A história de Renato Gaúcho no Grêmio; jogos, gols e estatísticas
O protagonista do maior título da história gremista como jogador e técnico.
Renato Portaluppi ocupa um espaço singular na história do Grêmio. Poucos nomes no futebol brasileiro conseguiram marcar uma instituição de forma tão profunda em dois papéis distintos: primeiro como jogador decisivo em conquistas históricas, depois como técnico responsável por recolocar o clube no topo da América. O Lance! conta a história de Renato Gaúcho no Grêmio.
Sua relação com o Grêmio atravessa gerações e contextos distintos do futebol. Como atleta, foi símbolo de irreverência, talento e decisão em jogos grandes. Como treinador, tornou-se o rosto de um projeto vencedor, capaz de devolver protagonismo continental ao clube após décadas de espera.
Essa combinação faz de Renato um caso raro no futebol: um ídolo completo, cuja história se confunde diretamente com os maiores capítulos do Grêmio.
Jogos e números de Renato Gaúcho pelo Grêmio (como jogador)
A passagem de Renato Gaúcho como jogador pelo Grêmio aconteceu entre 1980 e 1986, com retorno em 1991, período em que se consolidou como um dos atacantes mais decisivos da história do clube:
- Jogos pelo Grêmio: 197
- Gols marcados: 54
Os números não são inflados, mas ganham peso quando analisados em contexto. Renato nunca foi um atacante de grandes estatísticas acumulativas; sua marca registrada sempre foi o impacto em jogos decisivos e a capacidade de decidir títulos.
Ao longo da carreira como jogador profissional, Renato somou:
- Jogos na carreira: 609
- Gols marcados: 187
Também teve passagens internacionais relevantes, como pela Roma, além de atuações marcantes por Flamengo, Botafogo e Fluminense, mantendo protagonismo em diferentes contextos competitivos.
A construção do ídolo e o caminho até 1983
Renato chegou ao Grêmio em 1980 e fez sua estreia profissional no mesmo ano. Nos primeiros anos, teve aproveitamento irregular, alternando entre banco e titularidade, até ganhar espaço definitivo no início da década de 1980.
Seu primeiro gol como profissional aconteceu em 25 de julho de 1982, contra o Novo Hamburgo, pelo Campeonato Gaúcho. A partir dali, passou a se afirmar como peça importante do elenco que viria a marcar época.
A consolidação definitiva veio em 1983, quando Renato se tornou o principal nome ofensivo de um time que conquistaria os maiores títulos da história do clube.
1983: Libertadores, Intercontinental e o jogo da vida
O ano de 1983 representa o ponto máximo da carreira de Renato Gaúcho como jogador e um divisor de águas na história do Grêmio.
Na Copa Libertadores da América, foi protagonista técnico e emocional de uma campanha que levou o clube ao título continental. A consagração definitiva, porém, veio na Copa Intercontinental, disputada em Tóquio, contra o Hamburgo, da Alemanha.
Na decisão, Renato marcou os dois gols da vitória por 2–1, conduzindo o Grêmio ao título mundial e sendo eleito o melhor jogador da final. A atuação entrou para o folclore do futebol brasileiro e consolidou Renato como o maior herói da história gremista em jogos decisivos.
Renato Gaúcho e a Seleção Brasileira
O desempenho no Grêmio levou Renato à Seleção Brasileira, onde acumulou entre 41 e 43 jogos, com 5 gols marcados. Foi convocado para a Copa do Mundo de 1986, mas acabou cortado da lista final por questões disciplinares, episódio que se tornou um dos mais conhecidos de sua carreira.
Apesar disso, manteve prestígio técnico e reconhecimento como um dos jogadores mais talentosos de sua geração, especialmente pela capacidade de decidir partidas grandes.
Títulos conquistados por Renato Gaúcho no Grêmio
A história de Renato no Grêmio é marcada por títulos emblemáticos, conquistados em duas funções distintas.
Títulos como jogador
- Campeonato Brasileiro: 1981
- Copa Libertadores da América: 1983
- Copa Intercontinental: 1983
- Campeonato Gaúcho: 1985 e 1986
Essas conquistas colocam Renato como protagonista do período mais vitorioso da história gremista no século XX, especialmente pela atuação decisiva no título mundial.
Títulos como técnico
- Copa do Brasil: 2016
- Copa Libertadores da América: 2017
- Recopa Sul-Americana: 2018
- Campeonato Gaúcho: 2018, 2019, 2020, 2023 e 2024
- Recopa Gaúcha: 2019 e 2023
Como treinador, Renato liderou o Grêmio em 297 jogos oficiais, com 148 vitórias, 79 empates e 70 derrotas, alcançando cerca de 59% de aproveitamento, números que o colocam entre os técnicos mais vencedores da história do clube.
O retorno como técnico e a reconstrução vencedora
O retorno de Renato ao Grêmio como treinador marcou uma nova era. Em 2016, conduziu o clube ao título da Copa do Brasil, encerrando um jejum de 15 anos sem conquistas nacionais.
No ano seguinte, liderou a campanha do tricampeonato da Libertadores, com um time reconhecido pelo futebol ofensivo, posse de bola e identidade clara de jogo. A conquista da Recopa Sul-Americana em 2018 confirmou o Grêmio novamente entre as principais forças do continente.
Renato consolidou-se, assim, como um dos raríssimos personagens do futebol mundial a vencer a Libertadores como jogador e técnico pelo mesmo clube, reforçando um vínculo histórico praticamente indissociável.
