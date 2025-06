A final do Campeonato Brasileiro de 1995 entrou para a história não apenas pelo título conquistado pelo Botafogo, mas pelas inúmeras polêmicas que cercaram o jogo decisivo contra o Santos. Disputado no dia 17 de dezembro de 1995, no estádio do Pacaembu, o confronto terminou empatado em 1 a 1, resultado que garantiu o troféu ao Fogão após a vitória por 2 a 1 no jogo de ida, no Maracanã. O Lance! relembra Botafogo x Santos na final do Brasileirão 1995.

Botafogo x Santos na final do Brasileirão 1995

O Botafogo, comandado por Paulo Autuori, precisava apenas de um empate para levantar a taça. Do outro lado, o Santos de Cabralzinho buscava reverter a desvantagem diante de uma torcida empolgada, após uma campanha surpreendente no torneio. O artilheiro Túlio Maravilha, que já havia brilhado durante toda a competição, voltou a ser protagonista em meio a decisões controversas da arbitragem.

O jogo teve clima tenso desde os primeiros minutos. Faltas duras, cartões e reclamações constantes marcaram o primeiro tempo. Aos 24 minutos, Túlio abriu o placar em posição de impedimento, após desvio de Jamir. O gol foi validado pelo árbitro Márcio Rezende de Freitas, gerando revolta dos santistas. Após o intervalo, o Santos chegou ao empate com Marcelo Passos, após jogada iniciada com toque de mão de Marquinhos Capixaba, também ignorado pela arbitragem.

Nos minutos finais, o Peixe teve a chance da virada com Camanducaia, que marcou após cobrança de falta, mas teve o gol anulado por impedimento — de forma errada, como apontado posteriormente. Com o empate por 1 a 1, o Botafogo sagrou-se campeão brasileiro pela segunda vez na história, enquanto o Santos lamentava o que muitos consideram uma das decisões mais polêmicas do futebol brasileiro.

A final que nunca acabou

Décadas após aquele jogo, os lances seguem sendo discutidos por torcedores, jornalistas e até ex-jogadores. O atacante Camanducaia, que teve seu gol mal anulado, declarou anos depois ter "perdoado" o árbitro ao encontrá-lo em um aeroporto. O próprio Túlio Maravilha admitiu que estava impedido no gol marcado. Já Robert, titular do Santos naquela partida, afirmou em entrevista que "com o VAR, o Santos seria campeão".

A partida ficou conhecida como a “final que nunca acabou”, tamanho o impacto emocional e a controvérsia que envolveu suas decisões. A ausência da tecnologia, as falhas da arbitragem e os erros que definiram o placar construíram um dos capítulos mais intensos da história do Campeonato Brasileiro.

Ficha técnica – Santos 1x1 Botafogo

Campeonato Brasileiro – Final (jogo de volta)

Data: 17 de dezembro de 1995

Local: Estádio do Pacaembu, São Paulo (SP)

Placar: Santos 1x1 Botafogo

Gols:

Túlio Maravilha (Botafogo), 24' do 1º tempo

Marcelo Passos (Santos), 2º tempo

Escalações

SANTOS

Técnico: Cabralzinho

Edinho

Marquinhos Capixaba

Narciso

Marcos Adriano

Ronaldo Marconato

Robert (substituído aos 45')

Carlinhos

Camanducaia

Jamelli

Marcelo Passos (substituído aos 46')

Giovanni

Reservas utilizados:

Macedo (entrou aos 45')

Moisés (entrou aos 45')

BOTAFOGO

Técnico: Paulo Autuori

Wagner

Wilson Goiano

Wilson Gottardo

Gonçalves

André Silva

Jamir

Leandro Ávila

Sérgio Manoel

Beto

Donizete

Túlio Maravilha

Árbitro: Márcio Rezende de Freitas (MG)

Campeão brasileiro de 1995: Botafogo