O Santos é um dos clubes mais emblemáticos do futebol brasileiro e mundial. Sua história está diretamente ligada a craques inesquecíveis, como Pelé, mas também a treinadores que ajudaram a transformar o Peixe em uma potência dentro e fora do país. O Lance! apresenta Técnico com mais jogos na história do Santos.

Desde a era de ouro dos anos 1960 até os dias atuais, o banco de reservas santista foi ocupado por técnicos que conduziram equipes lendárias e marcaram diferentes gerações. Alguns deles se destacaram pela conquista de títulos, outros pela longevidade e pela construção de times históricos.

Entre todos os nomes, ninguém supera Lula (Luís Alonso Pérez), o maior técnico da história do Santos em número de partidas. Sua trajetória é inseparável do auge do clube, quando o Peixe conquistou o Brasil, a América e o mundo.

Ainda assim, a lista de técnicos históricos do Santos é extensa e inclui nomes que também foram fundamentais na construção da identidade ofensiva e vitoriosa do clube.

Técnico com mais jogos na história do Santos

Lula (Luís Alonso Pérez) é o recordista absoluto de jogos no comando do Santos, com 945 partidas oficiais. Ele dirigiu a equipe na era mais gloriosa da história do clube, conquistando duas Copas Libertadores (1962 e 1963), dois Mundiais Interclubes e uma série de títulos nacionais e estaduais.

Além dos troféus, Lula foi responsável por montar e dirigir um dos maiores times de todos os tempos, com Pelé, Coutinho, Pepe, Dorval e Zito. Sua longevidade e seu impacto colocam seu nome como referência não apenas para o Santos, mas para todo o futebol mundial.

Outros nomes históricos no banco de reservas

Além de Lula, o Santos contou com técnicos marcantes em diferentes fases:

Pepe – ídolo como jogador e também como treinador, conquistou títulos estaduais. Emerson Leão – campeão brasileiro em 2002, liderando a geração de Diego e Robinho. Muricy Ramalho – responsável pela conquista da Libertadores de 2011, a terceira da história do clube. Dorival Júnior – técnico da Copa do Brasil de 2010, peça-chave na valorização da geração de Neymar e Ganso.

O peso da longevidade no Santos

O feito de 945 jogos de Lula mostra como a continuidade pode gerar resultados históricos. Em um futebol marcado por mudanças constantes no comando, manter um treinador por tantos anos é algo raro. No caso do Santos, essa permanência foi essencial para consolidar uma das maiores dinastias já vistas no esporte.

O banco de reservas do Peixe, ao longo da história, sempre foi ocupado por nomes que souberam interpretar a essência ofensiva e criativa do clube. A trajetória de Lula é o maior exemplo de como um treinador pode ser peça-chave para a construção de um legado eterno.