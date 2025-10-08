Por onde anda Fábio Rochemback, ex-volante de Inter, Grêmio e Barcelona?
Promessa do Internacional, Rochemback jogou no Barcelona e foi ídolo no Grêmio.
Poucos volantes brasileiros tiveram uma trajetória tão curiosa e internacional quanto Fábio Rochemback, nascido em Soledade (RS) em 1981. Revelado pelo Internacional, o meio-campista chamou atenção pela força física, boa chegada ao ataque e chutes potentes de longa distância. Sua carreira levou-o ao Barcelona, ao Sporting, à Premier League e ao Grêmio, onde viveu grande identificação com a torcida. O Lance! te conta por onde anda Fábio Rochemback.
Com passagens pela Seleção Brasileira no início dos anos 2000, Rochemback não atingiu o estrelato esperado, mas construiu uma trajetória sólida por grandes clubes.
Internacional: o início promissor de Rochemback
Cria da base colorada, Rochemback estreou no profissional em 1999. Logo virou destaque pela qualidade nos passes e nas cobranças de falta. Disputou 40 partidas e marcou 12 gols, sendo apontado como um dos talentos mais promissores do Brasil.
Não demorou para atrair interesse europeu. Em 2001, com apenas 19 anos, foi vendido ao Barcelona por cerca de 12 milhões de euros, em negociação que o colocou em evidência internacional.
Barcelona: a chance de Rochemback no gigante europeu
No clube catalão, Rochemback chegou como aposta para o meio-campo. Atuou ao lado de nomes como Rivaldo, Xavi e Puyol. No entanto, não conseguiu se firmar como titular absoluto. Foram 68 jogos e 4 gols entre 2001 e 2003.
Diante da concorrência, foi envolvido em uma troca e acabou emprestado ao Sporting de Portugal, onde teria uma das melhores fases de sua carreira.
Sporting e Middlesbrough: destaque em Portugal e na Inglaterra
No Sporting, jogou entre 2003 e 2005 (emprestado) e voltou em 2008. Marcou gols importantes, participou da campanha que levou o clube à final da Copa da UEFA de 2005 e virou peça querida pelos torcedores.
Entre essas passagens, vestiu a camisa do Middlesbrough, da Inglaterra, entre 2005 e 2008. Foi comparado a Juninho Paulista, que fez história no clube, e chegou a disputar outra final de Copa da UEFA em 2006. Apesar de perder o título, Rochemback deixou boas atuações, principalmente contra grandes rivais como Arsenal e Chelsea.
Grêmio: retorno ao Brasil e idolatria
Em 2009, Rochemback voltou ao Brasil para defender o Grêmio, maior rival de seu clube formador, o Internacional. Apesar disso, afirmou ser gremista de infância, o que ajudou na aceitação.
Foi capitão do time e viveu boa fase entre 2009 e 2011, quando conquistou o Campeonato Gaúcho de 2010 e se tornou referência de liderança no elenco tricolor.
Dalian Aerbin e aposentadoria
Após o ciclo no Grêmio, transferiu-se em 2012 para o Dalian Aerbin, da China, onde atuou por duas temporadas. Encerrou sua carreira em 2013, depois de mais de 15 anos de futebol profissional.
Seleção Brasileira
Rochemback vestiu a camisa da Seleção entre 2000 e 2002, período em que participou de 7 partidas. Apesar de não ter ido à Copa de 2002, integrou convocações importantes durante o ciclo.
Por onde anda Fábio Rochemback?
Depois de pendurar as chuteiras, Rochemback (@f_rocca) manteve perfil discreto. Diferentemente de outros ex-jogadores, não seguiu carreira como treinador ou comentarista. Nos últimos anos, passou a viver de forma reservada no Rio Grande do Sul, com um especial gosto pelo futevôlei.
Clubes em que Rochemback atuou
- Internacional (1999–2001)
- Barcelona-ESP (2001–2005)
- Sporting-POR (2003–2005, empréstimo / 2008–2009)
- Middlesbrough-ING (2005–2008)
- Grêmio (2009–2011)
- Dalian Aerbin-CHN (2012–2013)
