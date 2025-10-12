Em 1994, virou um clássico contra o Corinthians de 2 a 0 para 4 a 3, emocionando a torcida.

Na semifinal do Campeonato Brasileiro de 1995, virou um 4 a 1 contra o Fluminense vencendo por 5 a 2.

O Santos Futebol Clube é conhecido por sua tradição ofensiva e por revelar craques que encantaram o mundo. Mas além da vocação para o ataque, a história santista também é marcada por jogos em que a equipe mostrou poder de reação, conquistando vitórias épicas em situações adversas no futebol. As viradas do Peixe carregam emoção, gols decisivos e um roteiro que fez torcedores vibrarem do início ao fim. O Lance! relembra as maiores viradas do Santos na história.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Entre Paulistão, Brasileirão e Libertadores, o clube já protagonizou partidas memoráveis, contra rivais de peso e em momentos de enorme pressão. Essas vitórias não apenas reforçaram a mística do Santos como também se eternizaram entre as maiores da história do futebol brasileiro.

A seguir, relembramos cinco das viradas mais marcantes do Peixe, que mostram por que o clube é sinônimo de futebol arte, emoção e superação.

Maiores viradas do Santos na história

Virada épica no Pacaembu

Uma das maiores viradas da história santista aconteceu na semifinal do Campeonato Brasileiro de 1995. Após perder por 4 a 1 no jogo de ida, no Maracanã, o Santos precisava de um milagre na Vila Belmiro. E ele aconteceu. Com grande atuação ofensiva, o Peixe venceu o Fluminense por 5 a 2, resultado que levou o time à final contra o Botafogo. Foi um jogo que entrou para a galeria dos mais emocionantes da década.

continua após a publicidade

Santos 4 x 3 Corinthians – Paulistão 1994

O clássico contra o Corinthians, pelo Campeonato Paulista de 1994, é outro momento memorável. O Santos começou em desvantagem de 2 a 0, mas mostrou poder de reação, buscou o empate e virou a partida para 4 a 3, incendiando a Vila Belmiro. Foi um daqueles clássicos que marcaram gerações e mostraram a força da camisa alvinegra mesmo em contextos difíceis.

Virada pela vaga na final

Na semifinal do Campeonato Paulista de 2000, o Peixe encarou o Palmeiras em mais um clássico de tirar o fôlego. Atrás no marcador, o Santos não desistiu e, com o apoio da torcida, virou o jogo para 3 a 2. A vitória foi um marco daquele estadual e mostrou como o clube mantém sua tradição em momentos decisivos contra rivais paulistas.

continua após a publicidade

Santos 2 x 1 São Paulo – Paulistão 1978

Um duelo histórico contra o São Paulo marcou o estadual de 1978. O Tricolor abriu o placar, mas o Santos reagiu com gols de Juary e Pita, virando o jogo para 2 a 1. A partida foi um exemplo da força do time em clássicos e entrou na memória da torcida como uma das vitórias mais simbólicas da década.

Grêmio 1 x 2 Santos – Brasileirão 2023

Mesmo em um período de dificuldades no Campeonato Brasileiro de 2023, o Santos protagonizou uma virada importante fora de casa contra o Grêmio. Depois de sair atrás no marcador, o time buscou forças para virar o placar e vencer por 2 a 1. O triunfo foi fundamental na luta àquela altura contra o rebaixamento e mostrou a resiliência histórica do clube.