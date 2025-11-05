O Flamengo viveu uma tarde perfeita no Morumbi em 14 de novembro de 2021. Em duelo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, o time de Renato Gaúcho atropelou o São Paulo por 4 a 0, com dois gols de Michael, um de Gabigol e outro de Bruno Henrique, definindo o jogo em ritmo de treino ainda no primeiro tempo. O Lance! relembra São Paulo 0 x 4 Flamengo no Brasileirão 2021.

A goleada teve peso simbólico. Era o reencontro de Rogério Ceni — agora técnico são-paulino — com o elenco que ele próprio havia comandado meses antes e levado ao título brasileiro de 2020. No entanto, naquela tarde, o Morumbi viu o ex-clube de Ceni dominar todas as ações e aplicar uma das maiores derrotas da história recente do São Paulo em casa.

O Flamengo mostrou força ofensiva, intensidade e eficiência, em contraste com um São Paulo desorganizado, nervoso e sem reação. O resultado manteve o Rubro-Negro na briga pela ponta e afundou o Tricolor em um momento de pressão na luta contra o rebaixamento.

São Paulo 0 x 4 Flamengo no Brasileirão 2021

O início arrasador: dois gols em quatro minutos

O jogo começou em ritmo frenético. Logo no primeiro minuto, o Flamengo abriu o placar: Gabigol aproveitou falha da defesa, driblou o goleiro Tiago Volpi e tocou para o gol vazio. Um golpe fulminante que deixou o São Paulo atordoado.

Antes mesmo que o Tricolor se reorganizasse, veio o segundo. Aos 4 minutos, Bruno Henrique recebeu passe de Michael, avançou em velocidade e bateu cruzado: 2 a 0 Flamengo. Em menos de cinco minutos, o time carioca já dominava completamente o placar e a posse de bola.

Com o controle do meio-campo, Andreas Pereira e Éverton Ribeiro ditavam o ritmo, enquanto Willian Arão fazia a proteção à frente da zaga. O São Paulo, desorientado, tentava reagir com Rigoni e Calleri, mas parava na boa marcação e na atuação segura de David Luiz e Rodrigo Caio.

Michael brilha e amplia a festa do Flamengo

Aos 42 minutos, o show ficou ainda mais evidente. Após tabela rápida com Bruno Henrique, Michael invadiu a área e bateu de perna esquerda, ampliando para 3 a 0 antes do intervalo.

O gol foi o retrato da confiança do atacante, que vivia o auge da temporada sob o comando de Renato Gaúcho. Incansável nas arrancadas e preciso nas finalizações, Michael desequilibrava o jogo com velocidade e ousadia, enquanto o São Paulo se via sem alternativas táticas.

Com 59% de posse e sete finalizações certas no primeiro tempo, o Flamengo mostrava sua melhor versão: organizada, letal e envolvente. O São Paulo, vaiado ao fim da etapa inicial, deixava o gramado com semblantes de incredulidade.

Michael fecha a goleada e amplia sua fase mágica

O segundo tempo manteve o mesmo roteiro. O Flamengo controlava o ritmo, girava a bola e esperava o momento certo para matar o jogo. Aos 10 minutos da etapa final, ele apareceu de novo: Michael, aproveitando falha na saída de bola de Reinaldo, avançou em velocidade, driblou Tiago Volpi e empurrou para o gol vazio — 4 a 0.

Era o segundo dele e o décimo gol no Brasileirão, consolidando sua ascensão meteórica no elenco. De reserva questionado, Michael se tornava peça-chave e ídolo instantâneo da torcida rubro-negra.

O restante da partida foi mera administração. Renato Gaúcho promoveu substituições para poupar titulares, enquanto o São Paulo tentava evitar um vexame ainda maior. O Flamengo rodou a bola, manteve o controle e ouviu gritos de "olé" ecoarem no Morumbi — algo impensável meses antes.

Rogério Ceni sem respostas diante do ex-clube

Para Rogério Ceni, o confronto teve contornos cruéis. O treinador, que havia comandado aquele mesmo Flamengo em 2020, viu sua nova equipe ser dominada em todos os setores. A defesa, com Miranda e Léo, cometeu erros de posicionamento; o meio, com Liziero e Gabriel Neves, não conseguiu conter Andreas Pereira e Éverton Ribeiro.

O São Paulo, que vinha de resultados irregulares, mostrava sinais de esgotamento físico e psicológico. Com o revés, o Tricolor ficou ainda mais pressionado na tabela, aproximando-se da zona de rebaixamento e vivendo clima de tensão interna.

Flamengo em modo campeão

Do outro lado, o Flamengo apresentava futebol de campeão. Mesmo com uma temporada desgastante, o time de Renato Gaúcho exibia repertório ofensivo de alto nível. O trio Gabigol, Bruno Henrique e Michael foi letal, enquanto Andreas Pereira e Éverton Ribeiro garantiam fluidez e controle técnico no meio-campo.

A vitória serviu também como combustível na corrida pelo título. Embora o Atlético-MG liderasse com folga, o Flamengo mantinha viva a esperança matemática e, principalmente, a confiança para as finais da Libertadores, que aconteceriam dias depois.

Personagem: Michael, o motor rubro-negro

O grande nome da tarde foi, sem dúvida, Michael. Com dois gols e uma assistência, o atacante desequilibrou o clássico e mostrou o porquê de ser considerado o jogador mais decisivo do Brasileirão naquele momento. Sua velocidade, improviso e confiança transformaram o ataque do Flamengo em um pesadelo para qualquer defesa.

Após o jogo, Michael resumiu:

"A gente entra pra jogar com alegria. Hoje foi um daqueles dias em que tudo deu certo. O time tá unido e focado até o fim."

A torcida rubro-negra, presente em bom número no Morumbi, celebrou o espetáculo de um time que, quando inspirado, parecia imparável.

Ficha técnica - São Paulo 0 x 4 Flamengo no Brasileirão 2021

Data: Domingo, 14 de novembro de 2021 – 16h00

Local: Estádio do Morumbi, São Paulo (SP)

Público: 47.855 torcedores

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Transmissão: Globo

Competição: Campeonato Brasileiro – 32ª rodada

Gols: Gabigol (1'), Bruno Henrique (4'), Michael (42' e 55')

São Paulo: Tiago Volpi; Diego Costa, Miranda, Léo e Reinaldo; Gabriel Neves, Liziero, Igor Gomes, Rigoni e Marquinhos; Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

Flamengo: Hugo Souza; Rodrigo Caio, David Luiz e Renê; Willian Arão, Andreas Pereira, Éverton Ribeiro, Bruno Henrique, Michael e Gabigol. Técnico: Renato Gaúcho.