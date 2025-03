Copa do Brasil e Brasileirão: quem conquistou no mesmo ano?

Conquistar o Campeonato Brasileiro já é um feito grandioso, mas vencer a Copa do Brasil na mesma temporada eleva um clube a um patamar de domínio absoluto no cenário nacional. Apenas duas equipes na história do futebol brasileiro conseguiram esse duplo triunfo no mesmo ano, demonstrando superioridade e consistência ao longo da temporada. O Lance! te conta quem ganhou a Copa do Brasil e Brasileirão no mesmo ano.

A combinação de títulos mostra a capacidade de um time em vencer tanto em competições de pontos corridos, que exigem regularidade, quanto em torneios eliminatórios, onde a resiliência e o poder de decisão são fundamentais. Esse feito representa não apenas uma demonstração de força dentro de campo, mas também a consolidação de um elenco altamente competitivo e bem estruturado.

O Cruzeiro foi o primeiro clube a alcançar essa marca histórica, em 2003, quando venceu o Brasileirão e a Copa do Brasil, consolidando uma das temporadas mais vitoriosas de sua história. O Atlético Mineiro repetiu o feito em 2021, encerrando um longo jejum de títulos nacionais e reafirmando sua grandeza no futebol brasileiro.

As campanhas históricas dos campeões da Copa do Brasil e Brasileirão

Cruzeiro - 2003: A Tríplice Coroa e o domínio absoluto

O Cruzeiro de 2003 fez história ao ser o primeiro time a conquistar a "Tríplice Coroa", vencendo o Campeonato Mineiro, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro na mesma temporada. Liderado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo e com um elenco recheado de estrelas, a equipe celeste encantou o Brasil com um futebol ofensivo, técnico e dominante.

Na Copa do Brasil, o Cruzeiro passou por adversários difíceis em seu caminho até o título. A final foi contra o Flamengo, e a equipe mineira empatou em 1 a 1 no Maracanã e garantiu o troféu com uma vitória por 3 a 1 no Mineirão. O time contava com jogadores que marcaram época, como Alex, Deivid, Maldonado e Edu Dracena, formando um time equilibrado e altamente técnico.

No Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro se consolidou como um dos maiores times da era dos pontos corridos. O time terminou a competição com 100 pontos em 46 jogos, uma campanha avassaladora, com 31 vitórias, 7 empates e apenas 8 derrotas. A equipe celeste marcou impressionantes 102 gols e sofreu 47, terminando com um saldo positivo de 55 gols. O maestro Alex, camisa 10 do time, foi um dos grandes destaques da campanha, sendo o artilheiro do clube no torneio e um dos melhores jogadores do futebol brasileiro naquele ano.

A conquista do Campeonato Brasileiro foi selada com uma vitória por 2 a 1 sobre o Paysandu, no Mineirão, faltando quatro rodadas para o fim da competição. A campanha do Cruzeiro de 2003 foi tão espetacular que, até hoje, é lembrada como uma das mais dominantes da história do futebol nacional.

Atlético Mineiro - 2021: O fim do jejum de 50 anos com uma temporada memorável

O Atlético Mineiro de 2021 encerrou um longo período de espera ao conquistar o Campeonato Brasileiro pela primeira vez desde 1971, além de vencer a Copa do Brasil, repetindo o feito do Cruzeiro 18 anos antes. Sob o comando do técnico Cuca, o Galo montou uma equipe extremamente equilibrada, com um sistema defensivo sólido e um ataque letal.

Na Copa do Brasil, o Atlético demonstrou superioridade desde as fases iniciais. Passou com tranquilidade por Remo e Bahia, eliminou o Fluminense nas quartas de final e atropelou o Fortaleza na semifinal, vencendo por 4 a 0 no jogo de ida e 2 a 1 na volta. Na final, enfrentou o Athletico Paranaense, vencendo com autoridade por 4 a 0 no Mineirão e confirmando o título com uma vitória por 2 a 1 em Curitiba. Com o triunfo, o Atlético se sagrou bicampeão da Copa do Brasil.

Já no Campeonato Brasileiro, o Galo fez uma campanha dominante, liderando boa parte do torneio e fechando com 84 pontos, uma das maiores pontuações da era dos pontos corridos. A equipe venceu 26 jogos, empatou 6 e perdeu apenas 6, terminando a competição com um saldo de 33 gols.

A conquista do Brasileirão foi confirmada de forma emocionante. No dia 2 de dezembro de 2021, o Atlético perdia por 2 a 0 para o Bahia, mas buscou uma virada histórica em apenas cinco minutos, vencendo por 3 a 2, resultado que assegurou matematicamente o título. O artilheiro Hulk foi o grande destaque da equipe, terminando como artilheiro do Brasileirão com 19 gols e eleito o melhor jogador do campeonato.

A temporada do Atlético Mineiro de 2021 foi marcada pelo domínio técnico e tático, além de um elenco recheado de talentos, como Hulk, Nacho Fernández, Diego Costa, Keno e Guilherme Arana. A conquista da "dobradinha" nacional consolidou o clube como uma das principais forças do futebol brasileiro.