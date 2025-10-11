No mata-mata contra o Corinthians, reverteu uma derrota de 2 a 1, vencendo por 4 a 2 no Mineirão.

Na final da Copa do Brasil de 2000, virou um 1 a 0 contra o São Paulo para 2 a 1, conquistando o título.

O Cruzeiro é conhecido por sua tradição em viradas e superações em jogos históricos.

Poucos clubes no Brasil têm tantas páginas gloriosas de superação quanto o Cruzeiro. O time celeste, conhecido pela sua tradição em torneios de mata-mata e pela força no Mineirão, construiu uma história repleta de jogos que entraram para a memória coletiva do torcedor justamente por terem sido vencidos na base da virada. Essas partidas não foram apenas vitórias comuns, mas capítulos épicos que reforçaram a fama da Raposa como um dos clubes mais copeiros do futebol brasileiro. O Lance! relembra as maiores viradas do Cruzeiro na história.

Cada uma dessas viradas traz consigo um enredo de drama, tensão e explosão de alegria. São momentos que ultrapassam os 90 minutos e ficam eternizados, seja pela força da torcida, pelo brilho individual de craques ou pela capacidade do time de se reinventar em situações adversas. Muitas delas aconteceram em competições de grande peso, como a Copa do Brasil e a Libertadores, competições que marcaram a identidade vencedora do Cruzeiro.

Entre títulos conquistados e classificações históricas, o torcedor celeste aprendeu a acreditar até o último minuto. E não foram raras as vezes em que essa fé foi recompensada com viradas inesquecíveis, que transformaram derrotas praticamente certas em vitórias que ainda hoje são lembradas como parte do DNA cruzeirense.

A seguir, listamos cinco das maiores viradas da história do Cruzeiro, jogos que marcaram época e reforçaram o peso da camisa estrelada.

Maiores viradas do Cruzeiro na história

Virada épica pelo título da Copa do Brasil 2000

Um dos capítulos mais marcantes da história celeste aconteceu na final da Copa do Brasil de 2000. Após sair atrás do marcador contra o São Paulo, o Cruzeiro conseguiu reagir no Mineirão e virou o jogo por 2 a 1, conquistando o título nacional. O gol decisivo saiu em clima de explosão no estádio, consolidando mais uma taça na galeria estrelada.

Cruzeiro 4 x 2 Corinthians – Copa do Brasil 2016

No mata-mata contra o Corinthians, o Cruzeiro havia perdido por 2 a 1 no jogo de ida em São Paulo. No Mineirão, porém, a Raposa mostrou sua força, virou o confronto com uma vitória por 4 a 2 e garantiu a classificação. Foi um daqueles jogos em que a superação brilhou mais forte do que qualquer adversidade.

Cruzeiro 4 x 0 Vitória – Copa do Brasil 2006

Após perder a primeira partida por 2 a 1 em Salvador, o Cruzeiro entrou em campo no Mineirão precisando vencer por dois gols de diferença. A resposta foi categórica: 4 a 0 sobre o Vitória, com atuação inspirada e clima de festa nas arquibancadas. Um exemplo perfeito de virada em eliminatórias.

Cruzeiro 2 x 0 Londrina – Copa do Brasil 2002

O Londrina surpreendeu na ida ao vencer por 1 a 0, mas no jogo de volta no Mineirão o Cruzeiro mostrou maturidade. Depois de um primeiro tempo nervoso, a Raposa deslanchou na segunda etapa e marcou os dois gols que garantiram a classificação. Mais uma virada emblemática na competição preferida do clube.