A história de Renato Gaúcho no Grêmio; jogos, gols e estatísticas

Como técnico, liderou o Grêmio em 297 jogos, conquistando a Copa do Brasil e o tricampeonato da Libertadores.

Como jogador, destacou-se na conquista da Copa Libertadores de 1983 e da Copa Intercontinental, sendo decisivo.

Renato Portaluppi é ídolo do Grêmio, atuando como jogador entre 1980 e 1986 e retornando em 1991.

Renato Portaluppi ocupa um espaço singular na história do Grêmio. Poucos nomes no futebol brasileiro conseguiram marcar uma instituição de forma tão profunda em dois papéis distintos: primeiro como jogador decisivo em conquistas históricas, depois como técnico responsável por recolocar o clube no topo da América. O Lance! conta a história de Renato Gaúcho no Grêmio.

Sua relação com o Grêmio atravessa gerações e contextos distintos do futebol. Como atleta, foi símbolo de irreverência, talento e decisão em jogos grandes. Como treinador, tornou-se o rosto de um projeto vencedor, capaz de devolver protagonismo continental ao clube após décadas de espera.

Essa combinação faz de Renato um caso raro no futebol: um ídolo completo, cuja história se confunde diretamente com os maiores capítulos do Grêmio.

Jogos e números de Renato Gaúcho pelo Grêmio (como jogador)

A passagem de Renato Gaúcho como jogador pelo Grêmio aconteceu entre 1980 e 1986, com retorno em 1991, período em que se consolidou como um dos atacantes mais decisivos da história do clube:

Jogos pelo Grêmio: 197 Gols marcados: 54

Os números não são inflados, mas ganham peso quando analisados em contexto. Renato nunca foi um atacante de grandes estatísticas acumulativas; sua marca registrada sempre foi o impacto em jogos decisivos e a capacidade de decidir títulos.

Ao longo da carreira como jogador profissional, Renato somou:

Jogos na carreira: 609 Gols marcados: 187

Também teve passagens internacionais relevantes, como pela Roma, além de atuações marcantes por Flamengo, Botafogo e Fluminense, mantendo protagonismo em diferentes contextos competitivos.

A construção do ídolo e o caminho até 1983

Renato chegou ao Grêmio em 1980 e fez sua estreia profissional no mesmo ano. Nos primeiros anos, teve aproveitamento irregular, alternando entre banco e titularidade, até ganhar espaço definitivo no início da década de 1980.

Seu primeiro gol como profissional aconteceu em 25 de julho de 1982, contra o Novo Hamburgo, pelo Campeonato Gaúcho. A partir dali, passou a se afirmar como peça importante do elenco que viria a marcar época.

A consolidação definitiva veio em 1983, quando Renato se tornou o principal nome ofensivo de um time que conquistaria os maiores títulos da história do clube.

1983: Libertadores, Intercontinental e o jogo da vida

O ano de 1983 representa o ponto máximo da carreira de Renato Gaúcho como jogador e um divisor de águas na história do Grêmio.

Na Copa Libertadores da América, foi protagonista técnico e emocional de uma campanha que levou o clube ao título continental. A consagração definitiva, porém, veio na Copa Intercontinental, disputada em Tóquio, contra o Hamburgo, da Alemanha.

Na decisão, Renato marcou os dois gols da vitória por 2–1, conduzindo o Grêmio ao título mundial e sendo eleito o melhor jogador da final. A atuação entrou para o folclore do futebol brasileiro e consolidou Renato como o maior herói da história gremista em jogos decisivos.

Renato Gaúcho e a Seleção Brasileira

O desempenho no Grêmio levou Renato à Seleção Brasileira, onde acumulou entre 41 e 43 jogos, com 5 gols marcados. Foi convocado para a Copa do Mundo de 1986, mas acabou cortado da lista final por questões disciplinares, episódio que se tornou um dos mais conhecidos de sua carreira.

Apesar disso, manteve prestígio técnico e reconhecimento como um dos jogadores mais talentosos de sua geração, especialmente pela capacidade de decidir partidas grandes.

Títulos conquistados por Renato Gaúcho no Grêmio

A história de Renato no Grêmio é marcada por títulos emblemáticos, conquistados em duas funções distintas.

Títulos como jogador

Campeonato Brasileiro: 1981

1981 Copa Libertadores da América: 1983

1983 Copa Intercontinental: 1983

1983 Campeonato Gaúcho: 1985 e 1986

Essas conquistas colocam Renato como protagonista do período mais vitorioso da história gremista no século XX, especialmente pela atuação decisiva no título mundial.

Títulos como técnico

Copa do Brasil: 2016

2016 Copa Libertadores da América: 2017

2017 Recopa Sul-Americana: 2018

2018 Campeonato Gaúcho: 2018, 2019, 2020, 2023 e 2024

2018, 2019, 2020, 2023 e 2024 Recopa Gaúcha: 2019 e 2023

Como treinador, Renato liderou o Grêmio em 297 jogos oficiais, com 148 vitórias, 79 empates e 70 derrotas, alcançando cerca de 59% de aproveitamento, números que o colocam entre os técnicos mais vencedores da história do clube.

O retorno como técnico e a reconstrução vencedora

O retorno de Renato ao Grêmio como treinador marcou uma nova era. Em 2016, conduziu o clube ao título da Copa do Brasil, encerrando um jejum de 15 anos sem conquistas nacionais.

No ano seguinte, liderou a campanha do tricampeonato da Libertadores, com um time reconhecido pelo futebol ofensivo, posse de bola e identidade clara de jogo. A conquista da Recopa Sul-Americana em 2018 confirmou o Grêmio novamente entre as principais forças do continente.

Renato consolidou-se, assim, como um dos raríssimos personagens do futebol mundial a vencer a Libertadores como jogador e técnico pelo mesmo clube, reforçando um vínculo histórico praticamente indissociável.