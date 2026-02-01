Por onde anda Bechara, ex-meia do Santos?
Bechara teve carreira itinerante e hoje mantém vínculo com o futebol.
- Matéria
- Mais Notícias
Bechara Jalkh Leonardo Oliveira representa uma geração de meias técnicos que circularam intensamente pelo futebol brasileiro entre o fim dos anos 1990 e o início dos 2000. Nascido em Maranguape, no interior do Ceará, o jogador construiu uma carreira marcada por mobilidade, liderança regional e passagens por mercados alternativos do futebol internacional. O Lance! conta por onde anda Bechara.
Relacionadas
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Formado inicialmente no Fortaleza, Bechara chamou atenção ainda adolescente. Aos 16 anos, chegou a realizar testes no São Paulo, sendo aprovado tecnicamente, mas acabou não permanecendo no Morumbi por questões contratuais com o clube cearense. Pouco depois, foi contratado pelo Ceará, onde iniciaria de fato sua trajetória profissional.
No Ceará, Bechara viveu um dos momentos mais consistentes da carreira. Tornou-se titular, capitão e foi tricampeão estadual, consolidando-se como meia organizador, com bom passe, visão de jogo e capacidade de liderança — características que o levariam a clubes de maior projeção nacional.
A chegada ao Santos e o título continental
O destaque no Ceará levou Bechara ao Santos em 1998, momento em que o clube buscava reforços experientes para equilibrar um elenco em reformulação após a era dos grandes títulos do início da década.
No Santos, Bechara integrou o elenco campeão da Copa Conmebol de 1998, torneio internacional que representou um dos últimos títulos continentais do clube antes da virada do século. Embora não tenha sido protagonista absoluto, participou da campanha e teve papel de apoio em um elenco que mesclava juventude e experiência.
A passagem pelo Santos, ainda que breve, colocou seu nome definitivamente no cenário nacional, abrindo portas para uma sequência de clubes em diferentes regiões do país.
Carreira itinerante e rodagem pelo Brasil
Após deixar o Santos, Bechara passou por equipes como Botafogo-SP, União São João, São Caetano, Paulista e Atlético Mineiro, além de Marília e Cabofriense. Em vários desses clubes, exerceu função de liderança no meio-campo, especialmente em equipes do interior e em disputas de campeonatos estaduais e nacionais de menor visibilidade.
No Fortaleza, clube ao qual retornaria em diferentes momentos da carreira, voltou a conquistar títulos estaduais e manteve forte identificação com o futebol cearense. Seu nome ficou associado à geração que sustentou o clube em competições nacionais no início dos anos 2000.
Um dos episódios mais marcantes — e negativos — de sua carreira ocorreu em 2006, em uma partida pelo Fortaleza, quando uma cobrança de falta resultou em uma grave fratura no adversário Ígor, do São Caetano. O lance teve grande repercussão nacional e marcou aquele momento de sua trajetória.
Experiência internacional de Bechara e reta final da carreira
Bechara também teve experiências fora do Brasil. Atuou pelo Al-Hilal, onde conquistou o Campeonato Saudita, e passou ainda pelo futebol europeu, defendendo clubes da Dinamarca e da Noruega, como Odense, Vejle e Aalesund.
Essas passagens no exterior ampliaram sua vivência profissional, embora tenham ocorrido em ligas periféricas do cenário europeu. Já veterano, retornou ao Fortaleza em 2010, mas sofreu com lesões recorrentes e encerrou a carreira profissional ao fim daquela temporada.
Por onde anda Bechara?
Após a aposentadoria, Bechara (@becharaoliveira08) manteve-se ligado ao futebol. Radicado no Ceará, participa de eventos, bate-papos, entrevistas e podcasts que resgatam histórias do futebol nordestino e de suas passagens por clubes como Ceará, Fortaleza e Santos. Além disso, é comentarista no programa de domingo TVC Esporte Clube e joga em eventos pela Seleção Cearense Master.
Clubes da carreira de Bechara
- Ceará (1996–1998)
- Santos (1998–1999)
- Botafogo-SP (1999)
- União São João (2000)
- Fortaleza (2000–2001)
- São Caetano (2001)
- Paulista (2002)
- Atlético Mineiro (2002)
- Marília (2003)
- Cabofriense (2004)
- Portuguesa (2004)
- Al-Hilal (2004–2005)
- Aalesund (2005)
- Fortaleza (2006)
- Odense (2006–2008)
- Vejle (2009)
- Fortaleza (2010)
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias