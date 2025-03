Jogadores com mais títulos da Copa do Brasil

A Copa do Brasil é um dos torneios mais prestigiados do futebol brasileiro, reunindo clubes de todas as regiões do país em uma disputa eliminatória repleta de emoção. Desde sua criação em 1989, a competição se consolidou como um dos principais torneios nacionais, garantindo ao campeão uma vaga direta na Libertadores da América. Ao longo dos anos, diversos jogadores se destacaram, acumulando títulos e construindo trajetórias marcantes no torneio. O Lance! te apresenta os jogadores vitoriosos na Copa do Brasil.

Entre os jogadores mais vitoriosos da Copa do Brasil, alguns conseguiram conquistar o troféu em diferentes clubes, demonstrando sua versatilidade e qualidade ao longo da carreira. Atletas como Giorgian de Arrascaeta, Rafael e Roger Machado, por exemplo, alcançaram a marca de quatro títulos, consolidando-se entre os maiores vencedores do torneio. A competição se caracteriza por ser intensa e imprevisível, o que torna cada conquista ainda mais especial.

Além dos recordistas de títulos, há uma grande lista de jogadores que conseguiram vencer a Copa do Brasil duas vezes, deixando sua marca em diferentes épocas e equipes. Esses jogadores foram fundamentais nas campanhas vitoriosas de suas respectivas equipes, mostrando talento e regularidade ao longo da competição. Confira abaixo a relação dos maiores campeões da Copa do Brasil e os atletas que conquistaram pelo menos dois títulos ao longo da história do torneio.

Quem são os jogadores vitoriosos na Copa do Brasil?

Jogadores com mais títulos na Copa do Brasil:

Giorgian de Arrascaeta (Uruguai) – 4 títulos (Cruzeiro EC, CR Flamengo)

Rafael (Brasil) – 4 títulos (Cruzeiro EC, Atlético Mineiro, São Paulo FC)

Roger Machado (Brasil) – 4 títulos (Fluminense FC, Grêmio FBPA)

Zinho (Brasil) – 4 títulos (CR Flamengo, SE Palmeiras, Grêmio FBPA, Cruzeiro EC)

Jogadores com três títulos na Copa do Brasil:

Léo Pereira (Brasil) – 3 títulos (Athletico Paranaense, CR Flamengo)

Everton (Brasil) – 3 títulos (Grêmio FBPA, CR Flamengo)

Réver (Brasil) – 3 títulos (Paulista FC, Atlético Mineiro)

Thiago Neves (Brasil) – 3 títulos (Fluminense FC, Cruzeiro EC)

Egídio (Brasil) – 3 títulos (CR Flamengo, SE Palmeiras, Cruzeiro EC)

Robinho (Brasil) – 3 títulos (SE Palmeiras, Cruzeiro EC)

Dedé (Brasil) – 3 títulos (CR Vasco da Gama, Cruzeiro EC)

Arouca (Brasil) – 3 títulos (Fluminense FC, Santos FC, SE Palmeiras)

André Santos (Brasil) – 3 títulos (CR Flamengo, SC Corinthians)

Cris (Brasil) – 3 títulos (SC Corinthians, Cruzeiro EC)

André (Brasil) – 3 títulos (SC Internacional, Cruzeiro EC)

Danrlei (Brasil) – 3 títulos (Grêmio FBPA)

Paulo Nunes (Brasil) – 3 títulos (CR Flamengo, Grêmio FBPA, SE Palmeiras)

Jogadores com dois títulos: