O Cruzeiro é um dos clubes mais vencedores do futebol brasileiro, com títulos nacionais, continentais e uma trajetória de conquistas que o colocam entre os gigantes do país. Parte dessa história foi construída também por treinadores que, do banco de reservas, lideraram campanhas memoráveis e se tornaram ídolos da torcida celeste. O Lance! apresenta o técnico com mais jogos na história do Cruzeiro.

Ao longo de sua jornada, a Raposa contou com técnicos de estilos variados, que marcaram época com conquistas ou pela regularidade no comando. Alguns conquistaram títulos expressivos, outros alcançaram marcas de longevidade que até hoje chamam a atenção.

Entre todos os nomes que passaram pela Toca da Raposa, o que mais se destaca em número de partidas é Ílton Chaves. Discreto, mas extremamente importante, ele dirigiu o Cruzeiro em mais de 400 jogos, consolidando sua marca como recordista do clube.

Além de Ílton, outros treinadores também se eternizaram no coração do torcedor, sendo protagonistas em campanhas que ajudaram a transformar o Cruzeiro em referência no futebol brasileiro.

Técnico com mais jogos na história do Cruzeiro

Ílton Chaves é o técnico com mais jogos no comando do Cruzeiro, com 403 partidas oficiais. Sua trajetória é lembrada pela regularidade e pela contribuição para o crescimento do clube em momentos decisivos, ajudando a solidificar a tradição da Raposa no cenário nacional.

Embora não tenha conquistado a mesma projeção midiática de outros técnicos, sua constância e o tempo de trabalho mostram a confiança que o clube depositava em seu trabalho. Ílton representa uma era em que a continuidade era fundamental para a construção de equipes fortes e competitivas.

Outros nomes históricos no banco de reservas

Além de Ílton Chaves, o Cruzeiro também contou com técnicos de enorme relevância:

Marcelo Oliveira – bicampeão brasileiro em 2013 e 2014, responsável por uma das fases mais dominantes do clube em pontos corridos. Levir Culpi – campeão da Copa do Brasil em 2000, mantendo a tradição copeira da Raposa. Paulo Autuori – conquistou títulos e ajudou a consolidar o Cruzeiro como potência na década de 1990. Vanderlei Luxemburgo - foi campeão da tríplice coroa com o Cruzeiro em 2003.

O peso da longevidade no Cruzeiro

A marca de 403 jogos de Ílton Chaves é simbólica em um futebol cada vez mais marcado por rápidas mudanças no comando. Sua trajetória mostra como a paciência e a confiança podem render frutos duradouros, mesmo sem o brilho midiático dos grandes títulos.

Para o Cruzeiro, a lista de técnicos recordistas é um reflexo de sua grandeza e de como cada treinador ajudou a formar o DNA vitorioso do clube. Entre eles, Ílton ocupa o posto de maior longevidade, tornando-se parte da essência celeste.