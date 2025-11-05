O domínio do Vasco se confirmou no segundo tempo, com Ramón destacando-se pela eficiência e controle da partida.

O clássico carioca entre Botafogo e Vasco, disputado em 27 de setembro de 1998, pelo Campeonato Brasileiro, colocou frente a frente um time em busca de afirmação e outro no auge de sua era mais vitoriosa. No Maracanã, o Vasco da Gama, recém-campeão da Libertadores da América, confirmou o favoritismo e venceu por 2 a 0, com dois gols de Ramón Menezes, o meia que vivia grande fase sob o comando de Antônio Lopes. O Lance! relembra Botafogo 0 x 2 Vasco no Brasileirão 1998.

O jogo, válido pela 15ª rodada da primeira fase, marcou o reencontro entre dois clubes com trajetórias opostas naquele ano: o Botafogo, ainda tentando reagir após campanhas irregulares, e o Vasco, que vinha embalado pelo título continental conquistado dois meses antes sobre o Barcelona de Guayaquil. O resultado manteve o time cruz-maltino entre os líderes e reforçou sua condição de candidato ao bicampeonato nacional.

Botafogo 0 x 2 Vasco no Brasileirão 1998

Primeiro tempo equilibrado no Maracanã

O clássico começou estudado, com o Botafogo buscando pressionar no meio-campo, enquanto o Vasco tentava impor o ritmo com a posse de bola e os avanços de Felipe e Juninho Pernambucano. O técnico Ronaldo Torres, que substituía o demitido Joel Santana, apostou em um meio de campo combativo, com Sérgio Manoel e Fábio Augusto dando suporte ao veterano Bebeto e a Túlio Maravilha, dupla de ataque experiente, mas marcada de perto pela zaga vascaína.

Apesar da disposição, o Botafogo teve poucas oportunidades claras. A melhor chance veio em chute cruzado de Túlio, defendido por Carlos Germano. O Vasco respondeu com perigosas bolas paradas de Juninho e investidas de Ramón, que já mostrava inspiração. A primeira etapa terminou sem gols, mas com a sensação de que o time cruz-maltino estava mais organizado e próximo de abrir o placar.

Ramón desequilibra e decide o clássico

No segundo tempo, o domínio vascaíno se confirmou. Aos 22 minutos, o meia Ramón recebeu passe de Felipe na entrada da área, cortou o marcador e bateu colocado, sem chances para o goleiro Wagner — 1 a 0. O gol premiou a superioridade tática do Vasco, que controlava o meio-campo com Juninho e Nasa, neutralizando qualquer tentativa de reação botafoguense.

Aos 62 minutos, novamente Ramón brilhou. Desta vez, aproveitou rebote da defesa e, de perna esquerda, ampliou o marcador: 2 a 0, decretando o triunfo vascaíno e garantindo uma das atuações mais consistentes do time no campeonato.

O Botafogo sentiu o golpe e pouco produziu a partir daí. A entrada de jogadores como Tico Mineiro e Nélson não mudou o panorama. O Vasco administrou o resultado com tranquilidade, trocando passes e ouvindo gritos de "é campeão!" ecoando das arquibancadas — uma lembrança fresca do título continental de 1998.

Vasco confirma a força de um campeão

A vitória reforçou o momento dominante do Vasco naquele fim de década. Sob o comando de Antônio Lopes, o time mantinha a base campeã da Libertadores, com Carlos Germano, Mauro Galvão, Odvan, Felipe, Juninho Pernambucano, Nasa e Ramón formando um elenco equilibrado e de alto nível técnico.

O resultado também mostrou a maturidade do grupo: mesmo sem grandes atuações individuais de Juninho ou Felipe, o Vasco soube controlar o jogo e ser letal nas finalizações. Ramón, destaque do confronto, viveu um de seus melhores momentos com a camisa cruz-maltina, consolidando-se como peça decisiva em clássicos.

Botafogo sente o peso da transição

O Botafogo, por sua vez, atravessava um momento de instabilidade. Após a saída de jogadores importantes e mudanças na comissão técnica, o time buscava reencontrar o equilíbrio que o levara ao título brasileiro de 1995. Nomes experientes como Túlio Maravilha, Bebeto e Sérgio Manoel não conseguiam reproduzir o mesmo rendimento de anos anteriores.

A derrota para o rival foi mais um duro golpe em uma campanha irregular, marcada por oscilação e falta de entrosamento. O alvinegro terminaria a fase de classificação fora da zona de disputa pelas primeiras posições, enquanto o Vasco seguiria firme em busca de novo troféu.

O destaque da partida: Ramón Menezes

Autor dos dois gols, Ramón Menezes foi o grande nome do clássico. Inteligente, técnico e preciso nas finalizações, o meia mostrou por que era um dos jogadores mais importantes do futebol brasileiro naquele período. Sua parceria com Felipe e Juninho formava um trio criativo que definia o estilo do Vasco campeão de 1998.

Após o jogo, Ramón resumiu o espírito da equipe:

"Estamos confiantes e vivendo um grande momento. Jogar clássico é sempre especial, e vencer dessa forma mostra a força do grupo."

O camisa 11 consolidava sua fama de "carrasco" do Botafogo, acumulando boas atuações em confrontos diretos.

Ficha técnica - Botafogo 0 x 2 Vasco no Brasileirão 1998

Data: Domingo, 27 de setembro de 1998

Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Competição: Campeonato Brasileiro – 1ª fase, 15ª rodada

Gols: Ramón (22' e 62')

Botafogo: Wagner; Júlio César, Gonçalves, Lúcio Wagner e Estevam; Eduardo, Pingo, Sérgio Manoel, Fábio Augusto; Bebeto e Túlio Maravilha. Técnico: Ronaldo Torres.

Vasco: Carlos Germano; Vítor, Válber, Odvan e Mauro Galvão; Luisinho, Nasa, Felipe e Juninho Pernambucano; Ramón e Dedé. Técnico: Antônio Lopes.