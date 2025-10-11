Estatísticas do Super Bowl: vitórias e derrotas por time

Tom Brady é o maior recordista de MVP do Super Bowl, com 5 prêmios, seguido por Joe Montana e Patrick Mahomes, com 3 cada.

Os New England Patriots e Pittsburgh Steelers têm o maior número de títulos, ambos com 6 conquistas, enquanto o Buffalo Bills é famoso por perder quatro finais consecutivas.

O Super Bowl, desde 1967, se tornou um dos maiores eventos esportivos do mundo, com audiência global e shows lendários.

O Super Bowl é mais do que a grande final da NFL. Desde 1967, quando foi disputada a primeira edição, o jogo que define o campeão da liga de futebol americano dos Estados Unidos se transformou em um dos maiores eventos esportivos do planeta. Com audiência global, shows de intervalo lendários e jogadas que entraram para a história, o Super Bowl é o momento em que lendas nascem e equipes consolidam sua grandeza. O Lance! apresenta as estatísticas do Super Bowl.

Dentro dessa trajetória, algumas estatísticas se tornaram marcantes e ajudam a contar a história da NFL: os times com mais títulos, os que mais perderam finais e os jogadores que conquistaram o cobiçado prêmio de MVP (Most Valuable Player). Essas marcas explicam como se formaram dinastias, revelam o peso de algumas franquias e mostram a importância de determinados craques na definição de títulos.

Para o fã brasileiro que acompanha cada vez mais o futebol americano, conhecer esses números é essencial. Eles não apenas medem a força histórica de cada equipe, mas também servem como guia para entender a hierarquia da NFL e a relevância de jogadores que se transformaram em ícones do esporte.

Estatísticas do Super Bowl

Times com mais vitórias e derrotas no Super Bowl

Até hoje, 20 franquias diferentes já levantaram o troféu Vince Lombardi. No topo da lista estão o New England Patriots e o Pittsburgh Steelers, ambos com 6 conquistas. Os Patriots, liderados por Tom Brady e Bill Belichick, construíram uma das maiores dinastias da história recente da liga, dominando os anos 2000 e 2010. Já os Steelers são lembrados pelo poder defensivo nos anos 1970, a famosa “Cortina de Ferro”, além de conquistas em 2006 e 2009.

Na sequência aparecem o Dallas Cowboys e o San Francisco 49ers, com 5 títulos cada. Os Cowboys foram o time mais popular do país nos anos 1990, enquanto os 49ers brilharam nos anos 1980 com Joe Montana e Jerry Rice. Outros campeões múltiplos incluem o Green Bay Packers, o New York Giants e o Kansas City Chiefs, todos com 4 conquistas.

continua após a publicidade

Se por um lado alguns times estão entre os maiores vencedores, outros acumulam frustrações. O caso mais emblemático é o do Buffalo Bills, que perdeu quatro Super Bowls consecutivos entre 1991 e 1994. O Minnesota Vikings também soma quatro derrotas sem nenhum título. Já franquias como Detroit Lions, Cleveland Browns, Jacksonville Jaguars e Houston Texans jamais disputaram sequer uma final.

O peso dos MVPs no Super Bowl

O prêmio de MVP (Jogador Mais Valioso) do Super Bowl é dado àquele que mais se destacou em campo na decisão. Ele costuma coroar os protagonistas da vitória e ajuda a definir carreiras. O maior recordista da história é Tom Brady, dono de 5 troféus de MVP, seguido por Joe Montana e Patrick Mahomes, que já somam 3 cada.

A predominância da posição de quarterback é evidente: em mais de 50 edições, o prêmio foi entregue aos QBs em mais de 30 ocasiões. Afinal, eles são os principais líderes em campo e costumam decidir os jogos com passes precisos, leitura de jogadas e frieza em momentos decisivos. Mas outros jogadores também tiveram seu espaço. Wide receivers como Jerry Rice e Julian Edelman já foram MVPs, assim como defensores lendários, casos de Ray Lewis, Von Miller e Richard Dent.

Há ainda situações únicas: em 1978, os defensores Harvey Martin e Randy White, do Dallas Cowboys, dividiram o prêmio, sendo os únicos co-MVPs da história. Outro fato raro ocorreu em 1971, quando Chuck Howley, linebacker também dos Cowboys, foi eleito o melhor em campo mesmo com a derrota de sua equipe para o Baltimore Colts.

Times com mais MVPs na história

Assim como nas vitórias, alguns times também dominam a lista de MVPs do Super Bowl. O Dallas Cowboys lidera, com 7 jogadores premiados, seguido por Steelers e Patriots, ambos com 6 MVPs. Logo atrás aparecem os 49ers, com 5, e franquias como Giants, Packers e Chiefs, todas com 4.

Essa lista mostra como os prêmios individuais estão diretamente relacionados ao sucesso coletivo. Quanto mais vezes um time esteve em finais e venceu, maior a chance de ter jogadores reconhecidos. Mas há casos de conquistas sem que um astro específico brilhasse mais do que os outros, o que reforça o caráter coletivo do esporte.

Números que explicam dinastias e frustrações

As estatísticas do Super Bowl ajudam a contar a evolução da NFL. Os Steelers dos anos 1970 marcaram uma era de defesas impenetráveis. Os 49ers da década de 1980 mostraram como um ataque aéreo bem estruturado poderia revolucionar o jogo. Os Cowboys dominaram nos anos 1990 com um elenco recheado de estrelas, enquanto os Patriots transformaram consistência em hegemonia nos anos 2000 e 2010.

Mas os números também revelam frustrações. O Buffalo Bills é o grande exemplo de como um time pode chegar várias vezes ao Super Bowl e sair derrotado, algo que marcou para sempre sua história. O Minnesota Vikings, por sua vez, ainda carrega o peso de nunca ter vencido, apesar de várias presenças na final.

Para os brasileiros que acompanham a NFL, essas estatísticas não são apenas curiosidades. Elas ajudam a entender o peso de cada franquia, as rivalidades históricas e o legado de jogadores que fizeram do Super Bowl o maior espetáculo esportivo do mundo. Mais do que títulos e prêmios, esses números são o retrato de décadas de história e emoção que continuam a escrever o futuro da liga.