Na Libertadores, o Grêmio reverteu uma derrota contra o São Paulo, vencendo por 2 a 0 e avançando nas quartas de final.

Uma virada histórica ocorreu em 2005 contra o Náutico, garantindo acesso à Série A após um dramático jogo.

O Grêmio é reconhecido por sua tradição copeira, marcada pela força em competições eliminatórias e pela capacidade de superar momentos de adversidade no futebol. Ao longo de sua história, o Tricolor protagonizou viradas que entraram para a memória da torcida, muitas delas em jogos de alta tensão e contra grandes adversários. Essas partidas não apenas garantiram classificações e títulos, como também reforçaram a identidade de um clube que nunca se entrega. O Lance! relembra as maiores viradas do Grêmio na história.

Do drama da Série B em 2005 às batalhas na Libertadores, o Grêmio mostrou que a superação está no seu DNA. Foram confrontos em que o time parecia estar em desvantagem, mas encontrou forças para se reerguer e mudar o rumo da história. A torcida, conhecida pela intensidade, também foi peça fundamental nessas jornadas, transformando estádios em verdadeiros caldeirões.

Em alguns casos, as viradas aconteceram dentro dos 90 minutos, em explosões de gols inesperados. Em outros, a reviravolta se consolidou em mata-matas, onde o Grêmio conseguiu inverter derrotas e sair classificado. O que não muda é a emoção: cada um desses jogos se tornou capítulo eterno da rica história gremista.

A seguir, veja cinco das maiores viradas do Grêmio, partidas que simbolizam a alma copeira e a garra que transformaram o clube gaúcho em referência do futebol brasileiro.

Maiores viradas do Grêmio na história

1. Batalha dos Aflitos

No dia 26 de novembro de 2005, o Grêmio enfrentou o Náutico nos Aflitos em um dos jogos mais dramáticos da história do futebol brasileiro. Com quatro jogadores expulsos e um pênalti contra no fim, o goleiro Galatto defendeu a cobrança de Ademar. No contra-ataque, Anderson marcou o gol que garantiu o acesso à Série A e o título da Série B. Mais do que uma vitória, foi um símbolo da resistência gremista.

2. Grêmio 2 x 0 São Paulo – Libertadores 2007

Após perder por 1 a 0 no Morumbi, o Grêmio precisava reverter o resultado contra o então campeão mundial. No Olímpico, com apoio da torcida, venceu por 2 a 0 com gols de Tcheco e Diego Souza, eliminando o São Paulo e avançando às quartas de final da Libertadores. Uma das grandes noites de Copa no estádio tricolor.

3. Final da Copa do Brasil 2001 – Corinthians 1 x 3 Grêmio

A virada aconteceu no confronto, contando os dois jogos. No Olímpico, o Grêmio saiu atrás do Corinthians por 2 a 0, mas conseguiu o empate ainda na ida por 2 a 0. No Morumbi, contra as expectativas, venceu por 3 a 1, conquistando a Copa do Brasil de forma histórica. A virada no confronto agregado consolidou a fama do clube como especialista em competições eliminatórias.

3. Grenal 448 em 2025

No Brasileirão 2025, no apelidado clássico dos farrapos, pela condição precária dos rivais na tabela, o Grêmio venceu o Internacional de virada por 3 a 2 no Beira-Rio, com direito a pênalti perdido de Alan Patrick nos acréscimos. A partida culminou na demissão de Roger Machado pelo Inter e vida nova para Mano Menezes no Imortal.