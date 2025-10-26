A vitória destacou a renovação do Cruzeiro e a ascensão de Marcinho como uma das principais revelações do futebol.

O Palmeiras abriu o placar com Osmar, mas o Cruzeiro empatou e virou com gols de Sandro e dois de Marcinho.

Cruzeiro venceu o Palmeiras por 3 a 1 em 7 de setembro de 2004.

O Cruzeiro protagonizou uma virada marcante no Campeonato Brasileiro de 2004 ao vencer o Palmeiras por 3 a 1, no Parque Antarctica, em 7 de setembro. Depois de sair atrás no placar, o time mineiro reagiu com autoridade e contou com uma atuação inspirada do jovem Marcinho, autor de dois gols e protagonista absoluto da partida. Sandro, outro nome que saiu do banco, completou o placar em tarde perfeita da equipe de Marco Aurélio. O Lance! relembra Palmeiras 1 x 3 Cruzeiro no Brasileirão 2004.

O Palmeiras, comandado por Estevam Soares, até saiu na frente com gol de Osmar, mas não resistiu à pressão e ao talento dos garotos cruzeirenses, que mostraram personalidade e intensidade nos minutos finais do jogo.

Palmeiras 1 x 3 Cruzeiro no Brasileirão 2004

Palmeiras domina o primeiro tempo, mas não define

O jogo começou com o Palmeiras mais agressivo. Empurrado pela torcida no Parque Antarctica, o time paulista controlava a posse de bola com Magrão e Marcinho Guerreiro, tentando acionar Thiago Gentil e Osmar pelas pontas.

O Cruzeiro, em reconstrução após o ciclo vitorioso de 2003, apostava em jovens promessas como Fred, Wendel e Martinez, além da liderança de Cláudio Maldonado no meio.

Apesar do domínio territorial do Palmeiras, o primeiro tempo terminou empatado sem gols. O goleiro Artur Moraes, revelado pela base cruzeirense, fez boas defesas em finalizações de Osmar e Diego Souza, garantindo o 0 a 0 parcial.

A partida ganharia contornos completamente diferentes na etapa final.

Segundo tempo eletrizante e reação mineira

Logo aos 10 minutos do segundo tempo, o Palmeiras abriu o placar. Em jogada rápida pelo lado direito, Osmar recebeu lançamento, driblou o marcador e bateu cruzado, vencendo o goleiro Artur Moraes e fazendo 1 a 0 para o Verdão. A torcida explodiu no Palestra Itália, mas a alegria durou pouco.

O técnico Marco Aurélio respondeu rapidamente, lançando Sandro e Marcinho em campo. A dupla mudaria o jogo. Aos 15 minutos, Sandro aproveitou cruzamento na pequena área e empatou: 1 a 1.

Dois minutos depois, aos 17, Marcinho, de apenas 23 anos, arrancou em velocidade pela esquerda, cortou para o meio e bateu no canto de Sérgio, virando o placar para 2 a 1.

O Palmeiras tentou reagir com Pedrinho e Zé Love no ataque, mas parou nas defesas seguras de Artur e na marcação firme do Cruzeiro. O time mineiro, por sua vez, seguiu jogando com confiança e maturidade.

Marcinho sela a vitória do Cruzeiro

Aos 38 minutos, Marcinho coroou sua grande atuação com mais um golaço. Após boa jogada de Wendel pela direita, o meia invadiu a área e bateu firme, sem chances para o goleiro palmeirense, fazendo 3 a 1 e decretando a virada definitiva. Foi um momento simbólico da renovação do Cruzeiro pós-ano mágico de 2003. Jovens como Marcinho, Sandro e Fred mostravam que o clube seguia revelando talentos capazes de decidir partidas.

Ao apito final, o time mineiro deixou o gramado ovacionado até por torcedores neutros. O resultado consolidou o Cruzeiro na metade superior da tabela e expôs as fragilidades defensivas do Palmeiras, que veria sua reação no campeonato estagnar naquele momento.

Palmeiras sente a virada do Cruzeiro e perde força

O Palmeiras, que vinha embalado após boa sequência de resultados, não conseguiu reagir emocionalmente após a virada. O setor defensivo, com Nen e Gabriel Santos, sofreu com a velocidade dos contra-ataques mineiros. Mesmo com o apoio da torcida e tentativas de Thiago Gentil e Diego Souza, o Verdão esbarrou na compactação do Cruzeiro e viu a frustração tomar conta das arquibancadas.

A derrota foi simbólica: o time paulista mostrava potencial, mas ainda carecia de equilíbrio entre ataque e defesa. Já o Cruzeiro, mesmo em transição, demonstrava maturidade tática e qualidade técnica, características que sempre marcaram o clube.

O jogo que revelou Marcinho

A vitória em São Paulo marcou a ascensão definitiva de Marcinho como uma das principais revelações do futebol brasileiro naquele período. Habilidoso, técnico e com bom chute, o meia demonstrou personalidade em um dos palcos mais tradicionais do país. Seu desempenho chamou atenção nacional e o colocou no radar de grandes clubes, além de simbolizar a capacidade do Cruzeiro de renovar seu elenco sem perder competitividade.

O duelo também mostrou a importância das categorias de base para a manutenção da força cruzeirense em meio à troca de gerações após os títulos de 2003.

Ficha técnica - Palmeiras 1 x 3 Cruzeiro no Brasileirão 2004

Data: 7 de setembro de 2004 (terça-feira)

Horário: 16h00

Local: Estádio Palestra Itália (Parque Antarctica), São Paulo (SP)

Competição: Campeonato Brasileiro – 29ª rodada

Gols:

Osmar (10' do 2º tempo); Sandro (15' do 2º tempo), Marcinho (17' e 38' do 2º tempo).

Palmeiras: Sérgio; Baiano, Nen, Gabriel Santos e Magrão; Marcinho Guerreiro, Diego Souza, Élson e Thiago Gentil; Lúcio e Osmar.

Técnico: Estevam Soares.

Cruzeiro: Artur Moraes; Alessandro, Irineu, Marcelo Batatais e Bruno Quadros; Augusto Recife, Cláudio Maldonado, Fernando Diniz, Wendel e Martinez; Fred.

Técnico: Marco Aurélio.