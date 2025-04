Por onde anda Claude Makélélé, ex-volante da França?

Claude Makélélé foi um dos jogadores mais influentes do futebol europeu nos anos 2000. Volante com alto nível de disciplina tática, excelente senso de posicionamento e incansável na marcação, ele redefiniu o papel de meio-campista defensivo, a ponto de ter sua função batizada como “a posição de Makélélé”. O ex-jogador foi peça-chave em elencos vitoriosos como o do Real Madrid Galáctico e o do Chelsea campeão da Premier League sob comando de José Mourinho. O Lance! te conta por onde anda Claude Makélélé.

Natural da então Zaire (atual República Democrática do Congo), Makélélé representou a seleção francesa por mais de uma década, tendo disputado duas Copas do Mundo e chegando à final do Mundial de 2006. No clube, brilhou com passagens marcantes por Nantes, Celta de Vigo, Real Madrid, Chelsea e PSG, além de ter vencido títulos importantes em três países: França, Espanha e Inglaterra.

Após se aposentar, o ex-volante seguiu carreira no futebol, mas fora dos gramados. Como técnico e dirigente, Makélélé atuou em diferentes clubes europeus, mostrando que seu legado vai muito além dos tempos de jogador. Mas afinal, por onde anda Claude Makélélé atualmente?

Por onde anda Claude Makélélé?

Após uma carreira consagrada dentro de campo, Claude Makélélé se dedicou a funções técnicas e de gestão no futebol. Trabalhou como assistente técnico no Paris Saint-Germain e no Swansea City, atuou como diretor técnico do Monaco, e foi treinador principal em equipes como Bastia, Eupen (Bélgica) e, mais recentemente, o Asteras Tripolis, da Grécia, onde teve uma curta passagem em 2024.

Entre 2019 e 2023, Makélélé retornou ao Chelsea, clube onde se tornou ídolo, para trabalhar na formação de jovens atletas e como mentor técnico das categorias de base. Sua experiência em campo e sua inteligência tática eram usadas para lapidar novos talentos. Em setembro de 2023, encerrou seu vínculo com os Blues, em comum acordo.

No segundo semestre de 2024, foi anunciado como treinador do Asteras Tripolis, da Grécia, mas deixou o cargo após apenas três partidas, alegando interferência da diretoria nas suas decisões técnicas. Desde então, Makélélé está sem clube, mas segue sendo um nome respeitado no futebol europeu, com portas abertas para futuras oportunidades como técnico ou dirigente.

Clubes em que jogou

Durante sua carreira, Claude Makélélé atuou por importantes clubes do futebol europeu, sendo protagonista em diversos deles. Veja abaixo a lista dos times que o ex-volante defendeu:

Nantes (França) – 1991 a 1997

Olympique de Marseille (França) – 1997 a 1998

Celta de Vigo (Espanha) – 1998 a 2000

Real Madrid (Espanha) – 2000 a 2003

Chelsea (Inglaterra) – 2003 a 2008

Paris Saint-Germain (França) – 2008 a 2011

No total, foram mais de 600 partidas como profissional e 18 gols marcados. Pela seleção da França, Makélélé disputou 71 partidas entre 1995 e 2008, integrando o time que chegou à final da Copa do Mundo de 2006.

Makélélé: o volante que virou referência mundial

Makélélé não era um jogador de muitos holofotes, mas foi essencial em todas as equipes que passou. No Real Madrid, foi considerado pelos colegas como o “motor do time”, mesmo com salários inferiores aos dos astros Galácticos. Sua saída do clube, inclusive, foi muito criticada por nomes como Zidane, McManaman e Hierro, que apontaram sua ausência como o início do declínio da equipe.

No Chelsea, Makélélé ganhou ainda mais notoriedade. Sob o comando de José Mourinho, se transformou em referência mundial da posição e ajudou o time a conquistar dois títulos da Premier League. Sua leitura de jogo, marcação precisa e capacidade de organizar a saída de bola o tornaram o modelo ideal de volante moderno. A posição passou a ser popularmente conhecida como “a função Makélélé”.

Mesmo após a aposentadoria, seu nome continua associado à excelência no meio de campo defensivo. Jogadores que surgiram posteriormente, como N'Golo Kanté e Casemiro, são frequentemente comparados a Makélélé pelo estilo de jogo.