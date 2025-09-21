Em anos recentes, o clube registrou séries invictas de 9 jogos em 2019 e 2025 no formato de pontos corridos.

O Bahia é um dos clubes mais tradicionais do Nordeste e dono de uma história marcada por conquistas inesquecíveis no futebol nacional. Dentro dessa trajetória, as invencibilidades ocupam lugar especial. Elas traduzem não apenas a força de elencos vitoriosos, mas também a capacidade do Tricolor de se manter competitivo em cenários desafiadores. O Lance! relembra as maiores invencibilidades da história do Bahia.

Desde a era dourada dos anos 1980, quando conquistou seu segundo título brasileiro, até as campanhas mais recentes no Brasileirão em pontos corridos, o clube mostrou que é capaz de atravessar longos períodos sem derrotas. Essas séries invictas representam a união entre talento em campo e a paixão da torcida, transformando o Bahia em referência para o futebol nordestino.

Maiores invencibilidades da história do Bahia

O recorde de 1988: 32 jogos sem derrota

A maior invencibilidade da história do Bahia aconteceu em 1988, ano em que o clube foi campeão brasileiro sob o comando de Evaristo de Macedo. Naquela temporada, o Tricolor chegou a 32 jogos sem perder, construindo uma campanha sólida que culminou no título mais importante de sua história.

Esse período foi marcado pela regularidade e pelo equilíbrio do elenco, que soube se impor contra adversários de diferentes estilos. A invencibilidade não apenas garantiu o troféu, mas também imortalizou a equipe de 1988 como uma das maiores do futebol brasileiro.

Invencibilidades no Campeonato Brasileiro

Na era dos pontos corridos, o Bahia também registrou séries invictas de destaque. Em 2019, o clube alcançou 9 jogos sem derrota, marca que passou a ser o recorde do Tricolor no formato moderno do Brasileirão.

Em 2025, já sob o comando de Rogério Ceni, o Bahia voltou a igualar esse feito, novamente somando 9 partidas sem perder. Antes disso, em temporadas como 2012, 2017, 2018 e 2024, o time havia emendado séries de 6 a 8 jogos, reforçando a tradição de competitividade no cenário nacional.

Essas marcas demonstram a capacidade do clube de manter consistência em torneios longos, mesmo diante do equilíbrio característico do campeonato.

A força no Nordestão e no estadual da Bahia

Além dos recordes nacionais, o Bahia também acumulou invencibilidades em competições regionais. Na Copa do Nordeste, torneio em que o clube é um dos maiores vencedores, o Tricolor protagonizou sequências longas de jogos sem derrota, consolidando sua hegemonia no futebol nordestino.

No Campeonato Baiano, a supremacia local foi marcada por séries invictas de dois dígitos em várias décadas, especialmente entre os anos 1970 e 1990, quando o clube dominou a competição.

Invencibilidades recentes do Bahia

Nos últimos anos, o Bahia voltou a emendar séries invictas que resgataram a confiança da torcida. Em 2025, por exemplo, chegou a ser a equipe com maior sequência sem derrotas do Brasileirão, com os mesmos 9 jogos de 2019, igualando seu próprio recorde na era moderna.

Essas marcas recentes reforçam a tradição tricolor de se reinventar e mostram que o Bahia continua sendo uma força a ser respeitada, não apenas no Nordeste, mas em todo o país.