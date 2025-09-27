Brandão foi responsável por conquistas importantes, como o Campeonato Paulista de 1954.

Seu histórico inclui quatro passagens pelo clube, destacando sua competência e longevidade.

Oswaldo Brandão é o técnico com mais jogos na história do Corinthians, totalizando 435 partidas.

O Corinthians tem uma história centenária marcada por títulos, ídolos e momentos inesquecíveis no futebol nacional e internacional. No banco de reservas, muitos treinadores ajudaram a construir essa trajetória, seja com conquistas ou pela ligação criada com a torcida. Entre tantos nomes importantes, alguns alcançaram marcas expressivas em número de jogos à frente do Timão. O Lance! apresenta o técnico com mais jogos na história do Corinthians.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A relação entre o clube e seus treinadores sempre foi intensa. Em meio a grandes desafios, o Corinthians contou com comandantes capazes de liderar elencos fortes e manter o time competitivo ao longo das décadas. Alguns deles se tornaram verdadeiros símbolos da história corintiana.

Entre todos, Oswaldo Brandão é o nome que ocupa o posto mais alto. Com quatro passagens pelo Parque São Jorge, ele se consolidou como o técnico com mais jogos da história do clube. Sua marca de 435 partidas é um reflexo de competência, longevidade e confiança conquistada.

continua após a publicidade

Mas a história corintiana também registra outros treinadores que, mesmo sem superar o recorde de Brandão, escreveram capítulos relevantes e contribuíram para a tradição do clube.

Técnico com mais jogos na história do Corinthians

Oswaldo Brandão dirigiu o Corinthians em 435 partidas oficiais, sendo o técnico com mais jogos no comando da equipe. Suas passagens aconteceram em diferentes décadas, mostrando sua capacidade de adaptação e liderança.

continua após a publicidade

Entre suas maiores conquistas, está o título do Campeonato Paulista de 1954, conhecido como o campeonato do IV Centenário, uma das campanhas mais marcantes da história do clube. Brandão também foi reconhecido pela disciplina e pela forma como estruturava seus times, garantindo solidez e competitividade.

Outros nomes históricos no banco de reservas

Além de Oswaldo Brandão, o Corinthians contou com outros técnicos que marcaram época:

Tite – campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes em 2012, além do bicampeonato brasileiro em 2011 e 2015. Vanderlei Luxemburgo – comandou o Timão em diferentes passagens, conquistando títulos estaduais. Nelsinho Baptista – campeão brasileiro em 1990, quebrando um jejum histórico do clube na principal competição nacional. Carille – campeão brasileiro em 2017 e da Copa do Brasil em 2018, consolidando sua importância na era moderna.

O peso da longevidade no Corinthians

O recorde de 435 jogos de Oswaldo Brandão mostra como a continuidade pode ser decisiva para consolidar projetos vitoriosos. Em um futebol cada vez mais acelerado, alcançar tal número se tornou raridade, o que valoriza ainda mais sua trajetória.

A história do Corinthians com seus treinadores é também a história de sua identidade. Cada técnico que passou pelo Parque São Jorge ajudou a moldar o DNA do clube: competitivo, vibrante e apaixonado.