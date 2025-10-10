Maiores pontuações da história da NFL: os jogos com mais pontos

A NFL é conhecida por suas defesas sólidas, táticas elaboradas e jogos decididos no detalhe. No entanto, ao longo da história da liga, alguns confrontos fugiram dessa lógica e se transformaram em verdadeiras chuvas de pontos. Foram partidas em que ataques funcionaram com precisão cirúrgica, as defesas tiveram dificuldades em conter a intensidade e os placares atingiram níveis históricos. O Lance! apresenta os jogos com maiores pontuações da história da NFL.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Esses jogos entraram para a memória dos fãs não apenas pelo número impressionante de pontos, mas também pelo contexto em que ocorreram. Em algumas ocasiões, as vitórias representaram momentos de afirmação para franquias; em outras, se transformaram em exemplos da imprevisibilidade que torna a NFL um dos esportes mais emocionantes do mundo.

Entre recordes da temporada regular e dos playoffs, os números chamam a atenção até mesmo de quem não acompanha o futebol americano com frequência. Afinal, marcar mais de 100 pontos somados em uma partida exige um nível ofensivo poucas vezes visto em campo.

continua após a publicidade

A seguir, confira os maiores jogos de pontuação da história da NFL, destacando partidas históricas e as estatísticas que ajudam a entender por que esses duelos ainda são lembrados décadas depois.

Maiores pontuações da história da NFL

Washington Redskins 72 x 41 New York Giants (1966) – 113 pontos - Maior na história da NFL

O maior placar combinado da história da NFL aconteceu em 27 de novembro de 1966. O Washington Redskins atropelou o New York Giants por 72 a 41, em um total de 113 pontos, recorde absoluto da liga. Os Redskins também estabeleceram a marca de time com mais pontos em uma única partida (72). O jogo simboliza uma era de maior liberdade ofensiva, em que os Giants sofreram com erros defensivos e Washington aproveitou cada oportunidade.

continua após a publicidade

Cincinnati Bengals 58 x 48 Cleveland Browns (2004) – 106 pontos

Em 28 de novembro de 2004, Bengals e Browns protagonizaram um clássico da AFC North que terminou em 58 a 48, somando 106 pontos. Foi o maior placar da era moderna da NFL, com Carson Palmer e Kelly Holcomb comandando ataques avassaladores. Apesar da derrota, o Cleveland também entrou para a história ao marcar 48 pontos sem conseguir a vitória.

Los Angeles Rams 54 x 51 Kansas City Chiefs (2018) – 105 pontos

No Monday Night Football de 19 de novembro de 2018, Rams e Chiefs fizeram um dos jogos mais emocionantes da história recente da NFL. O placar de 54 a 51 para o Rams somou 105 pontos, se tornando a partida com maior pontuação da era “Monday Night”. Patrick Mahomes lançou seis touchdowns, mas também sofreu três interceptações que ajudaram a decidir o jogo.

New Orleans Saints 62 x 7 Indianapolis Colts (2011) – 69 pontos de diferença - maior na história da NFL

Em 23 de outubro de 2011, o New Orleans Saints aplicou uma das maiores goleadas da NFL: 62 a 7 sobre o Indianapolis Colts. Foram 69 pontos de diferença, um dos maiores saldos da liga. O ataque liderado por Drew Brees brilhou, e a defesa de New Orleans limitou os Colts a apenas um touchdown em toda a partida.

Arizona Cardinals 51 x 45 Green Bay Packers (2010) – 96 pontos nos playoffs

Nos playoffs de 2010, Cardinals e Packers disputaram um jogo histórico de wild card. O placar final foi 51 a 45 para o Arizona, em um total de 96 pontos, recorde de maior pontuação em pós-temporada. A partida foi decidida apenas na prorrogação, com uma defesa retornando um fumble para touchdown, coroando uma das noites mais eletrizantes dos playoffs da NFL.

Os jogos mais prolíficos em pontos da NFL mostram como o esporte pode alternar entre defesas dominantes e ataques explosivos. Quando ataques encontram espaço, os recordes aparecem — e essas partidas continuam sendo lembradas como exemplos da imprevisibilidade e da emoção que só o futebol americano é capaz de proporcionar.