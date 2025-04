Por onde anda David Trezeguet, ex-atacante da França?

David Trezeguet é um nome marcante na história do futebol francês e europeu. Centroavante clássico, finalizador letal e dono de um posicionamento impecável dentro da área, ele foi um dos grandes nomes da geração campeã do mundo pela França em 1998 e campeã da Euro em 2000. Com passagens por clubes como Monaco, Juventus, River Plate e Newell's Old Boys, o atacante também se destacou pela lealdade à Juventus no momento mais difícil da história do clube: o rebaixamento à Série B italiana após o escândalo do Calciopoli. O Lance! te conta por onde anda David Trezeguet.

Conhecido como "Rei David" ou "Trezegol", o atacante nascido em Ruão, na França, mas criado na Argentina, marcou época no futebol mundial. Ao longo da carreira, somou 552 partidas e 232 gols por clubes, além de 34 gols em 71 jogos pela seleção francesa.

Mas afinal, por onde anda David Trezeguet hoje em dia?

Por onde anda David Trezeguet?

Desde que pendurou as chuteiras em 2015, após uma última passagem pelo Pune City, da Índia, David Trezeguet vem se mantendo ativo no futebol fora das quatro linhas. Em 2016, assumiu um cargo institucional na Juventus, clube onde viveu o auge da carreira, atuando como embaixador da equipe e representando os bianconeri em eventos oficiais pelo mundo. A identificação com a Velha Senhora é tamanha que ele ainda é presença constante nas partidas do clube e eventos da UEFA e da FIFA.

Em paralelo, Trezeguet também se aventurou na política esportiva. Em 2020, participou de discussões sobre projetos de desenvolvimento do futebol argentino e demonstrou interesse em colaborar com o crescimento do esporte no país onde deu os primeiros passos na carreira. Em 2023, chegou a ser especulado em cargos diretivos no futebol francês e também como possível dirigente no River Plate, clube pelo qual nutre grande carinho.

O ex-atacante ainda é visto como comentarista em transmissões esportivas na França e na Argentina, além de participar de amistosos festivos de lendas do futebol mundial. Fora de campo, mantém um perfil discreto, mas está sempre envolvido em causas sociais e projetos ligados à juventude e ao futebol de base.

Clubes que David Trezeguet defendeu

A carreira de Trezeguet começou cedo, aos 16 anos, no Platense, da Argentina. De lá, ele retornou à Europa e iniciou uma trajetória vitoriosa:

Platense (Argentina) – 1994 a 1995

Monaco (França) – 1995 a 2000

Juventus (Itália) – 2000 a 2010

Hércules (Espanha) – 2010 a 2011

Baniyas (Emirados Árabes) – 2011

River Plate (Argentina) – 2012 a 2013

Newell’s Old Boys (Argentina) – 2013 a 2014

Pune City (Índia) – 2014

Trezeguet encerrou a carreira em 2015, com uma média respeitável de quase um gol a cada duas partidas. Foi ídolo em clubes por onde passou, especialmente no Monaco e, principalmente, na Juventus.

Trezeguet e a Juventus: uma relação histórica

Trezeguet foi, por muitos anos, a definição do centroavante ideal para o estilo de jogo da Juventus. Chegou ao clube em 2000 e ficou por dez temporadas, marcando 171 gols em 320 jogos. Foi artilheiro da Serie A em 2001–02 e peça-chave nas conquistas dos títulos nacionais.

Mesmo após a Juventus ser rebaixada para a Serie B em 2006, após o escândalo do Calciopoli, Trezeguet optou por permanecer no clube — ao lado de outros ídolos como Del Piero, Buffon e Nedvěd — e ajudou na campanha do acesso. Esse gesto de lealdade fortaleceu ainda mais sua relação com os torcedores, que até hoje o tratam como uma lenda viva do clube.

Além disso, é até hoje o maior artilheiro estrangeiro da história da Juventus e o quarto maior goleador geral do clube, superando nomes como Michel Platini e Omar Sivori.

Seleção Francesa e momentos memoráveis

David Trezeguet foi decisivo em momentos marcantes da seleção francesa. Seu gol de ouro na final da Eurocopa de 2000, contra a Itália, garantiu o título continental e ficou eternizado como um dos momentos mais emocionantes da história dos Bleus.

Ele também fez parte do elenco campeão da Copa do Mundo de 1998, embora com menos protagonismo. Participou ainda das Copas do Mundo de 2002 e 2006 — nesta última, perdeu um dos pênaltis na final contra a Itália, fato que marcou negativamente sua trajetória pela seleção.

Apesar disso, encerrou sua carreira internacional com 34 gols em 71 partidas, sendo o quarto maior artilheiro da história da seleção francesa até hoje.