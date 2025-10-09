Poucos clubes no futebol brasileiro carregam tanta tradição quanto o Botafogo. Além de revelar craques lendários, como Garrincha, Nilton Santos e Jairzinho, o Alvinegro também é lembrado por partidas que ficaram na memória coletiva pela forma como foram conquistadas. Entre elas, estão viradas históricas, em que o time mostrou raça, técnica e espírito de superação para transformar derrotas em vitórias épicas. O Lance! relembra as maiores viradas do Botafogo na história.

Essas viradas não apenas garantiram títulos e classificações, mas também reforçaram a mística do clube, conhecido por sua ligação emocional com a torcida e pelo protagonismo em momentos decisivos. Do Brasileirão às competições continentais, passando por clássicos e jogos marcantes no futebol estadual, o Fogão já mostrou que nunca se pode duvidar da sua força.

A seguir, listamos cinco das maiores viradas da história do Botafogo. Cada uma delas simboliza uma era e um estilo, mas todas têm em comum a paixão alvinegra em campo.

Maiores viradas do Botafogo na história

A virada lendária de 1958

Em 23 de março de 1958, no Maracanã, o Botafogo protagonizou uma das maiores reviravoltas de sua história. O Atlético-MG abriu vantagem, mas o Fogão buscou a vitória por 5 a 4 em um amistoso que se transformou em épico. O jogo, realizado meses antes da Copa do Mundo da Suécia, teve Garrincha e companhia encantando a torcida e provando a força ofensiva da equipe. Para muitos historiadores, essa é a maior virada já registrada pelo clube.

Botafogo 3 x 0 Atlético-MG – Copa Conmebol 1993

Na semifinal da Copa Conmebol, o Botafogo entrou em campo em Caio Martins pressionado: havia perdido o jogo de ida por 3 a 1. Com apoio da torcida, o time reverteu o placar com gols de Sinval, Élvis e André Silva, garantindo vaga na final. A virada foi simbólica por mostrar a força do elenco em competições internacionais e abrir caminho para o título do torneio.

Cruzeiro 2 x 3 Botafogo – Brasileirão 1997

Em pleno Mineirão, o Botafogo mostrou personalidade diante do poderoso Cruzeiro. O time mineiro chegou a abrir 2 a 0, mas o Fogão reagiu com Jefferson, Marcelo Alves e França, conquistando a vitória por 3 a 2. A virada histórica em seis minutos é lembrada como uma das grandes atuações alvinegras fora de casa nos anos 90.