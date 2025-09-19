O clube também teve várias sequências de 10 a 15 jogos sem derrota em competições nacionais.

Em 2017, o Timão ficou 19 jogos sem perder no início do Brasileirão, refletindo eficiência e solidez defensiva.

O Corinthians é conhecido por suas longas séries de invencibilidade, destacando-se entre 1956 e 1957 no Campeonato Paulista.

O Corinthians é um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro e mundial. Ao longo de sua história, o Timão viveu fases de ouro marcadas não apenas por títulos, mas também por longas séries invictas que fortaleceram sua mística. Essas sequências atravessam diferentes décadas e ajudam a contar a trajetória de um time acostumado a se reinventar. O Lance! apresenta as maiores invencibilidades da história do Corinthians.

Entre as marcas mais notáveis estão as invencibilidades em competições nacionais e internacionais, que mostram a força corintiana diante de adversários de peso. Os números variam conforme a era e o nível de competitividade, mas todas essas séries permanecem vivas na memória da torcida.

A maior sequência de jogos sem derrota do Corinthians aconteceu ainda nos anos 1950, quando o clube reunia craques e mantinha um estilo ofensivo que encantava o futebol paulista. Depois disso, outras campanhas também marcaram gerações, como as do início da era dos pontos corridos no Brasileirão e os períodos de domínio no cenário sul-americano.

A seguir, veja um panorama das maiores invencibilidades do Corinthians em sua história.

As maiores invencibilidades da historia do Corinthians

A maior série invicta do Corinthians aconteceu em 1957, quando o time alcançou 37 jogos sem derrota (com 26 vitórias e 11 empates). Essa sequência impressionante marcou a era de jogadores lendários e consolidou o Timão como protagonista no futebol paulista e nacional.

Algumas fontes apontam até 38 partidas sem perder, mas o número mais aceito é 37 jogos, reconhecido em almanaques especializados. Essa marca permanece até hoje como a maior da história corintiana.

Outras séries históricas

Além da invencibilidade de 1957, o Corinthians soma outras campanhas de respeito:

2017: sob o comando de Fábio Carille, o time ficou 34 jogos sem derrota entre o Campeonato Paulista e o início do Brasileirão. Essa sequência foi uma das maiores do clube em tempos modernos.

sob o comando de Fábio Carille, o time ficou 34 jogos sem derrota entre o Campeonato Paulista e o início do Brasileirão. Essa sequência foi uma das maiores do clube em tempos modernos. 1990: ano do primeiro título brasileiro, o Timão também acumulou uma série relevante de invencibilidade no mata-mata nacional.

ano do primeiro título brasileiro, o Timão também acumulou uma série relevante de invencibilidade no mata-mata nacional. 2012: na temporada da Libertadores invicta, o Corinthians emendou jogos sem perder tanto no torneio continental quanto no Brasileirão.

Essas campanhas não superaram o recorde absoluto de 1957, mas entraram para a galeria de momentos inesquecíveis da Fiel.

Invencibilidades em casa do Corinthians

Outro aspecto importante é a força do Corinthians como mandante. O clube já acumulou séries invictas marcantes em estádios como o Pacaembu e, mais recentemente, a Neo Química Arena. Entre 2017 e 2018, por exemplo, o Timão passou meses sem perder em sua nova casa, criando uma atmosfera temida pelos adversários.

O peso da invencibilidade na história corintiana

As invencibilidades não apenas alimentam o orgulho da torcida, mas também servem como marco de estabilidade técnica e tática. Elas mostram como o Corinthians, em diferentes décadas, conseguiu se adaptar ao futebol brasileiro e internacional, mantendo-se competitivo e resiliente.

A série de 37 jogos em 1957 ainda é a maior da história, mas a cada nova geração o Timão demonstra que sempre pode escrever novas páginas de invencibilidade, mantendo viva sua tradição de superação.