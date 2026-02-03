menu hamburguer
Lancepédia

A história de Renato Gaúcho no Grêmio; jogos, gols e estatísticas

O protagonista do maior título da história gremista como jogador e técnico.

Lance!
São Paulo (SP)
Dia 03/02/2026
06:54
Renato Gaúcho é um dos maiores ídolos da história do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense.
Renato Portaluppi é ídolo do Grêmio, atuando como jogador entre 1980 e 1986 e retornando em 1991.
Como jogador, destacou-se na conquista da Copa Libertadores de 1983 e da Copa Intercontinental, sendo decisivo.
Como técnico, liderou o Grêmio em 297 jogos, conquistando a Copa do Brasil e o tricampeonato da Libertadores.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Renato Portaluppi ocupa um espaço singular na história do Grêmio. Poucos nomes no futebol brasileiro conseguiram marcar uma instituição de forma tão profunda em dois papéis distintos: primeiro como jogador decisivo em conquistas históricas, depois como técnico responsável por recolocar o clube no topo da América. O Lance! conta a história de Renato Gaúcho no Grêmio.

Sua relação com o Grêmio atravessa gerações e contextos distintos do futebol. Como atleta, foi símbolo de irreverência, talento e decisão em jogos grandes. Como treinador, tornou-se o rosto de um projeto vencedor, capaz de devolver protagonismo continental ao clube após décadas de espera.

Essa combinação faz de Renato um caso raro no futebol: um ídolo completo, cuja história se confunde diretamente com os maiores capítulos do Grêmio.

Jogos e números de Renato Gaúcho pelo Grêmio (como jogador)

A passagem de Renato Gaúcho como jogador pelo Grêmio aconteceu entre 1980 e 1986, com retorno em 1991, período em que se consolidou como um dos atacantes mais decisivos da história do clube:

  1. Jogos pelo Grêmio: 197
  2. Gols marcados: 54

Os números não são inflados, mas ganham peso quando analisados em contexto. Renato nunca foi um atacante de grandes estatísticas acumulativas; sua marca registrada sempre foi o impacto em jogos decisivos e a capacidade de decidir títulos.

Ao longo da carreira como jogador profissional, Renato somou:

  1. Jogos na carreira: 609
  2. Gols marcados: 187

Também teve passagens internacionais relevantes, como pela Roma, além de atuações marcantes por Flamengo, Botafogo e Fluminense, mantendo protagonismo em diferentes contextos competitivos.

A construção do ídolo e o caminho até 1983

Renato chegou ao Grêmio em 1980 e fez sua estreia profissional no mesmo ano. Nos primeiros anos, teve aproveitamento irregular, alternando entre banco e titularidade, até ganhar espaço definitivo no início da década de 1980.

Seu primeiro gol como profissional aconteceu em 25 de julho de 1982, contra o Novo Hamburgo, pelo Campeonato Gaúcho. A partir dali, passou a se afirmar como peça importante do elenco que viria a marcar época.

A consolidação definitiva veio em 1983, quando Renato se tornou o principal nome ofensivo de um time que conquistaria os maiores títulos da história do clube.

1983: Libertadores, Intercontinental e o jogo da vida

O ano de 1983 representa o ponto máximo da carreira de Renato Gaúcho como jogador e um divisor de águas na história do Grêmio.

Na Copa Libertadores da América, foi protagonista técnico e emocional de uma campanha que levou o clube ao título continental. A consagração definitiva, porém, veio na Copa Intercontinental, disputada em Tóquio, contra o Hamburgo, da Alemanha.

Na decisão, Renato marcou os dois gols da vitória por 2–1, conduzindo o Grêmio ao título mundial e sendo eleito o melhor jogador da final. A atuação entrou para o folclore do futebol brasileiro e consolidou Renato como o maior herói da história gremista em jogos decisivos.

Renato Gaúcho e a Seleção Brasileira

O desempenho no Grêmio levou Renato à Seleção Brasileira, onde acumulou entre 41 e 43 jogos, com 5 gols marcados. Foi convocado para a Copa do Mundo de 1986, mas acabou cortado da lista final por questões disciplinares, episódio que se tornou um dos mais conhecidos de sua carreira.

Apesar disso, manteve prestígio técnico e reconhecimento como um dos jogadores mais talentosos de sua geração, especialmente pela capacidade de decidir partidas grandes.

Títulos conquistados por Renato Gaúcho no Grêmio

A história de Renato no Grêmio é marcada por títulos emblemáticos, conquistados em duas funções distintas.

Títulos como jogador

  • Campeonato Brasileiro: 1981
  • Copa Libertadores da América: 1983
  • Copa Intercontinental: 1983
  • Campeonato Gaúcho: 1985 e 1986

Essas conquistas colocam Renato como protagonista do período mais vitorioso da história gremista no século XX, especialmente pela atuação decisiva no título mundial.

Títulos como técnico

  • Copa do Brasil: 2016
  • Copa Libertadores da América: 2017
  • Recopa Sul-Americana: 2018
  • Campeonato Gaúcho: 2018, 2019, 2020, 2023 e 2024
  • Recopa Gaúcha: 2019 e 2023

Como treinador, Renato liderou o Grêmio em 297 jogos oficiais, com 148 vitórias, 79 empates e 70 derrotas, alcançando cerca de 59% de aproveitamento, números que o colocam entre os técnicos mais vencedores da história do clube.

O retorno como técnico e a reconstrução vencedora

O retorno de Renato ao Grêmio como treinador marcou uma nova era. Em 2016, conduziu o clube ao título da Copa do Brasil, encerrando um jejum de 15 anos sem conquistas nacionais.

No ano seguinte, liderou a campanha do tricampeonato da Libertadores, com um time reconhecido pelo futebol ofensivo, posse de bola e identidade clara de jogo. A conquista da Recopa Sul-Americana em 2018 confirmou o Grêmio novamente entre as principais forças do continente.

Renato consolidou-se, assim, como um dos raríssimos personagens do futebol mundial a vencer a Libertadores como jogador e técnico pelo mesmo clube, reforçando um vínculo histórico praticamente indissociável.

