Maiores invencibilidades da história do Bahia

O Tricolor de Aço tem marcas históricas de invencibilidade; relembre algumas.

Torcida do Bahia na Arena Fonte Nova (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)
Bahia campeão brasileiro de 1988, equipe que alcançou 32 jogos sem derrota. (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)
São Paulo (SP)
Dia 21/09/2025
07:01
Bahia é um dos clubes mais tradicionais do Nordeste com uma história rica em conquistas.
Maior invencibilidade foi em 1988, com 32 jogos sem perder, culminando na conquista do Campeonato Brasileiro.
Em anos recentes, o clube registrou séries invictas de 9 jogos em 2019 e 2025 no formato de pontos corridos.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Bahia é um dos clubes mais tradicionais do Nordeste e dono de uma história marcada por conquistas inesquecíveis no futebol nacional. Dentro dessa trajetória, as invencibilidades ocupam lugar especial. Elas traduzem não apenas a força de elencos vitoriosos, mas também a capacidade do Tricolor de se manter competitivo em cenários desafiadores. O Lance! relembra as maiores invencibilidades da história do Bahia.

Desde a era dourada dos anos 1980, quando conquistou seu segundo título brasileiro, até as campanhas mais recentes no Brasileirão em pontos corridos, o clube mostrou que é capaz de atravessar longos períodos sem derrotas. Essas séries invictas representam a união entre talento em campo e a paixão da torcida, transformando o Bahia em referência para o futebol nordestino.

Maiores invencibilidades da história do Bahia

O recorde de 1988: 32 jogos sem derrota

A maior invencibilidade da história do Bahia aconteceu em 1988, ano em que o clube foi campeão brasileiro sob o comando de Evaristo de Macedo. Naquela temporada, o Tricolor chegou a 32 jogos sem perder, construindo uma campanha sólida que culminou no título mais importante de sua história.

Esse período foi marcado pela regularidade e pelo equilíbrio do elenco, que soube se impor contra adversários de diferentes estilos. A invencibilidade não apenas garantiu o troféu, mas também imortalizou a equipe de 1988 como uma das maiores do futebol brasileiro.

Invencibilidades no Campeonato Brasileiro

Na era dos pontos corridos, o Bahia também registrou séries invictas de destaque. Em 2019, o clube alcançou 9 jogos sem derrota, marca que passou a ser o recorde do Tricolor no formato moderno do Brasileirão.

Em 2025, já sob o comando de Rogério Ceni, o Bahia voltou a igualar esse feito, novamente somando 9 partidas sem perder. Antes disso, em temporadas como 2012, 2017, 2018 e 2024, o time havia emendado séries de 6 a 8 jogos, reforçando a tradição de competitividade no cenário nacional.

Essas marcas demonstram a capacidade do clube de manter consistência em torneios longos, mesmo diante do equilíbrio característico do campeonato.

A força no Nordestão e no estadual da Bahia

Além dos recordes nacionais, o Bahia também acumulou invencibilidades em competições regionais. Na Copa do Nordeste, torneio em que o clube é um dos maiores vencedores, o Tricolor protagonizou sequências longas de jogos sem derrota, consolidando sua hegemonia no futebol nordestino.

No Campeonato Baiano, a supremacia local foi marcada por séries invictas de dois dígitos em várias décadas, especialmente entre os anos 1970 e 1990, quando o clube dominou a competição.

Invencibilidades recentes do Bahia

Nos últimos anos, o Bahia voltou a emendar séries invictas que resgataram a confiança da torcida. Em 2025, por exemplo, chegou a ser a equipe com maior sequência sem derrotas do Brasileirão, com os mesmos 9 jogos de 2019, igualando seu próprio recorde na era moderna.

Essas marcas recentes reforçam a tradição tricolor de se reinventar e mostram que o Bahia continua sendo uma força a ser respeitada, não apenas no Nordeste, mas em todo o país.

