdowns de passe de Tom Brady. O ex-quarterback do New England Patriots e do Tampa Bay Buccaneers é líder isolado da história da NFL, com uma diferença de quase 80 passes para o segundo colocado.

Além disso, se somarmos playoffs e temporada regular, Brady ultrapassa os 700 touchdowns, marca inalcançável para qualquer outro quarterback até hoje. O domínio se explica por sua longevidade (mais de 20 anos na liga) e sua eficiência em ataques que variaram ao longo da carreira, sempre adaptando o estilo de jogo.

Drew Brees e a precisão lendária

Drew Brees ocupa a segunda posição com 571 touchdowns, todos conquistados principalmente com a camisa do New Orleans Saints. Sua carreira ficou marcada pela precisão absurda, quebrando recordes de jardas aéreas e consistência em transformar drives em pontos.

Brees foi o grande nome de uma era em que o jogo aéreo ganhou protagonismo, especialmente com Sean Payton como treinador, e levou os Saints ao inédito título do Super Bowl em 2010.

Peyton Manning: inteligência e constância

Com 539 touchdowns, Peyton Manning é o terceiro colocado no ranking. Conhecido por sua inteligência tática, capacidade de leitura das defesas e ajustes antes do snap, Manning revolucionou o papel do quarterback moderno.

Foram anos de domínio com o Indianapolis Colts e, mais tarde, títulos com o Denver Broncos, incluindo uma temporada de 55 touchdowns em 2013 — recorde de passes para TD em um único ano até então.

Rodgers e Favre: a herança dos Packers

O quarto e o quinto lugares pertencem a ídolos de Green Bay. Aaron Rodgers, com 510, superou recentemente Brett Favre (508) e ainda segue ativo na NFL. Sua eficiência é um diferencial: poucas interceptações em comparação com tantos touchdowns lançados.

Favre, por sua vez, simboliza uma geração anterior: arriscava mais, tinha um estilo ousado e foi peça central no título dos Packers nos anos 1990. Ambos deixaram marcas profundas na história da franquia.

Outros nomes históricos na NFL

Philip Rivers (421) e Dan Marino (420) representam gerações que, mesmo sem títulos de Super Bowl, acumularam estatísticas impressionantes. Ben Roethlisberger (418) combina números sólidos com conquistas: foram dois Super Bowls com o Pittsburgh Steelers. Matthew Stafford (382), campeão pelo Los Angeles Rams, e Matt Ryan (381) completam o top 10, ambos símbolos de consistência ofensiva.

Curiosidades e números além da temporada regular na NFL

Brady lidera também nos playoffs, com 88 touchdowns de passe.

Patrick Mahomes, com menos de 10 anos na liga, já ultrapassou 250 touchdowns e deve entrar no top 10 nos próximos anos.

QBs modernos chegam mais rápido a números altos devido ao estilo de jogo cada vez mais aéreo da NFL.

O que esperar do futuro na NFL?

Com a aposentadoria de Brady, Brees, Manning e outros veteranos, o ranking passará a ser moldado pela nova geração. Mahomes, Josh Allen, Joe Burrow, Justin Herbert e Lamar Jackson são nomes que podem escrever a próxima página dessa história.

O ritmo de touchdowns de Mahomes, por exemplo, é superior ao de qualquer outro quarterback em início de carreira — o que alimenta discussões sobre até onde ele pode chegar.