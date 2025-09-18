Em 1972, o Santos alcançou 25 partidas sem derrota, mostrando sua força mesmo após a era Pelé.

O Santos é um dos clubes mais icônicos do futebol brasileiro, conhecido por revelar craques e encantar torcedores com sua forma ofensiva de jogar. Ao longo de mais de um século de história, o Peixe também construiu invencibilidades impressionantes, mostrando consistência e capacidade de manter-se competitivo por longos períodos. O Lance! relembra as maiores invencibilidades da história do Santos.

Desde os tempos amadores, ainda nos anos 1920, o clube já emendava séries sem derrota. Décadas depois, com Pelé e a geração mais vencedora de sua história, voltou a registrar marcas expressivas. Mesmo em tempos recentes, quando alterna fases de reconstrução, o Santos segue acumulando períodos relevantes de invencibilidade, principalmente dentro da Vila Belmiro.

As grandes sequências sem perder ajudam a explicar por que o Santos é respeitado nacional e internacionalmente como símbolo de bom futebol e tradição.

Maiores invencibilidades da história do Santos

O recorde histórico de 1927/28

A maior invencibilidade do Santos aconteceu entre abril de 1927 e janeiro de 1928. Naquele período, o Peixe emendou 26 jogos sem derrota, conquistando 25 vitórias e 1 empate. A marca impressiona por ter acontecido em uma fase em que o clube ainda se consolidava como força no cenário paulista, mostrando já naquele tempo um DNA ofensivo que marcaria sua identidade para sempre.

A sequência, ainda no futebol amador, ajudou a projetar o nome do Santos como um time de respeito no estado de São Paulo. Foi o primeiro grande recorde do clube, e permanece até hoje como a maior série invicta da sua história.

Outras grandes séries no século XX

Depois do recorde dos anos 1920, o Santos repetiu longas invencibilidades em diferentes períodos. Em 1967 e 1968, por exemplo, o time viveu um dos momentos mais competitivos de sua história, chegando a 24 partidas sem derrota, com Pelé em plena forma e a base da Seleção Brasileira campeã mundial.

Nos anos 1970, já em uma fase de transição após a era Pelé, o Santos conseguiu outra marca relevante: 25 jogos sem perder em 1972, mostrando que, mesmo sem seu maior craque, seguia sendo um adversário temido no cenário nacional.

Ainda em 1958/59 e em 1975/76, o clube registrou sequências de 23 e 22 jogos, reforçando a tradição de estabilidade em diferentes gerações.

Invencibilidades do Santos em casa

A força da Vila Belmiro também aparece no histórico santista de invencibilidade. Em 2019, o time alcançou uma série de 18 jogos sem perder em casa, sustentando o estádio como um verdadeiro caldeirão diante de adversários nacionais. Essas séries locais têm peso simbólico, já que mostram a conexão entre time e torcida em momentos de estabilidade.

Invencibilidades recentes do Santos

Embora as maiores marcas estejam no passado, o Santos segue acumulando períodos invictos relevantes. Na década de 2010, por exemplo, chegou a longas séries sem perder no Paulistão, o que contribuiu para campanhas vitoriosas em estaduais. Em torneios nacionais, também construiu sequências de respeito, ainda que sem bater os recordes históricos.

Essas invencibilidades recentes mantêm viva a tradição do clube, provando que, mesmo em fases de reconstrução, o Santos conserva o espírito competitivo que o consagrou.