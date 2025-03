Por onde anda Fabien Barthez, ex-goleiro da França?

Fabien Barthez foi um dos goleiros mais emblemáticos da história do futebol francês. Conhecido por sua personalidade excêntrica e sua cabeça raspada icônica, o arqueiro alcançou o auge da carreira ao conquistar a Copa do Mundo de 1998 com a França, além da Eurocopa de 2000. Sua trajetória incluiu passagens de destaque por clubes como Olympique de Marseille, AS Monaco, Manchester United e Nantes. Após pendurar as luvas, surpreendeu ao ingressar no mundo do automobilismo, onde continua até hoje. O Lance! te conta por onde anda Fabien Barthez.

A carreira

A carreira de Fabien Barthez começou no Toulouse, onde se destacou e chamou a atenção do Olympique de Marseille. Em sua primeira passagem pelo clube, foi campeão da Liga dos Campeões da UEFA de 1992-93, sendo um dos principais responsáveis pelo título. O feito foi histórico, tornando Barthez o goleiro mais jovem a vencer a competição na época.

Após uma breve queda do Marseille para a segunda divisão, transferiu-se para o AS Monaco, onde conquistou dois títulos da Ligue 1 e se consolidou como um dos melhores goleiros da Europa. Com grande presença de área e reflexos apurados, Barthez ajudou o Monaco a se destacar no cenário nacional e internacional. Seu desempenho chamou a atenção de clubes estrangeiros, e a consagração como campeão mundial em 1998 garantiu sua transferência para a Premier League.

Em 2000, com o status de campeão mundial e europeu, foi contratado pelo Manchester United para substituir Peter Schmeichel. Na Inglaterra, viveu altos e baixos, sendo campeão da Premier League em duas ocasiões, mas também acumulando falhas que marcaram sua passagem pelo clube. Apesar das críticas, era um goleiro carismático e amado por parte da torcida, que apreciava sua ousadia e habilidade com os pés.

Retornou ao Marseille em 2003, inicialmente por empréstimo, e assumiu a titularidade na equipe. A volta ao clube que o projetou foi vista como um acerto, e Barthez permaneceu até 2006. Antes de encerrar sua carreira profissional no Nantes, em 2007, ainda esteve envolvido em polêmicas, como a suspensão por cuspir em um árbitro durante uma partida amistosa.

Legado no futebol

Barthez é lembrado por seu estilo arrojado de defender, saindo da área e arriscando jogadas com os pés. Seus reflexos apurados e personalidade forte fizeram dele um ídolo na França. Com 87 partidas disputadas pela seleção, ele é o segundo goleiro com mais atuações pela equipe nacional, ficando atrás apenas de Hugo Lloris. Seus feitos na Copa do Mundo de 1998 foram fundamentais para a conquista histórica da França, que venceu o Brasil na final por 3 a 0.

Além da Copa do Mundo, Barthez fez parte da equipe francesa que venceu a Eurocopa de 2000, consolidando o domínio da seleção no final da década de 1990. Sua importância na equipe nacional era tão grande que, mesmo após atuações inconsistentes nos anos seguintes, manteve-se como titular durante a Copa do Mundo de 2006, na qual a França chegou à final contra a Itália. Embora tenha sofrido gols na decisão, terminou o torneio com quatro jogos sem sofrer gols, reafirmando sua relevância para o time.

Embora tenha se envolvido em polêmicas ao longo da carreira, como a suspensão por cuspir em um árbitro em 2005, sua contribuição para o futebol é inegável. Barthez também foi eleito o melhor goleiro do mundo pela IFFHS em 2000 e está entre os melhores arqueiros da história do futebol francês.

Por onde anda Fabien Barthez?

Após sua aposentadoria dos gramados em 2007, Barthez seguiu um caminho inusitado e ingressou no automobilismo. Desde 2008, participa de competições de endurance, chegando a disputar a prestigiada 24 Horas de Le Mans. Em 2013, conquistou o título do Campeonato Francês de Gran Turismo, mostrando que sua competitividade não se limitava ao futebol.

Sua carreira como piloto tem sido marcada por dedicação e evolução, e ele segue competindo em diferentes categorias do automobilismo. Sua paixão por velocidade e carros o levou a fundar sua própria equipe, onde atua tanto como piloto quanto como mentor de novos talentos do esporte a motor.

Barthez também atuou como treinador de goleiros da seleção francesa em 2010, durante a passagem de Laurent Blanc como técnico. Seu conhecimento e experiência foram fundamentais para a formação de novos goleiros na França. Atualmente, segue sua carreira no automobilismo e é visto frequentemente em eventos esportivos na França. Seu nome continua marcado na história do futebol como um dos maiores goleiros do esporte.

