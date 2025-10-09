Em um jogo emocionante, o Flamengo virou um 3 a 0 do Santos para 5 a 4, com Ronaldinho Gaúcho brilhando.

A virada mais icônica ocorreu na final da Libertadores de 2019, contra o River Plate, com Gabigol marcando aos 43 minutos.

O Flamengo é conhecido por suas viradas memoráveis e capacidade de reação.

O Flamengo construiu sua identidade vitoriosa não apenas pelas conquistas, mas também pela capacidade de reagir em momentos decisivos. Em jogos épicos, o Rubro-Negro transformou derrotas em vitórias memoráveis, muitas delas que entraram para a história do futebol mundial. O Lance! relembra as maiores viradas do Flamengo na história.

As viradas flamenguistas carregam emoção, talento e a força da torcida que nunca deixa de acreditar. Entre títulos continentais, clássicos nacionais e partidas eletrizantes no Brasileirão, o clube da Gávea já protagonizou reviravoltas inesquecíveis.

Seja com gols no apagar das luzes ou atuações de gala de ídolos, o Flamengo soube provar que “até o fim” é mais do que um lema: é parte de sua essência.

Confira abaixo as cinco maiores viradas da história do Flamengo.

Maiores viradas do Flamengo na história

A épica decisão da Libertadores de 2019

Em 23 de novembro de 2019, no Estádio Monumental de Lima, o Flamengo viveu talvez sua maior virada da história. O time de Jorge Jesus perdia até os 43 minutos do segundo tempo, quando Gabigol marcou duas vezes em sequência, virando contra o River Plate e conquistando a Libertadores depois de 38 anos. Foi um dos jogos mais icônicos do futebol sul-americano.

A reviravolta mágica de Ronaldinho na Vila Belmiro

Na Vila Belmiro, o Santos de Neymar abriu 3 a 0 em cima do Flamengo ainda no primeiro tempo. Parecia que a goleada seria certa, mas o time rubro-negro reagiu. Com grande atuação de Ronaldinho Gaúcho, que marcou três gols, o Flamengo virou para 5 a 4, em uma das partidas mais emocionantes da era dos pontos corridos.

Flamengo 3 x 2 Atlético-MG — Final do Campeonato Brasileiro 1980

Após perder o jogo de ida da final do Brasileirão por 1 a 0, o Flamengo precisava reverter a desvantagem no Maracanã. Em uma partida épica, venceu o Atlético-MG por 3 a 2, conquistando o título nacional de 1980. Foi a primeira grande conquista do time de Zico, que marcaria época no futebol brasileiro.

A virada épica de 2001: o gol de Petkovic que entrou para a história

A final do Campeonato Carioca de 2001 marcou um dos capítulos mais emocionantes da rivalidade entre Flamengo e Vasco. Após perder o jogo de ida por 2 a 1, o Rubro-Negro entrou em campo no dia 27 de maio disposto a reverter o placar e conquistar o tricampeonato. Com o Maracanã pulsando, o time devolveu o resultado até os minutos finais, quando, aos 43 do segundo tempo, Petkovic acertou uma cobrança de falta perfeita no ângulo, selando o 3 a 1 e garantindo mais um título estadual. A cena se tornou símbolo da paixão e da mística flamenguista — a prova de que o Flamengo nunca desiste, mesmo quando tudo parece perdido.

Elias decide no fim e classifica o Flamengo nas oitavas da Copa do Brasil de 2013

Em 2013, o Flamengo mostrou mais uma vez sua força em momentos decisivos. Após perder para o Cruzeiro por 2 a 1 no Mineirão, o Rubro-Negro entrou no Maracanã precisando de uma vitória simples para avançar. O jogo foi tenso e equilibrado até os 43 minutos do segundo tempo, quando Elias aproveitou uma sobra na área e marcou o gol que garantiu a classificação às quartas de final. Sob o comando de Mano Menezes — curiosamente hoje técnico da Raposa —, o Flamengo demonstrou garra, organização e espírito coletivo. A união do elenco e o apoio incondicional da torcida transformaram aquele gol solitário em mais um momento inesquecível na trajetória rubro-negra na Copa do Brasil.