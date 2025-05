Flamengo abriu o placar logo no início, mas Palmeiras reagiu no segundo tempo.

Jogo aconteceu no Estádio Palestra Itália após derrota por 2 a 1 no primeiro jogo.

No dia 21 de maio de 1999, o velho e lendário estádio Palestra Itália, em São Paulo, viveu uma de suas noites mais intensas. Palmeiras e Flamengo disputavam uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil, em um duelo que já carregava tensão desde o jogo de ida. O confronto marcaria um dos capítulos mais emocionantes da história alviverde: a virada por 4 a 2 sobre os cariocas, com atuação decisiva de Euller e classificação heroica. O Lance! relembra Palmeiras x Flamengo na Copa do Brasil 1999.

Palmeiras x Flamengo na Copa do Brasil 1999

No primeiro jogo, realizado no Maracanã, Flamengo venceu o Palmeiras por 2 a 1. Isso dava ao time carioca a vantagem na partida de volta. Logo no primeiro minuto do jogo de volta, tudo mudou. Rodrigo Mendes, com menos de 60 segundos de bola rolando, aproveitou um vacilo da zaga alviverde e abriu o placar para o Flamengo, silenciando a torcida palmeirense.

Com esse gol relâmpago, o time carioca passou a ter vantagem no agregado: 2 a 1. O Palmeiras sentiu o golpe, e o primeiro tempo terminou com esse placar, deixando no ar a sensação de que a noite seria dramática.

No início da segunda etapa, o golpe ficou ainda mais duro. Aos 14 minutos, Rodrigo Mendes apareceu de novo, ampliando para 2 a 0 em São Paulo e colocando 3 gols de vantagem no agregado (4 a 1). O clima nas arquibancadas era de incredulidade. Restava ao Palmeiras fazer três gols em menos de 30 minutos.

Foi aí que o espírito copeiro do Verdão apareceu. Aos 12 minutos do segundo tempo, Oséas, sempre oportunista, marcou o primeiro gol palmeirense. A partir daí, a pressão foi total. Três minutos depois, Júnior empatou a partida: 2 a 2. O jogo, então, pegou fogo.

Luiz Felipe Scolari, no comando técnico, mexeu no time e lançou Euller no lugar de Paulo Nunes. A mudança foi decisiva. Com fôlego renovado e velocidade de sobra, o "Filho do Vento" virou o nome da noite. Aos 41 minutos, ele fez o gol da virada: 3 a 2. Dois minutos depois, aproveitou o embalo e marcou mais um, selando o 4 a 2 que levaria o Palmeiras à próxima fase.

O estádio veio abaixo. A torcida entoava cânticos, jogadores se abraçavam, e Felipão comemorava como se fosse uma final. E, de certa forma, foi. Aquela classificação heroica representou mais do que uma vitória — foi um símbolo da força e da entrega de um time que meses depois conquistaria a América ao vencer a Libertadores.

O peso daquele confronto

A virada contra o Flamengo é lembrada até hoje como um dos grandes jogos da história recente do Palmeiras. O adversário tinha Romário em campo, além de nomes como Rodrigo Mendes e Caio. Do lado palmeirense, a base que venceria a América já estava consolidada, com jogadores como Marcos, Arce, César Sampaio, Alex, Zinho, Oséas e o próprio Euller, além da liderança de Felipão no banco.

Mais do que o resultado, ficou a lembrança da raça, da superação e do apoio incondicional da torcida, que empurrou o time mesmo nos momentos mais difíceis. Aquele 21 de maio de 1999 entrou para a história.

Ficha técnica - Palmeiras x Flamengo na Copa do Brasil 1999

PALMEIRAS 4 x 2 FLAMENGO

📅 Data: Sexta-feira, 21 de maio de 1999

📍 Local: Estádio Palestra Itália (Parque Antarctica), São Paulo (SP)

🏆 Competição: Copa do Brasil – Quartas de final (jogo de volta)

🎫 Público: Não informado

⚖️ Árbitro: Não informado

🔁 Agregado: Palmeiras 5 x 4 Flamengo

⏱️ Intervalo: 0 x 1

Gols:

1’ Rodrigo Mendes (FLA)

57’ Oséas (PAL)

59’ Rodrigo Mendes (FLA)

60’ Júnior (PAL)

86’ Euller (PAL)

87’ Euller (PAL)

Escalações:

Palmeiras:

Marcos; Arce, Roque Júnior (Evair, 74’), Agnaldo Liz, Júnior; César Sampaio (Galeano, 60’), Rogério, Alex, Zinho (Euller, 68’); Paulo Nunes, Oséas.

Técnico: Luiz Felipe Scolari

Flamengo:

Clemer; Pimentel (Bruno Quadros, 81’), Fabão (Vagner Marcelino, 75’), Luiz Alberto, Athirson; Jorginho Araújo (Caio, 13’), Beto, Maurinho, Rodrigo Mendes; Romário, Caio.

Técnico: Carlinhos