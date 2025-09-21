Em 1997, teve uma invencibilidade de 24 jogos, culminando na conquista da Libertadores.

Cruzeiro é um dos clubes mais vencedores do Brasil.

O Cruzeiro é um dos clubes mais vencedores do Brasil e soma momentos de domínio que entraram para a história do futebol nacional. Entre eles, as invencibilidades ocupam papel de destaque: períodos em que a Raposa mostrou consistência, talento e solidez para atravessar meses sem conhecer derrotas. O Lance! relembra as maiores invencibilidades da história do Cruzeiro.

Da força dos anos 1960 e 1970, passando pelo estrelado time de 1997 e chegando às campanhas vitoriosas da década de 2010, o Cruzeiro construiu marcas que consolidaram sua imagem como uma das potências do futebol brasileiro. Essas séries invictas reforçam o peso do clube em competições estaduais, nacionais e continentais.

Maiores invencibilidades da história do Cruzeiro

O auge de 1997: 24 jogos sem perder

Um dos momentos mais marcantes da história cruzeirense aconteceu em 1997, quando o time comandado por Paulo Autuori viveu uma sequência de 24 partidas invictas. Foi um período que uniu talento ofensivo, com jogadores como Marcelo Ramos, a solidez defensiva de um elenco experiente.

Essa invencibilidade ajudou a pavimentar a conquista da Copa Libertadores de 1997, uma das mais emblemáticas da história do clube. O feito consolidou a Raposa como força internacional e projetou novamente o nome do Cruzeiro no continente.

Brasileirão de 2013: regularidade e título

Em 2013, ano em que conquistou o Campeonato Brasileiro com campanha incontestável, o Cruzeiro emendou uma série de 12 jogos sem perder, sustentando a liderança e se firmando como o melhor time do país naquela temporada.

A regularidade foi o ponto-chave daquela equipe dirigida por Marcelo Oliveira, que dominou o campeonato do início ao fim. Embora não tenha superado os recordes absolutos da história do clube, a invencibilidade foi decisiva para a construção do título.

Copa do Brasil e outros torneios nacionais

A história cruzeirense na Copa do Brasil também é marcada por longas invencibilidades. Em campanhas como a de 2003, quando a Raposa conquistou a Tríplice Coroa, o clube somou vários jogos sem derrota, reforçando seu protagonismo no torneio.

No Campeonato Mineiro, a Raposa frequentemente emendou séries de 15 a 20 jogos invictos, confirmando sua hegemonia regional. Esses períodos, muitas vezes, coincidiam com campanhas nacionais de destaque, em que o Cruzeiro mostrava equilíbrio em todas as frentes.

Invencibilidades internacionais do Cruzeiro

Além de 1997, o Cruzeiro também somou invencibilidades relevantes em outras edições da Libertadores e em torneios continentais. Nos anos 1970, por exemplo, chegou a registrar longas sequências sem derrota em jogos internacionais, período que coincidiu com o título da Libertadores de 1976.

Essas marcas ajudaram a consolidar a imagem da Raposa como clube de alcance continental, capaz de enfrentar os maiores times da América do Sul e sair invicto em séries decisivas.

Outras séries históricas do Cruzeiro

Além das grandes campanhas já citadas, o Cruzeiro protagonizou outras invencibilidades que entraram para o repertório da torcida: