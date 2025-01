Volta mais rápida na F1: veja os recordistas no calendário de 2025

A Fórmula 1 é palco de grandes emoções e performances incríveis, com cada circuito trazendo desafios únicos para pilotos e equipes. Os recordes de volta mais rápida em cada pista são uma prova do talento e da capacidade técnica dos competidores ao longo da história do esporte. Confira a seguir os tempos mais rápidos registrados nos circuitos do calendário oficial da F1 em 2025. O LANCE! te mostra a volta mais rápida na F1 em todos os circuitos da atual temporada.

Volta mais rápida na F1: veja os recordes

Grande Prêmio da Austrália (Albert Park Circuit) – 1:19.813

Piloto: Charles Leclerc

Equipe: Ferrari

Data: 24 de março de 2024

Leclerc estabeleceu o recorde no circuito de Albert Park, combinando velocidade e precisão em Melbourne.

GP da China (Shanghai International Circuit) – 1:32.238

Piloto: Michael Schumacher

Equipe: Ferrari

Data: 26 de setembro de 2004

Schumacher marcou história no circuito chinês com um tempo imbatível.

Grande Prêmio do Japão (Suzuka International Racing Course) – 1:30.983

Piloto: Lewis Hamilton

Equipe: Mercedes

Data: 13 de outubro de 2019

Hamilton dominou o complexo circuito japonês com uma volta perfeita.

GP do Bahrein (Bahrain International Circuit) – 1:31.447

Piloto: Pedro de la Rosa

Equipe: McLaren

Data: 3 de abril de 2005

Pedro de la Rosa fez história em Sakhir com essa volta impressionante.

Grande Prêmio da Arábia Saudita (Jeddah Corniche Circuit) – 1:30.734

Piloto: Lewis Hamilton

Equipe: Mercedes

Data: 5 de dezembro de 2021

No desafiador circuito de rua de Jeddah, Hamilton demonstrou sua excelência.

GP de Miami (Miami International Autodrome) – 1:29.708

Piloto: Max Verstappen

Equipe: Red Bull

Data: 7 de maio de 2023

Verstappen brilhou ao estabelecer um recorde no circuito de Miami.

Grande Prêmio da Emília-Romagna (Autódromo de Imola) – 1:15.484

Piloto: Lewis Hamilton

Equipe: Mercedes

Data: 1º de novembro de 2020

Hamilton destacou-se no técnico circuito de Imola, registrando o melhor tempo.

GP de Mônaco (Circuito de Monte Carlo) – 1:12.909

Piloto: Lewis Hamilton

Equipe: Mercedes

Data: 23 de maio de 2021

No icônico traçado de Monte Carlo, Hamilton mais uma vez mostrou sua habilidade.

Grande Prêmio da Espanha (Circuit de Barcelona-Catalunya) – 1:16.330

Piloto: Max Verstappen

Equipe: Red Bull

Data: 4 de junho de 2023

Verstappen marcou o melhor tempo na pista espanhola, reafirmando sua velocidade.

GP do Canadá (Circuit Gilles Villeneuve) – 1:13.078

Piloto: Valtteri Bottas

Equipe: Mercedes

Data: 9 de junho de 2019

O circuito canadense foi cenário de uma performance notável de Bottas.

Grande Prêmio da Áustria (Red Bull Ring) – 1:05.619

Piloto: Carlos Sainz

Equipe: McLaren

Data: 12 de julho de 2020

Sainz mostrou eficiência no circuito austríaco ao estabelecer esse recorde.

GP da Grã-Bretanha (Silverstone Circuit) – 1:27.097

Piloto: Max Verstappen

Equipe: Red Bull

Data: 2 de agosto de 2020

O circuito de Silverstone foi palco de um recorde espetacular de Verstappen.

Grande Prêmio da Bélgica (Circuit de Spa-Francorchamps) – 1:46.286

Piloto: Valtteri Bottas

Equipe: Mercedes

Data: 26 de agosto de 2018

Bottas registrou o melhor tempo em Spa, uma das pistas mais desafiadoras do calendário.

GP da Hungria (Hungaroring) – 1:16.627

Piloto: Lewis Hamilton

Equipe: Mercedes

Data: 19 de julho de 2020

Hamilton fez valer sua experiência no circuito húngaro para alcançar o recorde.

Grande Prêmio da Holanda (Circuit Zandvoort) – 1:11.097

Piloto: Lewis Hamilton

Equipe: Mercedes

Data: 5 de setembro de 2021

No retorno de Zandvoort ao calendário, Hamilton cravou a volta mais rápida.

GP da Itália (Autódromo de Monza) – 1:21.046

Piloto: Rubens Barrichello

Equipe: Ferrari

Data: 12 de setembro de 2004

Barrichello destacou-se em Monza, a casa da Ferrari, com um tempo histórico.

Grande Prêmio do Azerbaijão (Baku City Circuit) – 1:43.009

Piloto: Charles Leclerc

Equipe: Ferrari

Data: 28 de abril de 2019

Leclerc mostrou habilidade no desafiador circuito de rua de Baku.

GP de Singapura (Marina Bay Street Circuit) – 1:34.486

Piloto: Daniel Ricciardo

Equipe: Visa Cash App RB

Data: 22 de setembro de 2024

Ricciardo brilhou no circuito noturno de Marina Bay.

Grande Prêmio dos EUA (Circuit of the Americas) – 1:36.169

Piloto: Charles Leclerc

Equipe: Ferrari

Data: 3 de novembro de 2019

No circuito de Austin, Leclerc cravou a volta mais rápida com sua Ferrari.

GP do México (Autódromo Hermanos Rodríguez) – 1:21.334

Piloto: Lewis Hamilton

Equipe: Mercedes

Data: 29 de outubro de 2023

Hamilton dominou o circuito mexicano com esse recorde impressionante.

Grande Prêmio do Brasil (Interlagos) – 1:10.540

Piloto: Valtteri Bottas

Equipe: Mercedes

Data: 11 de novembro de 2018

Interlagos viu Bottas registrar o melhor tempo de sua história.

GP de Las Vegas (Las Vegas Street Circuit) – 1:35.490

Piloto: Oscar Piastri

Equipe: McLaren

Data: 19 de novembro de 2023

Piastri brilhou no circuito de rua de Las Vegas com um tempo histórico.

Grande Prêmio do Catar (Losail International Circuit) – 1:24.319

Piloto: Max Verstappen

Equipe: Red Bull

Data: 8 de outubro de 2023

Verstappen se destacou no deserto do Catar com sua volta mais rápida.

GP de Abu Dhabi (Yas Marina Circuit) – 1:26.103

Piloto: Max Verstappen

Equipe: Red Bull

Data: 12 de dezembro de 2021

No encerramento da temporada, Verstappen dominou Yas Marina com um recorde.