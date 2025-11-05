Grêmio 4 x 1 Cruzeiro no Brasileirão 2009; revanche da Liberta
Tricolor gaúcho vira com autoridade e goleia o Cruzeiro no Brasileirão de 2009.
No dia 2 de agosto de 2009, o Estádio Olímpico Monumental foi palco de uma grande atuação gremista. Apenas 18 dias após a eliminação para o Cruzeiro na semifinal da Copa Libertadores, o Grêmio respondeu em campo com uma exibição contundente: vitória por 4 a 1, de virada, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Lance! relembra Grêmio 4 x 1 Cruzeiro no Brasileirão 2009.
O duelo tinha ares de revanche. Eliminado no Mineirão com derrota por 3 a 1 e empate em 2 a 2 em Porto Alegre, o Grêmio entrou em campo movido pelo desejo de dar a resposta ao torcedor. E conseguiu. Depois de sair atrás no placar, o time comandado por Paulo Autuori reagiu com intensidade, virou o jogo e construiu uma goleada que entrou para a memória da torcida tricolor.
Do outro lado, o Cruzeiro de Adilson Batista vinha desgastado física e emocionalmente após a perda da final da Libertadores para o Estudiantes. Mesmo com Wellington Paulista abrindo o marcador de pênalti, o time mineiro desabou na etapa final diante da pressão gremista e da força do Olímpico.
Cruzeiro sai na frente, mas Grêmio domina o segundo tempo
O primeiro tempo foi equilibrado, com poucas chances de gol. O Grêmio tentou impor ritmo desde o início, mas encontrou dificuldades para furar o bloqueio defensivo do Cruzeiro, que apostava nos contra-ataques com Thiago Ribeiro e Wellington Paulista.
Aos 40 minutos, o time visitante abriu o placar. Em jogada rápida pela esquerda, Gerson Magrão foi derrubado na área e o árbitro Evandro Rogério Roman assinalou pênalti. Wellington Paulista bateu com categoria, deslocando o goleiro Victor, e fez 1 a 0.
O gol deu ao Cruzeiro uma vantagem que parecia encaminhar um novo triunfo mineiro sobre o rival gaúcho. Mas o que se viu no segundo tempo foi uma transformação completa. O Grêmio voltou com outra postura, mais agressivo, apoiado pela torcida e determinado a mudar a história recente do confronto.
Réver e Tcheco comandam a virada
O empate veio aos 13 minutos da etapa final. Após cobrança de escanteio, o zagueiro Réver subiu mais alto que a defesa cruzeirense e cabeceou firme: 1 a 1. O gol incendiou o Olímpico e mudou totalmente o panorama da partida.
Seis minutos depois, a virada. Em jogada trabalhada pelo meio, Tcheco recebeu de Souza na entrada da área e finalizou com precisão no canto direito de Fábio: 2 a 1 para o Grêmio. A explosão nas arquibancadas foi digna de decisão.
A partir daí, o Cruzeiro não conseguiu reagir. O time mineiro se mostrou apático, errando passes e cedendo espaços. O Grêmio, ao contrário, manteve o ritmo intenso, empurrado por Souza e Adilson no meio, com Jonas e Maxi López infernizando a zaga rival.
Jonas e Maxi López fecham a goleada do Grêmio
O terceiro gol saiu aos 30 minutos, coroando a superioridade gremista. Jonas, artilheiro e símbolo da entrega do time, aproveitou cruzamento da direita e completou para o fundo das redes: 3 a 1.
O golpe final veio aos 43 minutos. Em contra-ataque veloz, Maxi López recebeu passe em profundidade, avançou livre e tocou na saída de Fábio, selando a goleada por 4 a 1. O argentino comemorou com raça, apontando para a torcida e mandando o recado: o Grêmio estava de volta.
A vitória, além de simbólica, teve peso emocional. Representou a redenção de um elenco que, pouco antes, havia sido eliminado justamente pelo mesmo adversário na Libertadores. No Olímpico, o sentimento era de revanche completa.
Paulo Autuori e o renascimento gremista
O técnico Paulo Autuori havia assumido o comando do Grêmio no meio da temporada, substituindo Marcelo Rospide, e ainda buscava encaixar o time. O triunfo sobre o Cruzeiro consolidou a evolução da equipe e mostrou um futebol agressivo, coletivo e emocionalmente equilibrado.
Com Tcheco como líder técnico, Réver em grande fase e o argentino Maxi López ganhando ritmo, o Grêmio iniciou uma sequência positiva no Brasileirão. A equipe terminou o campeonato com uma das melhores campanhas em casa, transformando o Olímpico em fortaleza.
Cruzeiro sente o desgaste da temporada
O Cruzeiro, por sua vez, dava sinais de esgotamento. Após a dura derrota para o Estudiantes na final da Libertadores, o time de Adilson Batista alternava bons e maus momentos. No Olímpico, mesmo abrindo o placar, a equipe não conseguiu manter o ritmo e sucumbiu à pressão tricolor.
A derrota por 4 a 1 foi um dos pontos baixos da campanha cruzeirense naquele Brasileiro, que terminaria apenas em 4º lugar, longe da briga pelo título. Ainda assim, nomes como Fábio, Henrique e Wellington Paulista continuariam como pilares da equipe nos anos seguintes.
Personagens da partida
O destaque da noite foi o coletivo gremista. Réver, Tcheco, Jonas e Maxi López marcaram os gols, mas o time como um todo impressionou pela intensidade. O meia Souza controlou o ritmo, Fábio Santos foi decisivo nas transições e Victor, seguro no gol, liderou a defesa.
A vitória ficou marcada como um dos jogos mais lembrados daquela edição do Brasileirão. Mais do que três pontos, foi uma demonstração de orgulho e resposta ao torcedor. Para muitos gremistas, aquela foi a verdadeira "final da honra" contra o Cruzeiro.
Ficha técnica - Grêmio 4 x 1 Cruzeiro no Brasileirão 2009
Data: Domingo, 2 de agosto de 2009 – 18h30
Local: Estádio Olímpico Monumental, Porto Alegre (RS)
Público: 13.306 torcedores
Árbitro: Evandro Rogério Roman (PR)
Transmissão: SporTV
Competição: Campeonato Brasileiro – 16ª rodada
Gols: Wellington Paulista (40' pên.), Réver (58'), Tcheco (64'), Jonas (75'), Maxi López (88')
Intervalo: Grêmio 0 x 1 Cruzeiro
Grêmio: Victor; Réver, Willian Thiego, Léo e Fábio Santos; Túlio, Tcheco, Souza e Adilson; Jonas e Maxi López. Técnico: Paulo Autuori.
Cruzeiro: Fábio; Jonathan, Leonardo Silva, Thiago Heleno e Henrique; Fabinho, Fabrício, Gerson Magrão, Marquinhos Paraná; Thiago Ribeiro e Wellington Paulista. Técnico: Adilson Batista.
