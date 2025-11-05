A vitória consolidou o Botafogo entre os seis primeiros da tabela, enquanto o Vasco seguiu competitivo na temporada.

Loco Abreu foi o destaque do jogo, marcando dois gols e se tornando ídolo da torcida alvinegra.

Botafogo venceu o Vasco por 4 a 0 no Engenhão em 7 de agosto de 2011, na 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No domingo, 7 de agosto de 2011, o então Estádio Olímpico João Havelange, o Engenhão, viveu uma de suas tardes mais marcantes. O Botafogo, embalado pelo bom momento sob o comando de Caio Júnior, atropelou o Vasco por 4 a 0 em clássico válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Diante de quase 20 mil torcedores, o time alvinegro teve uma atuação impecável — e contou com um show do uruguaio Loco Abreu, autor de dois gols e símbolo da raça e da sintonia com a torcida naquela temporada. O Lance! relembra Botafogo 4 x 0 Vasco no Brasileirão 2011.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O confronto colocava frente a frente duas equipes em momentos distintos: o Botafogo ainda tentava se firmar entre os primeiros colocados, enquanto o Vasco, recém-campeão da Copa do Brasil e classificado para a Libertadores de 2012, priorizava a recuperação após uma sequência irregular. O equilíbrio esperado, porém, durou apenas dez minutos.

Botafogo 4 x 0 Vasco no Brasileirão 2011; brilho de Loco Abreu no Nilton Santos

Primeiro tempo avassalador e brilho uruguaio

O Botafogo começou pressionando, explorando a velocidade de Elkeson e as infiltrações de Bruno Cortês pela esquerda. O primeiro gol saiu cedo: Antônio Carlos, aos 10 minutos, aproveitou cobrança de escanteio para desviar de cabeça e abrir o placar. A partir dali, o Engenhão virou um caldeirão.

continua após a publicidade

Aos 28 minutos, Loco Abreu mostrou por que era o ídolo do momento. O camisa 13 aproveitou cruzamento preciso de Lucas e completou de cabeça, ampliando para 2 a 0. Doze minutos depois, novamente o uruguaio: recebeu de Elkeson, driblou o goleiro Fernando Prass e, com categoria, fez o terceiro gol, garantindo o 3 a 0 ainda no primeiro tempo.

A superioridade alvinegra era tamanha que o Vasco, comandado por Ricardo Gomes, mal conseguia trocar passes no meio-campo. Renato e Marcelo Mattos dominaram as ações, enquanto Felipe Menezes e Cortês apoiavam com liberdade.

continua após a publicidade

Vasco apático e o golpe final no Engenhão

No segundo tempo, o Botafogo diminuiu o ritmo, mas manteve o controle. O Vasco, com Juninho Pernambucano e Diego Souza apagados, pouco ameaçou. Ricardo Gomes tentou mudar a dinâmica com as entradas de Bernardo e Élton, mas o cenário não se alterou.

O golpe final veio aos 45 minutos, coroando a tarde alvinegra. Após boa jogada de Lucas pela direita, a bola sobrou para Germán Herrera, que bateu firme para marcar o quarto gol e fechar a conta: 4 a 0, com direito a aplausos em pé da torcida e clima de festa nas arquibancadas.

Caio Júnior e o Botafogo em ascensão

A goleada teve peso simbólico. O técnico Caio Júnior vinha consolidando um modelo de jogo baseado em posse de bola e intensidade ofensiva, com Renato e Elkeson como pilares técnicos. A vitória sobre o rival impulsionou o Botafogo à parte de cima da tabela e reforçou o moral de um grupo que, meses depois, seria lembrado pela solidez e pelos jogos de alto nível no Engenhão.

Do outro lado, o Vasco digeriu a derrota como um tropeço isolado. O time cruz-maltino seguiria firme na temporada, chegando à semifinal da Copa Sul-Americana e terminando o Brasileirão no grupo dos primeiros colocados.

Personagem: Loco Abreu, o símbolo da tarde

O uruguaio Sebastián "Loco" Abreu foi o grande nome do clássico. Carismático e provocador, o centroavante vivia uma de suas melhores fases no futebol brasileiro. Contra o Vasco, marcou dois gols típicos de camisa 9: presença de área, tempo de bola e frieza para finalizar.

Após o jogo, Abreu declarou:

"Clássico é para ser jogado com alma. Hoje mostramos que o Engenhão é a nossa casa."

A torcida respondeu com cânticos e faixas dedicadas ao ídolo, que eternizou aquele 7 de agosto como uma das tardes mais marcantes de sua trajetória no clube.

Consequências e legado

Com o resultado, o Botafogo chegou a 28 pontos e se consolidou entre os seis primeiros colocados do Brasileirão 2011. O desempenho empolgou a torcida e manteve o time firme na briga por vaga na Libertadores. Já o Vasco permaneceu com 27 pontos, momentaneamente fora do G-4, mas seguiu competitivo até o fim da competição.

O 4 a 0 ficou registrado como uma das maiores vitórias do Botafogo sobre o Vasco na era dos pontos corridos, e um dos jogos mais simbólicos do Engenhão sob comando alvinegro.

Ficha técnica - Botafogo 4 x 0 Vasco no Brasileirão 2011

Data: Domingo, 7 de agosto de 2011 – 18h30

Local: Estádio Olímpico Nilton Santos (Engenhão), Rio de Janeiro (RJ)

Competição: Campeonato Brasileiro – 15ª rodada

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Gols: Antônio Carlos (10'), Loco Abreu (28' e 40'), Germán Herrera (90')

Botafogo: Jefferson; Lucas, Antônio Carlos, Fábio Ferreira e Bruno Cortês; Marcelo Mattos, Renato, Felipe Menezes (Alex) e Elkeson; Loco Abreu e Germán Herrera. Técnico: Caio Júnior.

Vasco: Fernando Prass; Fagner, Dedé, Anderson Martins e Márcio Careca; Rômulo, Jumar, Felipe e Diego Souza; Éder Luís e Alecsandro. Técnico: Ricardo Gomes.