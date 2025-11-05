Por onde anda Rubinho, ex-goleiro do Corinthians?

Foi conhecido como "uomo spogliatoio" na Juventus, sendo respeitado por sua liderança.

Rubens Fernando Moedim, mais conhecido como Rubinho, foi um dos muitos goleiros brasileiros que buscaram sucesso no futebol europeu. Revelado pelo Corinthians no início dos anos 2000, o jogador construiu uma carreira sólida e longeva na Itália, passando por clubes tradicionais como Genoa, Palermo, Torino e Juventus, onde viveu o auge de sua trajetória como reserva de Gianluigi Buffon, um dos maiores goleiros da história. O Lance! conta por onde anda Rubinho.

Nascido em Guarulhos (SP) em 4 de agosto de 1982, Rubinho sempre se destacou pela postura séria, disciplina e boa reposição de bola. Apesar de não ter se firmado como titular em clubes de ponta no Brasil, encontrou na Europa o cenário ideal para consolidar seu nome e colecionar títulos.

Durante mais de uma década no futebol italiano, o brasileiro ganhou prestígio pelo profissionalismo e pela influência dentro dos vestiários — qualidade que o tornou querido por técnicos e colegas de equipe. Na Juventus, por exemplo, ficou conhecido como o "uomo spogliatoio", expressão italiana usada para designar o líder de grupo e referência nos bastidores.

Hoje, aposentado dos gramados, Rubinho leva uma vida discreta, longe dos holofotes, mas segue lembrado pelos torcedores dos clubes que defendeu e pelos companheiros com quem dividiu grandes conquistas.

Carreira e passagem pela Seleção Brasileira

Rubinho começou sua trajetória profissional no Corinthians, onde estreou em 2001 e permaneceu até 2005, com 68 partidas e títulos importantes como o Campeonato Paulista (2001 e 2003) e a Copa do Brasil (2002). Em 2004, foi emprestado ao Hellas Verona, da Itália, onde iniciou sua longa jornada no futebol europeu.

Depois de uma breve passagem pelo Vitória de Setúbal, de Portugal, Rubinho retornou à Itália em 2006 para defender o Genoa, clube em que se destacou e ajudou a conquistar o acesso à Série A. Lá, viveu algumas das suas melhores temporadas, tornando-se titular absoluto e referência da equipe.

O bom desempenho o levou ao Palermo, em 2009, e depois ao Livorno e Torino, também italianos. Em 2012, foi contratado pela poderosa Juventus, onde permaneceu até 2016, convivendo diariamente com Buffon, Chiellini, Pirlo, Pogba e tantos outros ídolos da era vitoriosa do clube.

Mesmo sem grande sequência em campo, Rubinho foi peça importante nos bastidores e fez parte de um ciclo histórico da Juve, vencendo quatro Campeonatos Italianos consecutivos, duas Copas da Itália e duas Supercopas.

Pela Seleção Brasileira, o goleiro representou o país nas categorias de base, sendo campeão do Mundial Sub-17 de 1999 e do Sul-Americano Sub-20 de 2001.

Por onde anda Rubinho

Após encerrar a carreira em 2018, defendendo o Avaí, Rubinho passou a dividir o tempo entre o Brasil e a Itália, onde construiu boa parte de sua vida profissional e pessoal.

O ex-goleiro mantém uma postura reservada, mas ainda participa de eventos esportivos e encontros de ex-jogadores, especialmente ligados à Juventus, clube com o qual mantém forte vínculo afetivo. Ele também já manifestou o desejo de trabalhar com gestão esportiva ou formação de jovens atletas, áreas em que sua experiência internacional pode fazer diferença.

Rubinho costuma destacar o aprendizado adquirido ao lado de Buffon, com quem conviveu diariamente por quatro anos. Em entrevistas, afirmou que "aprendeu o que é ser goleiro de elite" observando o italiano e que leva essas lições para a vida.

Clubes em que Rubinho jogou

Corinthians (Brasil) – 2001 a 2005

Hellas Verona (Itália) – 2005

Vitória de Setúbal (Portugal) – 2005 a 2006

Genoa (Itália) – 2006 a 2009

Palermo (Itália) – 2009 a 2011

Livorno (Itália) – 2010

Torino (Itália) – 2010 a 2011

Juventus (Itália) – 2012 a 2016

Como (Itália) – 2017

Genoa (Itália) – 2017

Avaí (Brasil) – 2018

Curiosidades