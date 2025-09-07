Sua presença reforçou a identidade do clube com a comunidade portuguesa no Rio de Janeiro

Fundado em 21 de agosto de 1898 como um clube de regatas, o Vasco da Gama surgiu inicialmente dedicado aos esportes náuticos, que dominavam a cena esportiva do Rio de Janeiro no final do século XIX. O futebol, embora ainda recente no Brasil, ganhava cada vez mais popularidade e, em 1915, o Vasco decidiu criar seu departamento voltado para o novo esporte. O Lance! te conta quem foi o primeiro primeiro jogador estrangeiro do Vasco.

Foi em 1916, nas primeiras partidas oficiais do futebol cruzmaltino, que apareceu o português Adão Antônio Brandão, nome que ficaria registrado na história como o primeiro estrangeiro a atuar pelo Vasco da Gama.

Quem foi Adão Antônio Brandão, o primeiro jogador estrangeiro do Vasco

Adão Antônio Brandão era português e chegou ao Brasil em uma época em que a comunidade lusitana tinha grande peso cultural e social no Rio de Janeiro. A identidade do clube já refletia essa ligação desde a escolha do nome, que homenageia o navegador português Vasco da Gama, e Brandão se tornou a tradução em campo desse elo histórico.

Sua importância não se limita ao pioneirismo como estrangeiro. Ele também foi o autor do primeiro gol oficial do Vasco em competições de futebol, feito que o eternizou na memória da torcida e nos registros oficiais da instituição.

O simbolismo da presença portuguesa

O Vasco da Gama nasceu como clube popular e ligado diretamente à colônia portuguesa, que formava grande parte de sua base de sócios e torcedores. Ter um português no elenco inicial de futebol, logo em sua primeira temporada, reforçava essa identidade e aproximava o time da comunidade que o apoiava.

Brandão representava a personificação desse vínculo. Sua presença no time não era apenas uma escolha esportiva, mas também um símbolo cultural: o Vasco, que carregava em seu nome e em seus símbolos a herança de Portugal, colocava em campo um jogador português como expressão dessa ligação.

O primeiro gol oficial da história do Vasco

Mais do que ser o primeiro estrangeiro, Brandão entrou para a eternidade ao marcar o primeiro gol oficial da história do Vasco no futebol. Esse detalhe o coloca em posição especial dentro da narrativa cruzmaltina, pois além de ser pioneiro estrangeiro, foi também protagonista em um momento fundamental para o clube.

Cada vez que a origem do Vasco no futebol é lembrada, o nome de Brandão surge como referência inevitável, reforçando seu papel como símbolo dos primeiros passos da equipe no cenário esportivo carioca.

O legado de Adão Antônio Brandão

O nome de Adão Antônio Brandão é mencionado em enciclopédias, arquivos e pesquisas históricas sobre o Vasco como uma das figuras centrais de 1916. Sua trajetória não é marcada por longos anos de destaque nem por estatísticas abundantes, mas por dois feitos únicos: ter sido o primeiro estrangeiro do clube e o primeiro a balançar as redes em uma competição oficial.

Esse duplo pioneirismo garante a Brandão um lugar de honra na memória cruzmaltina. Ele sintetiza a origem lusitana do clube e simboliza o caráter internacional que o Vasco carregaria ao longo de toda a sua história.