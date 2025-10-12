Outra virada épica foi ao vencer por 4 a 3, marcando dois gols nos acréscimos em um jogo do estadual.

Uma das maiores viradas ocorreu contra o Santo André, onde venceu por 5 a 3 após estar perdendo 3 a 0.

O São Paulo é conhecido por suas viradas marcantes em competições nacionais e internacionais.

O São Paulo é conhecido mundialmente por sua tradição em decisões e sua capacidade de se reinventar em momentos de dificuldade. Ao longo da história, o Tricolor Paulista foi protagonista de viradas marcantes, tanto em competições nacionais quanto em torneios internacionais. Essas partidas não apenas engrandeceram o clube, mas também marcaram gerações de torcedores. O Lance! relembra as maiores viradas do São Paulo na história.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Cada virada traz consigo uma história de superação, de heróis improváveis e de arquibancadas em êxtase. Para a torcida, são lembranças eternas que reforçam o peso da camisa são-paulina em qualquer cenário, seja no Morumbi, em clássicos regionais ou diante de rivais estrangeiros.

Seja revertendo placares adversos no Paulistão, surpreendendo gigantes da Libertadores ou calando estádios lotados, o Tricolor escreveu páginas inesquecíveis em sua trajetória. Selecionamos cinco dessas partidas históricas que representam o espírito de luta e a tradição vencedora do clube.

continua após a publicidade

Vamos relembrar, então, as cinco maiores viradas da história do São Paulo.

Maiores viradas do São Paulo na história

São Paulo 5 x 3 Santo André – Paulistão 1994

O Santo André abriu 3 a 0 no placar, mas o São Paulo mostrou sua força ao reagir e marcar cinco vezes, transformando um cenário improvável em vitória consagradora por 5 a 3. A partida ficou marcada como uma das maiores reviravoltas do futebol paulista na década de 90.

São Caetano 3 x 4 São Paulo no Paulistão 2005

Em um duelo eletrizante, o Tricolor perdia por 3 a 1 até os 40 minutos do segundo tempo. Nos acréscimos, conseguiu o impossível: marcou dois gols em sequência e virou para 4 a 3. Um triunfo épico, celebrado como um dos maiores atos de heroísmo da equipe no estadual.

continua após a publicidade

Botafogo 3 x 4 São Paulo no Brasileirão 2017

Em enredo parecido com o de 2005, o São Paulo perdia por 3 a 1 até os 38 minutos do segundo tempo, mas virou com dois gols de Marcos Guilherme e um de Hernanes.

São Paulo 4 x 0 Newell’s Old Boys – Libertadores 1993

Após a derrota por 2 a 0 no jogo de ida, o Tricolor precisava de um resultado expressivo para avançar. No Morumbi lotado, atropelou os argentinos por 4 a 0, conquistando uma das viradas mais emblemáticas da Libertadores e consolidando a força são-paulina no continente.

São Paulo 4 x 3 Santos – Brasileirão 2010

Clássico é sempre imprevisível, e esse duelo foi prova disso. Não foi uma virada "clássica", mas maluca. O Santos abriu o placar, o São Paulo virou para 3 a 1, tomou o empate e, mesmo com um a menos, buscou o gol da vitória com Jean aos 47 minutos do segundo tempo. Uma vitória de arrepiar que até hoje é lembrada com emoção pelos tricolores.