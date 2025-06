O Corinthians comandado por Fábio Carille chegou à 21ª rodada do Brasileirão 2017 com status de imbatível. E não era para menos, afinal a equipe só havia perdido duas partidas na temporada (Ferroviária e Santo André, pelo Paulistão) e era líder invicta da competição nacional. Mas o Vitória, então na zona de rebaixamento, conseguiu o inesperado naquele dia 19 de agosto e venceu por 1 a 0 em plena Neo Química Arena.

Comandado por Vágner Mancini, o Vitória deu indícios de que jogaria precavido desde o início da partida. Com postura defensiva, o Rubro-Negro baiano foi superado pelo Corinthians em quase todos os aspectos do jogo: posse de bola, finalizações, número de passes, chances reais de gol... Só em uma, e talvez a mais importante, os visitantes leveram a melhor: efetividade.

Tréllez, Yago e Neílton comemoram gol do Vitória contra o Corinthians pelo Brasileirão 2017 (Foto: Redes sociais)

E foi da única finalização do Vitória no primeiro tempo que saiu o gol. Depois de roubada de bola ainda na defesa, Neílton puxou ótimo contra-ataque e deu passe na medida para o colombiano Tréllez dentro da área, que chutou cruzado e contou com desvio para vencer o goleiro Cássio aos 12 minutos.

O Leão, então, se fechou e não deu espaços para o Corinthians ao longo do jogo. No final, veio a recompensa. Além de bater o melhor time do campeonato e quebrar a invencibilidade de 34 jogos do adversário, o Vitória ganhou fôlego na luta contra a zona de rebaixamento e somou três pontos que foram essenciais para a permanência ao término daquela campanha.

Vitória tenta surpreender novamente

Jogadores do Vitória comemoram gol contra o Corinthians, na Neo Química Arena, em 2024 (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Oito anos depois, Corinthians e Vitória se reencontram mais uma vez na Neo Química Arena. Depois daquele resultado emblemático em 2017, o Rubro-Negro baiano não conseguiu mais vencer o Timão e soma três empates e três derrotas nos últimos seis jogos.

Com realidades não tão destoantes como em 2017, o Vitória vai tentar quebrar esse jejum para sair do Z-4 do Brasileirão. Mas a tarefa não será das mais simples, já que o time paulista só perdeu dois jogos em casa nesta temporada (Huracán e Fluminense) e quer dar resposta ao torcedor depois de eliminação na Sul-Americana.

Com esses ingredientes na mesa, resta esperar para ver o que esse jogo reserva. A bola rola para Corinthians e Vitória às 18h30 deste domingo (horário de Brasília) na Neo Química Arena, pela 11ª rodada do Brasileirão.