Robert Bailey é o recordista de retornos de punt, com 103 jardas, em uma jogada marcante pelo Los Angeles Rams em 1994.

Cordarrelle Patterson detém o recorde de maior retorno de kickoff com 109 jardas, realizado em 2013 contra o Green Bay Packers.

O retorno explosivo é uma das jogadas mais emocionantes do futebol americano, mudando o rumo das partidas em segundos.

Entre todos os momentos que marcam o futebol americano, poucos são tão eletrizantes quanto um retorno explosivo. Seja em um kickoff ou em um punt, essas jogadas podem mudar o rumo de uma partida em segundos, arrancando a torcida da cadeira e deixando defesas inteiras para trás. Em uma liga tão equilibrada, onde cada posse de bola pode ser decisiva, um retorno para touchdown é considerado uma das demonstrações mais claras de talento, visão de jogo e velocidade. O Lance! apresenta os maiores retornos de kickoff e punt da história da NFL.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Na história da NFL, diversos jogadores se destacaram ao transformar jogadas aparentemente rotineiras em lances históricos. São momentos que ficam para sempre gravados não apenas nas estatísticas, mas também na memória dos torcedores. Retornos de mais de 100 jardas desafiam a lógica, principalmente porque o campo tem 100 jardas de comprimento. Para que isso aconteça, o atleta precisa receber a bola dentro da sua própria end zone, arriscar o avanço e percorrer todo o campo até a end zone adversária.

Essas jogadas combinam coragem, preparo físico e execução perfeita dos bloqueios. Basta um erro da equipe de cobertura ou um corte preciso do retornador para que a jogada se transforme em algo inesquecível. Por isso, os recordes de kickoff e punt retornados para touchdown são tratados como feitos lendários dentro da NFL, sendo relembrados ano após ano.

continua após a publicidade

Neste artigo, vamos revisitar os maiores retornos de kickoff e punt da história da NFL. Você conhecerá quem são os jogadores que entraram para os livros de recordes, em quais circunstâncias esses lances aconteceram e por que eles permanecem como marcas quase impossíveis de serem superadas.

Maiores retornos de kickoff e punt da história da NFL

O retorno de kickoff mais longo da NFL: Cordarrelle Patterson e as 109 jardas

O recorde oficial da NFL para maior retorno de kickoff da história pertence a Cordarrelle Patterson, então jogador do Minnesota Vikings, que em 2013 percorreu incríveis 109 jardas. O lance aconteceu contra o Green Bay Packers, em um Sunday Night Football, e até hoje é lembrado como uma das jogadas mais espetaculares já vistas.

continua após a publicidade

Na ocasião, Patterson recebeu a bola dentro da end zone, arriscou sair correndo e encontrou um corredor aberto pela lateral direita do campo. Com sua explosão e habilidade, deixou para trás toda a cobertura dos Packers e cruzou o campo de ponta a ponta. O feito lhe garantiu não só a marca histórica, como também consolidou sua fama como um dos maiores retornadores da NFL moderna.

Vale destacar que 109 jardas é o máximo que um jogador pode registrar em campo, já que o espaço útil do gramado é limitado. Por isso, Patterson atingiu o que muitos consideram um recorde praticamente imbatível.

Outros retornos de kickoff lendários: 108 jardas de pura emoção

Antes e depois de Patterson, outros jogadores chegaram perto desse recorde. Há uma lista seleta de atletas que conseguiram retornos de 108 jardas, feitos igualmente impressionantes. Entre eles estão:

Jacoby Jones (Baltimore Ravens)

David Johnson (Arizona Cardinals)

Knile Davis (Kansas City Chiefs)

Randall Cobb (Green Bay Packers)

Ellis Hobbs (New England Patriots)

Esses retornos, embora não tenham batido a marca de Patterson, foram decisivos em jogos importantes e mostram como o kickoff pode ser uma arma letal quando bem aproveitado. Em alguns casos, esses lances serviram para virar partidas ou consolidar vitórias em momentos cruciais da temporada.

O retorno de punt mais longo: Robert Bailey e as 103 jardas

No caso dos punts, o recorde pertence a Robert Bailey, que em 1994 alcançou a marca de 103 jardas defendendo o Los Angeles Rams. O lance entrou para a história não apenas pela distância, mas também pela peculiaridade da jogada.

Naquele momento, muitos acreditaram que o punt resultaria em touchback, já que a bola parecia se encaminhar para fora da end zone. No entanto, Bailey, atento e ousado, pegou a bola dentro do campo e saiu em disparada. Pegou a cobertura desprevenida e percorreu todo o campo até marcar o touchdown.

Esse lance é considerado até hoje um dos mais inusitados e espetaculares da NFL. Poucos retornos de punt chegam perto dessa distância, já que normalmente o chute força o retornador a iniciar a jogada em condições mais desfavoráveis.

Retornos de punt que entraram para a história da NFL

Além de Robert Bailey, outros jogadores também protagonizaram grandes momentos em retornos de punt. Entre os mais memoráveis, estão aqueles que, mesmo não chegando à marca de 103 jardas, foram decisivos em jogos de playoffs ou clássicos de temporada regular. Retornos longos nesse tipo de jogada são ainda mais raros do que em kickoffs, já que a cobertura geralmente está melhor posicionada para impedir avanços.

Jogadores como Devin Hester, considerado o maior retornador da história da NFL, e Dante Hall, o famoso "X-Factor", também escreveram seu nome com retornos incríveis. Hester, inclusive, foi o único jogador da história a marcar um touchdown em um retorno de kickoff no Super Bowl XLI, pelo Chicago Bears.

Por que esses retornos são tão marcantes?

Retornos de kickoff e punt não são apenas estatísticas impressionantes. Eles representam momentos em que o jogo pode mudar completamente. Muitas vezes, um time que parecia sem forças encontra nova motivação após um retorno histórico, enquanto o adversário sofre um baque psicológico enorme.

Essas jogadas exigem visão, coragem e uma sintonia perfeita com os bloqueadores. O retornador precisa tomar decisões em frações de segundo: avançar pelo meio, cortar para a lateral ou arriscar um drible improvável. Quando tudo dá certo, o resultado é um lance que entra automaticamente para a história da NFL.