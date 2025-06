Partida ocorreu em 17 de agosto, no Estádio Beira-Rio, com 23.811 torcedores.

Pela 9ª rodada do Brasileirão de 1997, o Internacional recebeu o Fluminense em Porto Alegre e não tomou conhecimento do adversário. O time colorado dominou a partida do início ao fim e venceu por 4 a 1, com grande atuação ofensiva e participação de vários jogadores no placar. O Lance! relembra Internacional x Fluminense no Brasileirão 1997.

Internacional x Fluminense no Brasileirão 1997

A partida, realizada no dia 17 de agosto, teve início morno, com o primeiro tempo sem gols. No entanto, o segundo tempo foi movimentado e recheado de emoções. O Colorado abriu o placar cedo com Sandoval, e depois contou com os gols de Christian, Mabília e Sílvio para fechar a goleada. O Fluminense ainda descontou com Paulo Roberto, mas não conseguiu evitar a derrota.

O resultado diante de 23.811 torcedores no Beira-Rio marcou um dos melhores jogos do Inter naquela fase inicial da competição. Sob o comando de Celso Roth, a equipe demonstrou organização e poder de fogo, aproveitando as fragilidades defensivas do adversário carioca.

Já o Fluminense, dirigido por Carbone, mostrava sinais de instabilidade que culminariam em uma campanha difícil naquele ano. Apesar de nomes experientes como Leandro Ávila e Nélio, o Tricolor não conseguiu acompanhar o ritmo do Internacional e acabou atropelado em Porto Alegre.

Domínio total do Inter no segundo tempo

Após um primeiro tempo de poucas chances, o Internacional voltou dos vestiários decidido a resolver a partida. O placar foi inaugurado logo aos 5 minutos da etapa final, com Sandoval, aproveitando desatenção da zaga tricolor. O Inter seguiu pressionando e ampliou com Christian aos 20 minutos, mostrando oportunismo dentro da área.

Mesmo com o gol de honra marcado por Paulo Roberto aos 22 minutos, o Fluminense não teve fôlego para reagir. O Colorado, empurrado pela torcida, fez mais dois gols nos minutos finais: Mabília aos 43 e Sílvio aos 45, fechando a goleada com autoridade.

A atuação coletiva do Inter foi destaque. Além dos autores dos gols, jogadores como Arílson, Anderson Schveitzer e Fabiano Souza foram fundamentais no controle da posse e transição ofensiva. Do lado carioca, restou lamentar a desorganização defensiva e a ineficácia ofensiva.

Ficha técnica – Internacional 4x1 Fluminense

Campeonato Brasileiro – 1ª Fase – Rodada 9

Data: 17 de agosto de 1997 (domingo) – 16h

Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

Público: 23.811 torcedores

Gols:

Sandoval (Internacional), 5' do 2º tempo

Christian (Internacional), 65'

Paulo Roberto (Fluminense), 67'

Mabília (Internacional), 88'

Sílvio (Internacional), 90'

Escalações:

INTERNACIONAL

Técnico: Celso Roth

André Marcão Arnaldo Espínola Luciano Almeida Celso Vieira Fernando Arílson Anderson Schveitzer Sandoval (autor do 1º gol) Fabiano Souza Christian (autor do 2º gol)

FLUMINENSE

Técnico: Carbone