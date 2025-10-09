Maiores viradas do Fluminense na história

Na final do Carioca de 1995, derrotou o Flamengo por 3 a 2 com um gol icônico de Renato Gaúcho.

Poucos clubes no futebol brasileiro carregam tanta mística em suas viradas quanto o Fluminense. Mais do que simples resultados, essas partidas representam a alma tricolor: a luta até o fim, a confiança em momentos improváveis e a paixão de uma torcida acostumada a viver emoções intensas. O Lance! relembra as maiores viradas na história do Fluminense.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Ao longo de sua trajetória centenária, o Flu protagonizou clássicos e decisões que entraram para sempre na memória do torcedor. Jogos que começaram em desvantagem e terminaram em festa tricolor, mostrando a força de reação e a capacidade de transformar a frustração em êxtase.

Não foram apenas vitórias, mas verdadeiros capítulos de superação. Em alguns momentos, contra rivais históricos, em outros, em duelos que valiam títulos. Sempre com a marca da emoção, da imprevisibilidade e da intensidade que só o Fluminense sabe oferecer.

continua após a publicidade

Reunimos aqui as cinco maiores viradas da história do Tricolor das Laranjeiras, lembrando clássicos épicos, conquistas memoráveis e atuações que reforçam a tradição do clube como um dos mais gigantes do futebol brasileiro.

Maiores viradas na história do Fluminense

Fluminense 3 x 1 Volta Redonda (2005) — Decisão no Carioca

Na final do Campeonato Carioca de 2005, o Fluminense perdeu o jogo de ida para o Volta Redonda por 4 a 3. No segundo jogo, ainda começou perdendo, mas reagiu com autoridade. Com gols de Tuta, Antônio Carlos e um show coletivo, o Tricolor virou a partida e conquistou o título estadual. A reação simbolizou a força de um time que não se abalava diante da pressão.

continua após a publicidade

Virada rumo ao título brasileiro

No Brasileirão de 2012, ano em que o Flu conquistou a taça, a vitória sobre o Flamengo foi emblemática. Após sair atrás no placar, o time tricolor contou com a estrela de Fred, que comandou a virada. O triunfo deu moral e consolidou a campanha de uma equipe que seria campeã com autoridade.

Fluminense 3 x 2 Botafogo — Reação contra o rival

Em um clássico eletrizante, o Fluminense reverteu um placar adverso diante do Botafogo e venceu por 3 a 2. A partida ficou marcada pela entrega do time e pela força da torcida, que empurrou a equipe até o último minuto. Foi mais um episódio que reforçou a rivalidade e mostrou a capacidade de reação tricolor.

O Fla-Flu das sete emoções

Outro capítulo histórico aconteceu em um Fla-Flu épico, vencido pelo Fluminense por 4 a 3. O jogo foi um verdadeiro espetáculo, com alternâncias no placar e emoção até o fim. O Tricolor virou o duelo e conquistou uma vitória que até hoje é lembrada como uma das mais emocionantes da história do clássico.

A virada heroica no Mineirão que salvou o Fluminense em 2009

No dia 1º de novembro de 2009, o Fluminense protagonizou uma das maiores reações da história recente do futebol brasileiro. Enfrentando o Cruzeiro no Mineirão, o Tricolor carioca terminou o primeiro tempo perdendo por 2 a 0 — resultado que decretaria seu rebaixamento antecipado. Mas a equipe comandada por Cuca voltou com outra postura na segunda etapa e, com uma atuação memorável, virou o jogo para 3 a 2. A vitória foi o ponto de virada de uma arrancada épica que garantiu a permanência do clube na Série A, contrariando os 99% de chances de queda. Aquele triunfo simbolizou o espírito de superação do Fluminense, que, mesmo diante do impossível, mostrou que camisa e tradição também vencem jogos.