Maiores viradas do Atlético-MG na história

O Atlético Mineiro é um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro e mundialmente conhecido por sua força, garra e jogos históricos. Ao longo de sua trajetória, o Galo ganhou a alcunha de “time da virada”, título justificado por partidas épicas em que superou adversários de peso em situações quase impossíveis. O Lance! relembra as maiores viradas do Atlético Mineiro na história.

Essas viradas ajudaram a construir a mística atleticana e moldaram a identidade de um clube que nunca se entrega, mesmo diante dos maiores desafios. Em competições internacionais, o Atlético escreveu capítulos heroicos, como na Libertadores de 2013, e também em disputas nacionais, como no Brasileirão e na Copa do Brasil.

Com o Mineirão e o Independência como palcos principais, a torcida atleticana foi testemunha de noites mágicas em que a pressão alvinegra, somada ao apoio incondicional das arquibancadas, empurrou o time para conquistas improváveis. Esses duelos marcaram gerações e reforçam o lema: “Aqui é Galo!”.

A seguir, relembramos cinco das maiores viradas da história do Atlético Mineiro, que demonstram por que o clube é sinônimo de superação e paixão.

Maiores viradas do Atlético Mineiro na história

Em busca da Libertadores inédita

Na semifinal da Copa Libertadores de 2013, o Atlético perdeu por 2 a 0 em Rosário e parecia condenado. No entanto, em Belo Horizonte, o Galo mostrou seu poder de reação: venceu por 2 a 0 com gols de Bernard e Guilherme. Nos pênaltis, brilhou a estrela de Victor, que defendeu a cobrança decisiva e colocou o time na final.

Atlético x Olimpia – Final da Libertadores 2013

Poucos acreditavam na virada após a derrota por 2 a 0 no Paraguai. Mas no jogo de volta, no Mineirão, o Atlético devolveu o placar com gols de Jô e Leonardo Silva. A disputa foi para os pênaltis e, mais uma vez, Victor defendeu, garantindo o título inédito da Libertadores. Foi a maior conquista da história do clube.

Atlético x Corinthians – Copa do Brasil 2014

Nas quartas de final, o Atlético foi derrotado por 2 a 0 em São Paulo. Na volta, no Mineirão lotado, o Galo atropelou o Corinthians com 4 a 1, virando o confronto e avançando na competição. O resultado abriu caminho para o título daquela Copa do Brasil, que ainda teria outra virada épica sobre o Flamengo na semifinal.

Virada em rumo à conquista do Brasileirão 2021

Em Salvador, o Bahia abriu 2 a 0 e parecia encaminhar a vitória. Mas em apenas 18 minutos, o Atlético marcou três vezes e virou para 3 a 2, resultado que ficou marcado como uma das grandes viradas daquela campanha histórica do Brasileirão, que terminou com a taça nas mãos do Galo.

Atlético 3 x 2 Fluminense – Brasileirão 2012

Em duelo eletrizante, o Fluminense saiu na frente e controlava a partida. Porém, empurrado por sua torcida, o Atlético reagiu e buscou a virada com gols decisivos na reta final. Foi uma das partidas que simbolizou o espírito de luta da equipe comandada por Cuca naquele ano, apesar de não ter conseguido tirar o título brasileiro do Flu.