Em 16 de junho de 2007, um sábado frio em Porto Alegre, o Cruzeiro mostrou força, organização e frieza para silenciar o Estádio Olímpico Monumental. Pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, o time mineiro venceu o Grêmio por 2 a 0, com gols de Charles e Leandro Domingues, e apresentou um futebol convincente que deixou clara a diferença de ritmo entre as duas equipes naquele momento da temporada. O Lance! relembra Grêmio 0 x 2 Cruzeiro no Brasileirão 2007.

Enquanto o Grêmio de Mano Menezes ainda se reconstruía após o vice-campeonato da Libertadores de 2007, o Cruzeiro, comandado por Dorival Júnior, vivia início promissor de campanha nacional, apostando em intensidade e movimentação. O resultado refletiu essa fase: um time leve, técnico e confiante, que soube se impor mesmo fora de casa.

Grêmio 0 x 2 Cruzeiro no Brasileirão 2007

Primeiro tempo: pressão cruzeirense e gol de Charles

Desde o apito inicial, o Cruzeiro mostrou postura ofensiva. Com Ramires e Renan Teixeira comandando o meio, o time mineiro ocupava os espaços e fazia a bola rodar com facilidade. Araújo e Roni, pelos lados, exploravam as falhas defensivas gremistas, enquanto Charles chegava de trás com perigo.

O domínio se traduziu em gol aos 19 minutos. Após boa jogada pela direita, a bola sobrou na entrada da área para Charles, que bateu firme, sem chances para Marcelo Grohe: 1 a 0 para o Cruzeiro.

O Grêmio tentou reagir, mas a equipe sentia o desgaste físico e emocional da recente eliminação na Libertadores. Amoroso, referência ofensiva, pouco participou, enquanto Lucas Leiva era o único a buscar alternativas de criação. A primeira etapa terminou com o Cruzeiro em vantagem e controlando as ações com naturalidade.

Segundo tempo: maturidade e controle total do Cruzeiro

Na volta do intervalo, Mano Menezes tentou mudar o panorama com alterações ofensivas, colocando Douglas de Oliveira e adiantando Éverton Costa. No entanto, o Cruzeiro manteve o controle do meio-campo e seguiu mais perigoso.

Aos 27 minutos, veio o golpe final. Leandro Domingues, um dos mais talentosos da geração cruzeirense, recebeu passe de Araújo, driblou o zagueiro Pereira e finalizou com categoria no canto direito: 2 a 0. A bola ainda tocou na trave antes de entrar, aumentando o drama tricolor.

O Cruzeiro seguiu ditando o ritmo, com Ramires e Renan Teixeira dominando a faixa central. O Grêmio, mesmo com a entrada de jovens como Willian Thiego e Maicosuel, não conseguiu reagir. O Olímpico, acostumado a empurrar o time em viradas épicas, assistia a uma exibição controlada e madura dos visitantes.

Dorival Júnior impõe sua filosofia no Cruzeiro

Recém-chegado ao comando do Cruzeiro, Dorival Júnior começava a implantar seu estilo de jogo: marcação alta, intensidade e toques rápidos. O duelo em Porto Alegre foi o retrato desse modelo. A equipe mineira foi compacta, eficiente e precisa nas transições, o que limitou as opções do adversário.

Além dos gols, o destaque foi a aplicação tática. O Cruzeiro neutralizou o setor criativo gremista e explorou os espaços deixados pelos laterais. O goleiro Gatti, substituto de Fábio, teve atuação segura, consolidando uma vitória construída coletivamente.

O Grêmio sente o pós-Libertadores

O Grêmio, por sua vez, ainda vivia o rescaldo da derrota na final da Libertadores para o Boca Juniors. O time de Mano Menezes, desfalcado e emocionalmente abatido, mostrou dificuldades para reagir. Lucas Leiva, o principal nome técnico, lutou sozinho no meio. Amoroso e Éverton Costa foram bem marcados, enquanto Sandro Goiano e Edmilson sofreram para conter as investidas mineiras.

A derrota foi um sinal de alerta para o Tricolor Gaúcho, que precisava se reorganizar para o restante da competição. Apesar da força defensiva característica da "Era Mano Menezes", o time mostrou vulnerabilidade e falta de repertório ofensivo.

Personagens da partida

Os nomes da partida foram Charles e Leandro Domingues, autores dos gols e motores da vitória cruzeirense. O primeiro, revelado na base, representava a nova safra de volantes modernos: marcava e chegava ao ataque. Já Leandro, habilidoso e técnico, foi o cérebro ofensivo, comandando os contra-ataques e coroando a atuação com um golaço.

Outro destaque foi Ramires, que começava a despontar como um dos grandes nomes do futebol brasileiro. Sua movimentação, visão e capacidade de romper linhas foram fundamentais para o domínio celeste no Olímpico.

Ficha técnica - Grêmio 0 x 2 Cruzeiro no Brasileirão 2007

Data: Sábado, 16 de junho de 2007 – 18h10

Local: Estádio Olímpico Monumental, Porto Alegre (RS)

Competição: Campeonato Brasileiro – 6ª rodada

Gols: Charles (19'), Leandro Domingues (72')

Grêmio: Marcelo Grohe; Jucemar, Schiavi, Pereira e Bruno Teles; Sandro Goiano, Edmilson, Lucas Leiva e Éverton Costa; Amoroso e Douglas de Oliveira. Técnico: Mano Menezes.

Cruzeiro: Gatti; Jonathan, Thiago Heleno, Léo Fortunato e Mariano; Renan Teixeira, Charles, Ramires, Leandro Domingues e Araújo; Roni. Técnico: Dorival Júnior.