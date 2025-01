Maiores vencedores por GP na F1: veja os recordistas

A Fórmula 1 possui uma rica história, marcada por pilotos lendários e suas conquistas em circuitos espalhados pelo mundo. Em 2025, o calendário conta com 24 GPs, e cada uma dessas pistas possui um recordista de vitórias. Abaixo, detalhamos os maiores vencedores de cada Grande Prêmio da temporada 2025, celebrando suas marcas históricas e reforçando a importância de cada circuito. O LANCE! te mostra todos os maiores vencedores por GP na F1, usando o calendário atual como base.

Conheça os maiores vencedores por GP na F1

Grande Prêmio da Austrália (Austrália) – 16 de março

Disputado no Circuito de Albert Park, em Melbourne, o GP australiano tem Lex Davison como recordista nacional, com 4 vitórias (1954, 1957, 1958, 1961). Na era moderna, Michael Schumacher também se destacou no país com quatro vitórias (2000, 2001, 2002, 2004).

GP da China (China) – 23 de março

No Circuito Internacional de Xangai, Lewis Hamilton é o recordista absoluto, com impressionantes 6 vitórias (2008, 2011, 2014, 2015, 2017, 2019), demonstrando seu domínio em pistas técnicas.

Grande Prêmio do Japão (Japão) – 6 de abril

No tradicional circuito de Suzuka, Michael Schumacher lidera com 6 vitórias (1995, 1997, 2000, 2001, 2002, 2004), um dos locais onde o alemão escreveu sua lenda.

GP do Bahrein (Bahrein) – 13 de abril

O Circuito Internacional do Bahrein viu Lewis Hamilton triunfar 5 vezes (2014, 2015, 2019, 2020, 2021), consolidando-se como um dos grandes nomes na era híbrida.

Grande Prêmio da Arábia Saudita (Arábia Saudita) – 20 de abril

Ainda em sua fase inicial, o circuito de Jeddah tem Max Verstappen como destaque, com 2 vitórias (2022, 2024), marcando sua presença em GPs urbanos.

GP de Miami (Estados Unidos) – 4 de maio

No Miami International Autodrome, Max Verstappen soma 2 vitórias consecutivas (2022, 2023), demonstrando seu domínio em uma das pistas mais recentes da F1.

Grande Prêmio da Emilia-Romagna (Itália) – 18 de maio

O clássico circuito de Imola tem Max Verstappen como recordista recente, com 3 vitórias (2021, 2022, 2024), reafirmando sua habilidade em pistas técnicas.

GP de Mônaco (Mônaco) – 25 de maio

O lendário Circuito de Mônaco tem Ayrton Senna como o "Rei de Mônaco", com 6 vitórias (1987, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993), consolidando sua lenda no esporte.

Grande Prêmio da Espanha (Espanha) – 1º de junho

No Circuito de Barcelona, na Catalunha, Michael Schumacher (1995, 1996, 2001, 2002, 2003, 2004) e Lewis Hamilton (2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021) compartilham o recorde, com 6 vitórias cada.

GP do Canadá (Canadá) – 15 de junho

O Circuito Gilles Villeneuve viu Michael Schumacher e Lewis Hamilton brilharem, com 7 vitórias cada. Enquanto Schumacher reinou entre 1994 e 2004, Hamilton brilhou de 2007 a 2019.

Grande Prêmio da Áustria (Áustria) – 29 de junho

No Red Bull Ring, Max Verstappen lidera com 4 vitórias (2018, 2019, 2021, 2023), consolidando seu domínio na casa da Red Bull.

GP da Grã-Bretanha (Reino Unido) – 6 de julho

No circuito de Silverstone, Lewis Hamilton é o maior vencedor, com incríveis 9 vitórias (2008, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2024).

Grande Prêmio da Bélgica (Bélgica) – 27 de julho

O lendário Spa-Francorchamps tem Michael Schumacher como recordista, com 6 vitórias (1992, 1995, 1996, 1997, 2001, 2002), um dos circuitos onde ele fez história.

GP da Hungria (Hungria) – 3 de agosto

No Hungaroring, Lewis Hamilton conquistou 8 vitórias (2007, 2009, 2012, 2013, 2016, 2018, 2019, 2020), dominando um dos circuitos mais desafiadores.

GP da Holanda (Holanda) – 31 de agosto

O Circuito de Zandvoort tem como recordista Jim Clark, que venceu 4 vezes (1963, 1964, 1965, 1967), representando a era clássica do automobilismo.

Grande Prêmio da Itália (Itália) – 7 de setembro

Em Monza, Lewis Hamilton (2012, 2014, 2015, 2017, 2018) e Michael Schumacher (1996, 1998, 2000, 2003, 2006) dividem o recorde, com 5 vitórias cada.

GP do Azerbaijão (Azerbaijão) – 21 de setembro

No circuito urbano de Baku, Sergio Pérez tem 2 vitórias (2021, 2023), marcando sua força em corridas de rua.

Grande Prêmio de Singapura (Singapura) – 5 de outubro

No Marina Bay, Sebastian Vettel domina com 5 vitórias (2011, 2012, 2013, 2015, 2019), destacando sua precisão em circuitos urbanos.

GP de Austin (Estados Unidos) – 19 de outubro

No Circuito das Américas, Lewis Hamilton é o recordista, com 6 vitórias (2007, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017), reafirmando sua dominância em pistas americanas.

Grande Prêmio do México (México) – 26 de outubro

No Autódromo Hermanos Rodríguez, Max Verstappen lidera com 5 vitórias (2017, 2018, 2021, 2022, 2023), consolidando sua habilidade em alta altitude.

GP de São Paulo (Brasil) – 9 de novembro

No histórico circuito de Interlagos, Alain Prost é o recordista, com 6 vitórias (1982, 1984, 1985, 1987, 1988, 1990), marcando sua era de ouro.

Grande Prêmio de Las Vegas (Estados Unidos) – 22 de novembro

No circuito de Las Vegas, Max Verstappen venceu em 2023, enquanto George Russell triunfou em 2024, com duas edições realizadas até agora.

GP do Catar (Catar) – 30 de novembro

No circuito de Losail, Max Verstappen é o líder, com 2 vitórias (2023, 2024), consolidando sua dominância recente.

Grande Prêmio de Abu Dhabi (Emirados Árabes) – 7 de dezembro

No Yas Marina Circuit, Lewis Hamilton brilhou com 5 vitórias (2011, 2014, 2016, 2018, 2019), encerrando temporadas de forma icônica.