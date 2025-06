A Arena do Grêmio, localizada em Porto Alegre, é um dos estádios mais modernos da América Latina. Inaugurada em 2012, ela se tornou a nova casa do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, substituindo o antigo Estádio Olímpico Monumental. Saiba quanto custa para visitar a Arena do Grêmio, uma das novas arenas do futebol brasileiro.

Quanto custa para visitar a Arena do Grêmio?

Além de sediar partidas emocionantes, a Arena oferece aos torcedores e visitantes a oportunidade de conhecer suas instalações por meio de um tour guiado. Essa experiência proporciona uma imersão nos bastidores do estádio, permitindo que os fãs do futebol vivenciem o ambiente dos jogadores e da comissão técnica.

O passeio inclui visitas a áreas como vestiários, sala de aquecimento, tribuna de imprensa e o gramado, proporcionando uma perspectiva única sobre o funcionamento do estádio. Além disso, os visitantes têm acesso ao Museu Hermínio Bittencourt, que apresenta a rica história do clube.

Neste artigo, você encontrará informações detalhadas sobre os preços, horários de funcionamento e como adquirir ingressos para o Tour da Arena do Grêmio e o Museu Hermínio Bittencourt, facilitando o planejamento da sua visita.

Preços e opções de ingressos

O Tour da Arena do Grêmio oferece diferentes modalidades de visitação, com preços acessíveis para diversos públicos:

Tour da Arena: Inteira R$ 40,00; Meia-entrada R$ 20,00

Inteira R$ 40,00; Meia-entrada R$ 20,00 Combo Tour + Museu: Inteira R$ 48,00; Meia-entrada R$ 24,00

Inteira R$ 48,00; Meia-entrada R$ 24,00 Combo para 4 pessoas: R$ 130,00

A meia-entrada é válida para estudantes, professores, pessoas com deficiência e seus acompanhantes, menores de 21 anos e maiores de 60 anos, conforme legislação vigente. Crianças até 5 anos têm entrada gratuita.

Horários de funcionamento e duração do tour da Arena do Grêmio

As visitas ocorrem diariamente, com grupos partindo a cada 90 minutos, entre 10h e 17h. O Tour da Arena tem duração aproximada de 1 hora e 15 minutos. É importante verificar a disponibilidade de horários, pois o funcionamento pode ser alterado em dias de jogos ou eventos no estádio.

Como adquirir ingressos

Os ingressos podem ser adquiridos de duas formas:

Online: Através do site oficial arenatour.eleventickets.com, onde é possível escolher a data e o tipo de tour desejado. Presencialmente: Na bilheteria do Museu Hermínio Bittencourt, localizada na Esplanada Oeste da Arena, entre os portões W e X.

Recomenda-se a compra antecipada, especialmente em períodos de alta demanda, para garantir a disponibilidade de horários.

Experiência do Tour da Arena do Grêmio

Durante o tour, os visitantes têm a oportunidade de explorar áreas exclusivas do estádio, como: