A Toca da Raposa combina metodologia moderna com cultura vitoriosa na formação de jogadores.

Tostão e Dirceu Lopes são lendas que simbolizam a excelência da base cruzeirense.

Cruzeiro é conhecido por sua tradição na formação de talentos desde os anos 1960.

O Cruzeiro Esporte Clube construiu uma das histórias mais ricas do futebol brasileiro apostando em algo essencial: a formação de talentos. Desde os anos 1960, o clube mineiro revela jogadores que unem técnica, inteligência e amor à camisa azul. O trabalho na Toca da Raposa, referência em estrutura e metodologia, é sinônimo de excelência no desenvolvimento de atletas. O Lance! apresenta os maiores jogadores revelados pelo Cruzeiro.

De Tostão e Dirceu Lopes, lendas do futebol mundial, até nomes modernos como Lucas Silva e Vitor Roque, o Cruzeiro mostra que sua base é um pilar estratégico e emocional do clube. A cada geração, novos talentos surgem, mantendo viva a tradição de lapidar craques com o estilo técnico e competitivo que marca o futebol celeste.

Mais do que formar atletas, o Cruzeiro forma ídolos. Jogadores que carregam o peso e o orgulho de vestir uma das camisas mais vencedoras do país.

Maiores jogadores revelados pelo Cruzeiro

A força da base do Cruzeiro

A base do Cruzeiro é reconhecida por unir estrutura moderna e cultura vitoriosa. Na Toca da Raposa I, jovens jogadores recebem formação técnica, física e educacional. O clube valoriza a identidade ofensiva e criativa, preparando atletas para o cenário nacional e internacional.

Tostão – o gênio da camisa 9

Revelado nos anos 1960, Tostão é um dos maiores jogadores da história do Cruzeiro e do futebol brasileiro. Dono de técnica refinada e visão de jogo única, foi protagonista na conquista da Taça Brasil de 1966, quando o Cruzeiro goleou o Santos de Pelé. Ídolo eterno, representou o clube e o país com elegância e inteligência, sendo campeão mundial em 1970.

continua após a publicidade

Dirceu Lopes – o maestro da era dourada

Contemporâneo de Tostão, Dirceu Lopes é outro símbolo máximo da base cruzeirense. Meio-campista habilidoso e cerebral, marcou época pela precisão nos passes e pelo protagonismo em títulos nacionais e internacionais. Ao lado de Tostão, formou uma das duplas mais brilhantes do futebol brasileiro, elevando o Cruzeiro ao patamar de potência nacional.

Wilson Piazza – o capitão da raça

Revelado no Cruzeiro no início dos anos 1960, Wilson Piazza se tornou o grande líder do time multicampeão. Zagueiro e volante de enorme qualidade, foi campeão da Taça Brasil e do Mundial de 1970 com a Seleção. Sua carreira é um exemplo de profissionalismo e de como o Cruzeiro molda jogadores completos — técnica, força e liderança.

Lucas Silva – o equilíbrio moderno

Entre os nomes contemporâneos da base, Lucas Silva representa a nova geração celeste. Revelado na década de 2010, destacou-se pela regularidade e qualidade nos passes, conquistando dois Campeonatos Brasileiros (2013 e 2014) antes de ser negociado com o Real Madrid. Sua trajetória mostra que a tradição formadora do Cruzeiro segue viva, adaptada ao futebol global.

Vitor Roque – a nova joia da Raposa

Entre os talentos mais recentes, Vitor Roque simboliza o futuro do Cruzeiro. Revelado em 2021, encantou o país com força física, faro de gol e maturidade precoce. Sua rápida ascensão até o futebol europeu mostra o poder de formação da Toca da Raposa — um centro que continua revelando talentos de nível internacional.

O legado da Toca da Raposa do Cruzeiro

De Tostão e Dirceu Lopes a Vitor Roque, o Cruzeiro mantém viva a essência de um clube que forma craques e líderes. A base celeste é um patrimônio esportivo e cultural de Minas Gerais, responsável por revelar gerações que marcaram o futebol brasileiro.

Na Toca da Raposa, o trabalho segue firme — transformando promessas em ídolos e mantendo acesa a chama do futebol-arte cruzeirense.