Primeiro jogo oficial do Cruzeiro; veja adversário, ano e placar

O clube se tornou um dos gigantes do futebol brasileiro, mantendo seu espírito de resistência e ambição.

A vitória inaugural representou a afirmação da identidade do clube e seus valores de união e coragem.

Gols marcados por Nani Lazzarotti, o primeiro autor de gols do clube.

A estreia oficial ocorreu em 3 de abril de 1921, com vitória por 2 a 0 no estádio do Prado Mineiro.

Fundação do Cruzeiro Esporte Clube em 2 de janeiro de 1921 como Società Sportiva Palestra Itália por imigrantes italianos.

O Cruzeiro Esporte Clube começou sua trajetória sob o nome de Società Sportiva Palestra Itália, fundado em 2 de janeiro de 1921 por imigrantes italianos em Belo Horizonte. O clube de futebol nasceu com energia popular: "não foi um time que angariou torcida, foi a torcida que fundou o time".

Com forte vínculo com a colônia italiana, o Palestra assumiu uma identidade cultural desde o início, transmitindo união, fé e coragem — valores que foram destacados logo após sua primeira vitória.

Primeiro jogo oficial do Cruzeiro

A estreia oficial: Palestra Itália 2 x 0 Combinado Villa Nova/Palmeiras

A estreia oficial ocorreu em 3 de abril de 1921, no estádio do Prado Mineiro, principal palco do futebol em Belo Horizonte na época. O adversário foi um combinado formado por jogadores do Villa Nova (de Nova Lima) e do clube Palmeiras (também de Nova Lima). A partida terminou com vitória do Palestra por 2 a 0.

Os dois gols que marcaram essa estreia histórica foram de Nani Lazzarotti, operário e ex-construtor do estádio do clube. Ele entrou para a história como autor dos primeiros gols oficiais da agremiação.

Registro histórico em ata oficial

O feito foi registrado em ata da diretoria em reunião realizada dias depois. O texto exaltava a postura dos atletas do Palestra (atual Cruzeiro), que demonstraram “verdadeira afirmação de fé e de coragem”, destacando a surpreendente vitória do domingo como digna de elogios. Essa ata é considerada a certidão de nascimento do clube enquanto entidade esportiva formal.

A partida e sua formação inicial do Cruzeiro

A escalação da estreia refletia a origem do clube, com jogadores da colônia italiana que se organizaram rapidamente para entrar em campo apenas três meses depois da fundação. O adversário foi formado como um combinado expressivo, mas o Palestra soube responder com organização e técnica.

O local da partida, o Prado Mineiro, também simbolizava o ambiente esportivo efervescente da capital mineradora naquele período. Clube recém-fundado, massa associativa mobilizada, e uma estreia que já projetava futuro de glórias.

O significado da estreia para o Cruzeiro

A vitória inaugural foi muito mais do que estatística. Representou a afirmação de identidade e início de uma jornada que rapidamente levaria o clube ao topo do futebol mineiro e, depois, nacional e internacional.

Logo após a estreia, o Cruzeiro disputou seu primeiro Campeonato Mineiro, nascia a "nação azul" e, com o tempo, se tornaria um dos gigantes do país.

O legado que nasceu em 1921 continua

Desde seu primeiro jogo oficial, o Cruzeiro (então Palestra Itália) firmou sua base de torcedores, estrutura e valores que o tornaram um dos clubes mais respeitados do Brasil. O nome, uniforme e símbolos mudaram, mas o espírito de união, resistência e ambição permanece até hoje.

A estreia em 3 de abril de 1921 permanece como marco fundador de uma das histórias mais vitoriosas do futebol brasileiro.