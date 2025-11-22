O time, comandado por Rubens Minelli, contava com craques e se caracterizava por um estilo de jogo intenso e coletivo, consolidando a identidade competitiva do Colorado.

A goleada de 14 a 0 sobre o Ferro Carril em 1976 é a maior vitória da história do clube e simboliza seu domínio no Campeonato Gaúcho.

O Sport Club Internacional viveu, nos anos 1970, um dos períodos mais vitoriosos de sua história. Enquanto o futebol brasileiro se profissionalizava e o país exportava craques para o mundo, o Colorado consolidava sua hegemonia no Sul e se tornava referência nacional. Era a era de ouro do Beira-Rio, marcada por conquistas, grandes ídolos e atuações memoráveis. E nenhuma partida simboliza melhor esse poder do que o 14 a 0 sobre o Ferro Carril de Uruguaiana, em 23 de maio de 1976, pelo Campeonato Gaúcho. O Lance! relembra a maior goleada da história do Internacional.

Maior goleada da história do Internacional

A goleada, registrada diante de um Beira-Rio lotado, é até hoje a maior da história do Internacional em jogos oficiais. Aquele time, comandado por Rubens Minelli, era o mesmo que dominava o futebol brasileiro e que conquistaria, meses depois, o bicampeonato nacional. Era um elenco completo, com craques como Falcão, Escurinho, Valdomiro, Lula e Carpegiani, que transformavam cada partida em espetáculo.

O Ferro Carril, adversário do interior do Estado, não resistiu à avalanche colorada. O Inter mostrou intensidade do primeiro ao último minuto, jogando com seriedade mesmo diante de um oponente modesto. A torcida, que lotava as arquibancadas do Beira-Rio, testemunhou uma tarde de supremacia total — um jogo em que o Internacional traduziu em campo o espírito dominante que o acompanhava naquela década.

O 14 a 0 não foi apenas um resultado. Foi uma exibição de futebol coletivo, técnico e envolvente. Um retrato fiel de uma equipe que, naquele momento, era considerada a melhor do Brasil e uma das mais completas da América do Sul.

O contexto de 1976: o auge da Era Minelli e a força do Beira-Rio

A temporada de 1976 começou com o Internacional como o time a ser batido. O clube havia conquistado o Campeonato Brasileiro no ano anterior, em 1975, e mantinha a base que encantara o país. Sob o comando do técnico Rubens Minelli, o Inter desenvolveu um estilo de jogo que unia intensidade física, disciplina tática e qualidade técnica.

O Beira-Rio, inaugurado em 1969, se consolidava como um dos palcos mais temidos do Brasil. Ali, o Inter acumulava vitórias expressivas e impunha respeito a qualquer adversário. Quando o modesto Ferro Carril chegou a Porto Alegre, para enfrentar um dos maiores times da história colorada, poucos imaginavam o que estava por vir.

O Internacional não administrou: goleou, encantou e fez história. O placar de 14 a 0 foi o maior do Campeonato Gaúcho e permanece como a maior vitória de todos os tempos do clube em partidas oficiais.

Os protagonistas do 14 a 0 e o futebol de excelência do Colorado

O elenco colorado de 1976 é considerado por muitos historiadores e torcedores como o mais completo da história do clube. Em cada setor do campo havia um craque. No gol, Chicão garantia segurança; na defesa, Figueroa, Vacaria e Marinho Peres formavam uma muralha; no meio-campo, o talento de Falcão e Carpegiani ditava o ritmo; e no ataque, Valdomiro, Lula e Escurinho transformavam cada jogada em ameaça de gol.

Contra o Ferro Carril, o domínio foi absoluto. O Inter abriu o placar ainda nos primeiros minutos e não parou mais. O adversário, desorganizado e atônito, não conseguiu reagir à intensidade colorada. Ao fim dos 90 minutos, o marcador apontava 14 a 0 — uma diferença raramente vista em jogos profissionais.

Os gols se distribuíram entre vários jogadores, mostrando a força coletiva da equipe. Falcão, símbolo máximo daquela geração, foi ovacionado pela torcida ao deixar o campo. O público que lotava o Beira-Rio sabia que estava presenciando uma tarde histórica.

A supremacia colorada no Campeonato Gaúcho e no Brasil

O Campeonato Gaúcho de 1976 foi um passeio do Internacional. O time conquistou o título de forma invicta, com 21 vitórias e 2 empates, marcando 70 gols e sofrendo apenas 13. A goleada sobre o Ferro Carril foi o ponto alto de uma campanha quase perfeita, que consolidou o Inter como a maior potência do Sul e uma das forças mais respeitadas do país.

Naquele mesmo ano, o Colorado repetiria o sucesso no cenário nacional, conquistando o bicampeonato brasileiro. Era a consagração definitiva de uma geração que havia transformado o Internacional em sinônimo de excelência. A vitória por 14 a 0 foi, assim, uma espécie de prelúdio da glória que viria meses depois.

O time de Rubens Minelli unia talento e mentalidade vencedora. Jogava para frente, com intensidade, e não fazia distinção entre adversários pequenos ou grandes. Essa postura foi a base da identidade colorada: competitiva, orgulhosa e sempre em busca da vitória.

O Beira-Rio como palco das grandes conquistas do Internacional

O Estádio Beira-Rio foi o cenário perfeito para a maior goleada da história colorada. Inaugurado com o esforço da própria torcida, que ajudou na construção carregando materiais e tijolos, o Beira-Rio representava a alma popular do Internacional.

A goleada de 1976 foi mais do que uma vitória; foi uma celebração da comunhão entre time e torcida. O estádio vibrou a cada gol, e a festa nas arquibancadas se transformou em um espetáculo à parte. Aquele dia entrou para o imaginário coletivo do torcedor colorado como um símbolo da grandeza do clube e da força de jogar em casa.

O legado do 14 a 0 e a perpetuação da grandeza colorada

O 14 a 0 sobre o Ferro Carril permanece como uma das maiores goleadas registradas no futebol profissional brasileiro. É um recorde que simboliza a essência do Internacional: um clube que une garra, técnica e ambição.

Mais do que um número, o placar representa o auge de uma geração que ajudou a transformar o futebol gaúcho e brasileiro. O time de 1976 inspirou futuras conquistas — da Libertadores ao Mundial — e deixou uma herança de excelência que o clube carrega até hoje.

O Internacional nasceu do povo, cresceu com a força da torcida e construiu sua história com vitórias que emocionam. E entre todas elas, o 14 a 0 é o retrato perfeito daquilo que define o Colorado: grandeza em cada gol, orgulho em cada conquista.