A semifinal da Copa Libertadores de 1999 entre Palmeiras e River Plate é até hoje lembrada como uma das maiores noites do futebol brasileiro. O confronto reunia duas das equipes mais poderosas do continente à época: de um lado, o time argentino de Ramón Díaz, tradicional, copeiro e acostumado a jogos grandes; do outro, a equipe comandada por Luiz Felipe Scolari, que havia se reforçado e sonhava em conquistar a América. O Lance! relembra Palmeiras 3 x 0 River Plate na Libertadores 1999.

No primeiro jogo, em Buenos Aires, o River venceu por 1 a 0, resultado que deu aos argentinos a vantagem do empate em São Paulo. A missão palmeirense era clara: precisava vencer por dois gols de diferença no Palestra Itália para avançar à final. O cenário estava armado para uma noite de tensão, e a torcida lotou o estádio em expectativa.

Foi então que brilhou a estrela de Alex. O meia, que já despontava como um dos maiores talentos da geração, fez uma das partidas mais marcantes de sua carreira. Com habilidade, visão de jogo e frieza, comandou a equipe alviverde do início ao fim. O jogo entrou para a memória coletiva do torcedor palmeirense como “a noite do show de Alex”.

A vitória por 3 a 0 não foi apenas convincente: foi histórica. O Palmeiras eliminou um gigante argentino de forma categórica, em uma das maiores exibições já vistas em semifinais de Libertadores.

O jogo da classificação

O primeiro tempo foi de equilíbrio, com o Palmeiras buscando espaços e o River tentando cadenciar o ritmo. A muralha defensiva argentina parecia difícil de superar, mas a paciência alviverde foi recompensada.

O placar foi aberto ainda na etapa inicial, quando Alex iniciou jogada pela esquerda e encontrou Evair, que não desperdiçou: 1 a 0 para o Palmeiras. O gol incendiou a torcida e obrigou o River a sair para o jogo, algo que se mostraria fatal diante da inspiração dos brasileiros.

Na volta para o segundo tempo, o domínio foi total. Alex, em noite iluminada, anotou dois gols que entraram para a história. O primeiro deles foi uma pintura: arrancou do meio-campo, driblou defensores e tocou com categoria para ampliar. Pouco depois, aproveitou novo espaço na defesa argentina para marcar o terceiro e decretar a classificação.

A cada lance, a atmosfera no Palestra Itália se tornava mais elétrica. A torcida, em êxtase, gritava o nome de Alex, que se consagrou como herói absoluto da noite.

Ficha técnica - Palmeiras 3 x 0 River Plate na Libertadores 1999

Palmeiras 3 x 0 River Plate

Data: 02 de setembro de 1999

Local: Estádio Palestra Itália (Parque Antarctica), São Paulo (SP)

Competição: Copa Libertadores da América – semifinal (2º jogo)

Gols: Evair (18’/1ºT), Alex (74’ e 80’/2ºT)

Palmeiras: Sérgio; Zé Maria, Roque Júnior, Júnior e Rogério; Galeano, Tiago Silva, Zinho e Alex; Paulo Nunes e Evair (Oséas).

Técnico: Luiz Felipe Scolari.

River Plate: Bonano; Trotta, Placente, Lombardi e Leo Ramos; Gancedo, Damián Álvarez, Pereyra e Cuevas; Cardetti e Rambert (Saviola).

Técnico: Ramón Díaz.

A noite que virou lenda

A vitória sobre o River Plate foi muito mais do que uma simples classificação. Ela consolidou o Palmeiras como força sul-americana, deu confiança para a decisão contra o Deportivo Cali e eternizou Alex no imaginário do torcedor. O meia escreveu naquela noite um dos capítulos mais belos da história da Libertadores.

A semifinal de 1999 segue sendo lembrada até hoje não apenas pela importância esportiva, mas pela forma como aconteceu: uma virada categórica, com futebol ofensivo, brilho individual e a explosão de uma torcida que acreditou até o fim. Foi uma noite que transformou o Palestra Itália em palco de um espetáculo inesquecível.