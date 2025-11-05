Luís Fabiano se destacou como líder e artilheiro, consolidando seu papel na equipe sob o comando de Ney Franco.

O Morumbi viveu uma tarde inspirada em 29 de julho de 2012. Em jogo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo atropelou o Flamengo por 4 a 1, com grande atuação de Luís Fabiano, autor de dois gols, e exibição de gala de Jadson e Maicon. O Lance! relembra São Paulo 4 x 1 Flamengo no Brasileirão 2012.

A vitória marcou um dos melhores desempenhos do Tricolor sob o comando de Ney Franco, que havia assumido o time pouco antes e começava a moldar um sistema ofensivo consistente. Já o Flamengo, reorganizado após a chegada de Dorival Júnior, sofreu com falhas defensivas e viu o adversário dominar todas as ações.

Com o resultado, o São Paulo subiu na tabela e consolidou sua reação no campeonato, enquanto o Rubro-Negro afundava em uma sequência de tropeços e turbulência.

São Paulo 4 x 1 Flamengo no Brasileirão 2012

Primeiro tempo: Maicon abre e Luís Fabiano amplia

Empurrado por mais de 30 mil torcedores, o São Paulo começou pressionando, explorando os avanços de Bruno Cortez e a movimentação de Jadson, que ditava o ritmo no meio-campo. O domínio se transformou em gol aos 42 minutos: após cruzamento da esquerda, Maicon apareceu livre na área e cabeceou firme, abrindo o placar.

Dois minutos depois, a festa aumentou. Jadson lançou Luís Fabiano em profundidade, o atacante ganhou na força e finalizou com categoria, sem chances para Paulo Victor: 2 a 0, ainda antes do intervalo.

O primeiro tempo foi um verdadeiro massacre em posse e volume ofensivo. O Flamengo, com Vágner Love isolado, pouco criou. As tentativas de Adryan e Ibson não superaram a boa marcação de Rodrigo Caio e Rafael Tolói. O São Paulo, por outro lado, parecia jogar com confiança e sincronia — algo que Ney Franco buscava desde o início de seu trabalho.

Segundo tempo: reação breve e novo show do São Paulo

O Flamengo voltou com postura mais ofensiva e conseguiu descontar aos 67 minutos. O lateral Ramon recebeu bom passe de Vágner Love e finalizou no canto de Rogério Ceni, diminuindo o placar para 2 a 1.

A reação, porém, durou pouco. Três minutos depois, Bruno Cortez avançou pela esquerda e cruzou na medida para Luís Fabiano, que se antecipou a Marcos González e, de cabeça, marcou seu segundo gol na partida: 3 a 1 São Paulo.

Com o jogo sob controle, o Tricolor administrou a vantagem, manteve a posse e ainda teve fôlego para ampliar. Nos acréscimos, Jadson, o maestro da tarde, recebeu na entrada da área e bateu colocado, de perna direita, marcando um golaço e fechando a goleada por 4 a 1.

Atuação de gala de Luís Fabiano

O destaque da partida não poderia ser outro. Luís Fabiano, o "Fabuloso", viveu uma de suas tardes mais inspiradas desde o retorno ao São Paulo. Combativo e letal, marcou dois gols, deu trabalho constante à zaga flamenguista e comandou o ataque com autoridade.

Após o jogo, o camisa 9 resumiu a performance:

"O grupo está mais entrosado e essa vitória mostra que o São Paulo está no caminho certo."

O atacante chegava a sete gols no Brasileirão, consolidando-se entre os artilheiros e reforçando seu papel como líder técnico e emocional da equipe.

Jadson e Maicon: o cérebro do time

Além de Luís Fabiano, Jadson e Maicon foram fundamentais. O meia ex-Shakhtar Donetsk comandou o setor ofensivo, alternando passes curtos e lançamentos precisos, enquanto Maicon ditava o ritmo e dava sustentação defensiva.

O entrosamento entre os dois foi o grande diferencial da partida. O São Paulo mostrou um meio-campo equilibrado, com Denílson protegendo bem a zaga e liberando os meias para construir jogadas. Bruno Cortez, pela esquerda, também foi destaque, contribuindo com assistências e amplitude ofensiva.

Flamengo em crise e Dorival sem tempo

O Flamengo, por sua vez, atravessava um momento turbulento. Com Dorival Júnior recém-contratado para substituir Joel Santana, o time ainda buscava ajustes. A defesa, formada por Welinton e Marcos González, se mostrou insegura, e o meio-campo sem Renato Abreu ou Ibson inspirado pouco criou.

Mesmo com lampejos de Vágner Love e o talento promissor de Adryan, o Rubro-Negro foi dominado taticamente. O treinador reconheceu após o jogo a superioridade adversária e pediu paciência à torcida, que já começava a demonstrar impaciência com a sequência de resultados negativos.

Consequências da partida

O triunfo marcou o início de uma boa sequência do São Paulo no Brasileirão 2012. A equipe de Ney Franco, que mais tarde conquistaria a Copa Sul-Americana, começava a mostrar consistência e identidade. O sistema com Jadson, Maicon e Fabuloso seria o pilar das vitórias que colocaram o clube entre os melhores do segundo turno.

Para o Flamengo, a derrota escancarou os desafios de reconstrução. O time terminaria o campeonato apenas na parte intermediária da tabela, longe das brigas por título ou Libertadores.

Ficha técnica - São Paulo 4 x 1 Flamengo no Brasileirão 2012

Data: Domingo, 29 de julho de 2012 – 16h00

Local: Estádio do Morumbi, São Paulo (SP)

Competição: Campeonato Brasileiro – 13ª rodada

Árbitro: Jaílson Macedo Freitas (BA)

Transmissão: Globo

Gols: Maicon (42'), Luís Fabiano (45+2' e 60'), Ramon (67'), Jadson (90+3')

São Paulo: Rogério Ceni; João Filipe, Rodrigo Caio, Rafael Tolói e Rhodolfo; Denílson, Maicon, Jadson, Bruno Cortez e Ademilson; Luís Fabiano. Técnico: Ney Franco.

Flamengo: Paulo Victor; Léo Moura, Welinton, Marcos González e Ramon; Airton, Ibson, Camacho, Adryan e Luiz Antônio; Vágner Love. Técnico: Dorival Júnior.